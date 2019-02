Pieni toimisto panostaa palveluun

Miksi kannattaa käyttää välittäjää?

– Asunnon myynnissä on yleensä kyse myyjien suurimman ja merkittävimmän omaisuuden, oman kodin, kaupasta. Tällainen kauppa halutaan tehdä turvallisesti ja oikein. Siksi se on syytä tehdä kokeneen ammattilaisen kanssa, jolloin kaupanteossa otetaan huomioon voimassa olevat lait ja asetukset. Näin vältetään monet hankalat, mahdollisesti kalliit ja riitaisat jälkiselvittelyt, Häyrinen ja Utter sanovat.

Asuntokaupassa myyjille on tärkeää myynnin nopea toteutuminen oikean asiakkaan kanssa oikeaan hintaan.

– Tarjoamme parhaan näkyvyyden keskeisillä markkinapaikoilla, joita ostajat käyttävät. Meillä on työkalut ja kokemus oikean hinnan määrittämiseen ja voimme kertoa millä hinnalla missäkin on kauppoja tehty. Tiedämme myös, kuinka hintaan ja asunnon haluttavuuteen vaikuttavat asunnon kunto ja tyyli, taloyhtiön tekninen ja taloudellinen tilanne, eri aikakausien rakennustapa ja asuinalue. Kokeneella välittäjällä on oma verkostonsa oikean ostajan etsimisessä.

– Asuntoesittelyt hoidetaan laadukkaasti, yksityisesittelyt yleisesittelyjen tukena. Aikataulut sovitetaan asiakkaan aikataulujen mukaan.

– Pienessä toimistossa puhalletaan yhteen hiileen. Työtä tehdään yhdessä asiakkaiden hyväksi.Toimeksiantojen määrää säätelemällä pystytään keskittymään niiden hyvään hoitamiseen. Ei tarjota ostajalle monta samanlaista verrattavaksi vaan keskitytään asiakkaan meille myytäväksi antamaan asuntoon. Pienellä on usein myös pienemmät kulut ja siksi mahdollisuus myös joustavaan palkkiopolitiikkaan.

Onko asuntosijoittamisessa järkeä?

– Asuntosijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja sopii sijoittajille, jotka hakevat vakaata tuottoa, Juha Häyrinen sanoo.

– Vuokrat ja asuntojen hinnat ovat nousseet koko urani, yli 30 vuoden ajan.

90-luvun alkuvuosina, kun korot nousivat ja hinnat laskivat eräs asuntosijoittaja sanoi minulle: ” Nyt on päivän hintaan verrattuna tuottoprosentti niin kova, ettei kannata myydä.” Ja näinhän asia olikin.

Nyt sijoitetaan usein uusiin asuntoihin, joissa yhtiövelka pienentää sijoitettavaa pääomaa. Tili ei kartu heti, vaan perustuu arvonnousuun ja yhtiövelan pienenemiseen. Vuokra-asumisen suosio on kasvanut maailman avautumisen myötä, vuokralta on helpompi lähteä ulkomaille kuin omistuskodista.

Jyväskylän vuokra-asuntomarkkinoilla tarvitaan opiskelija-asuntojen lisäksi perheasuntoja.

Miten Jyväskylän keskustaa pitäisi kehittää?

Keskustan vetovoima on hyvä ja asuntojen tarve kasvaa. Kaupunki mahdollistaa täydennysrakentamisen kaavoituspolitiikallaan.

– Valmistumassa ja suunnitteilla on runsaasti laadukkaan asumisen hankkeita. Asukkaiden ja yrittäjien viihtyvyyttä lisäisivät toimivat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Asukkaiden pitäisi kokea kävelykeskusta suureksi markkinapaikaksi sekä kaupunkilaisten oleskelu- ja tapaamisympäristöksi.

Miksi käytetty asunto ensiasunnoksi?

Käytetty asunto on varteenotettava vaihtoehto ensiasunnoksi, koska ympäristö on liikenneratkaisujen ja palvelujen osalta valmis. Asuntoon sijoitettava raha on kohtuullinen ja asuntolaina lyhenee nopeasti. Perhekoon muuttuessa on helpompi vaihtaa suurempaan, kun on kertynyt omarahoitusosuutta. Kuukausittaiset asumiskulut jäävät pienemmiksi ilman yhtiövelan maksuun kerättävää rahoitusvastiketta.

Ostajalta käytetyn asunnon ostaminen vaatii tarkkaa perehtymistä ja ymmärtämystä myynnin asiakirjoihin kokeneen kiinteistönvälittäjän avulla.

Asunnon ostajalle on merkitystä sillä, että taloyhtiön talous on kunnossa, remontit ja kunnossapitotyöt on tehty ajallaan, piha-alue ja esim. porraskäytävät ja muut yhteiset tilat ovat siistit ja hyvin hoidetut. Siisti yleisilme lupaa, että myös muut talon asiat ovat hyvällä tolalla ja asianmukaisesti hoidetut

JUHAN POLKU

– Olen syntyperäinen jyväskyläläinen. Työni kiinteistönvälittäjänä alkoi jo 1970-80 lukujen taitteessa, jolloin aloitin Säästöpankkien Kiinteistönvälityksessä. Opiskelin alaa työtä tehdessäni, LKV-tutkinnon suoritin 1986 ja yrittäjäksi siirryin 80-90 -lukujen taitteessa. Alkuun tein muutakin, mutta asiakaspiiri ja tuttavat tarvitsivat apuani kiinteistönvälittäjänä. Olen saanut seurata asuntomarkkinoita aitiopaikalta ennen 90-luvun lamaa, laman aikana ja sen jälkeen.

VESAN POLKU

Työura kiinteistöalalla aukeni yo-tutkinnon ja kaupallisten opintojen jälkeen vuonna 1978 rakennuttajan palveluksessa, valtion lainoittamia asuntoja rakennutettiin mm. Varikkoon, Kangaslammelle, Keltinmäkeen, Palokkaan ja muualle Keski-Suomeen. Toimin isännöitsijänä ja kiinteistönvälittäjänä. Välillä työskentelin investointilaskennan ja kiinteistökehityksen parissa Suomessa ja Baltiassa, tein verkkosivujen kehitystyötä sekä kalustekauppaa.

LKV Celloon tulin Juhan kaveriksi syksyllä 2013. LKV-tutkinnon suoritin jo ”kultaisella” 70-luvulla.