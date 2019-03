Sisäilmaongelma on aina tutkittava

Suomala LKV:n yrittäjä Jaana Patrakka-Suomala, VTT:n sertifioima rakennusterveysasiantuntija Rauno Peltola ja Home-etsivä Oy:n homekoiratutkija Niina Siljander ovat yhä mieltä siitä, että huolelliset tutkimukset ovat kaiken a ja o, kun myyntikohteessa epäillään sisäilmaongelmaa.

Jaana Patrakka-Suomala kertoo, että hänelle on uran aikana tullut myytäväksi kohteita, joiden sisäilmaongelma on ollut selkeästi havaittavissa.

– Usein selkeästi sisäilmaongelmaiset kohteet ovat olleet tietyltä rakennusaikakaudelta. 70–80-luvun rakennusten alapohjassa on riskirakenteita. Toki riskit eivät toteudu läheskään kaikissa aikakauden rakennuksissa ja terveitä kohteita löytyy tämänikäisistä taloista. Uusissa kohteissa en ole törmännyt sisäilmaongelmiin, Patrakka-Suomala toteaa.

RTA Rauno Peltola kertoo, että Suomessa on noin 250 000 asuntoa, joissa on riskirakenteita. Usein nämä ovat vanhempaa rakennuskantaa, mutta myös uusista löytyy ongelmia.

– Osassa riskit ovat toteutuneet, osa on korjattu ja osa taas korjattu väärin. Vanhoissa taloissa ongelmia voi olla monessa paikkaa. Meillä on paljon myös hyvin korjattuja vanhoja rakennuksia.

Patrakka-Suomalan mukaan tilanteissa on hyvä edetä varovasti. Asuntokauppojen kohdalla puhutaan myyjän vastuusta, mutta hänen mukaansa myös välittäjällä on vastuu siitä, että selkeä ongelma ratkotaan mahdollisesti ennen myyntiin laittamista. On tärkeää mainita ostajalle riskirakenteista – ostajat tekevät päätöksen, miten edetä asiassa.

– On kaikkien – sekä myyjän että ostajan edun mukaista, että asia tutkitaan ja laitetaan kuntoon. Lähden näissä tilanteissa aina liikkeelle kauniisti ja asiallisesti, varovasti tunnustellen ja haistellen. Myyjä ei välttämättä ole ongelmasta itse tietoinen. Kiinteistönvälittäjän täytyy tuntea eri aikakausien rakennustavat ja riskit, kertoa mahdollisista ongelmista ostajalle ja kirjata kohteen yksilölliset ominaisuudet kauppakirjaan. En etsi asunnosta vikoja, mutta faktat täytyy tiedostaa. Tämän päivän ostajat ovat hyvin tietoisia ja tutkivat asioita etukäteen, hän sanoo.

Laajempi kuntotutkimus tarpeen. Ongelmakohteissa on Patrakka-Suomalan mukaan aina syytä tehdä rakennetutkimuksia.

– Kuntokartoitus on vain pintapuolinen. Jos on epäily, että myytävässä kohteessa on sisäilmaongelmaa, kannattaa panostaa osaavaan ja ammattitaitoiseen kuntotutkijaan, hän toteaa.

Myös Home-etsivä Oy:n homekoiratutkija Niina Siljander sekä Rauno Peltola pitävät pintapuolista, aistinvaraista kuntokartoitusta usein riittämättömänä. Peltolalla on vuosikymmenten kokemus sisäilma-, kosteus ja homeongelmista ja hän on ollut Hometalkoiden työryhmässä, joka esitti lakia asunnon kuntoarvion laajentamisesta. Lakiin asti laajennus ei päätynyt, mutta kriteerit löytyvät asumisterveysasetuksesta.

– Jos kuntoarvioijalla on osaamista ja tämä tuo hyvin vakuuttavasti esille, että lisätutkimuksille on tarvetta, häntä on syytä uskoa. Monesti lisätutkimuksia suositetaan ja ne jäävät kuitenkin toteuttamatta, Peltola sanoo.

Myös ostajalla on oikeus teettää kohteeseen tutkimuksia, vaikka myyjä olisi jo teettänyt kuntoarvion tai muita tutkimuksia.

– Ostajalla ei ole mitään estettä niiden teettämiselle. Jos myyjä vastustaa lisätutkimuksia, kannattaa sanoa hyvästi kaupalle. Ostajan on syytä olla paikalla, kun tutkimuksia tehdään, eikä vain lueskella vanhoja tutkimuksia. Oikeudessakin pätee se, missä kunnossa kohde on ollut kaupantekohetkellä, Peltola toteaa.

Rauno Peltolan mukaan sisäilmaongelmaisessa kiinteistössä hometalon maine voi säilyä vahvana, vaikka kohde olisi jo korjattu. Eroon siitä pääsee todistamalla, että korjaukset on tehty asianmukaisesti. Rakennuksen jatkuva huoltaminen on tärkeää.

– Hometalo on korjattavissa asuttavaksi, kun se tutkitaan kunnolla, tiedetään riskirakenteet ja laitetaan kuntoon. Kaikilla rakenteilla on tietty elinkaari ja rakennusta pitäisi huoltaa kuin autoa. Kiinteistön omistajan tulisi vaikkapa tietää salaojien toimivuus, aivan kuin tiedetään, että ovi menee lukkoon.

Peltola muistuttaa, että home tai mikrobit eivät vaadi kasvaakseen vesivahinkoa tai nestemäistä vettä.

– Riittää, kun on liikaa vesihöyryä, liian pitkään ja sopivassa lämpötilassa. Emme elä missään steriilissä ympäristössä, eli mikrobeja löytyy aina. Ongelmia tulee, kun haitallisia mikrobeja on liikaa.

Homekoiratutkimus apuna. Yksi keino saada vihiä ostettavan asunnon sisäilmaongelmasta on homekoiratutkimus. Niina Siljander korostaa, että koiratutkimuksen jälkeen on syytä jatkaa laajempia tutkimuksia ongelman määrän ja laajuuden selvittämiseksi ja tehdä rakenneavauksia, jos ilmaisuja tulee.

– Koirien avulla voidaan kartoittaa ongelma-alueita, mistä tutkimuksia olisi syytä jatkaa ja miten iso remonttitarve on. Siitä on myyjällekin etua, että asunto tutkitaan kunnolla. Pelkät silmämääräiset tutkimukset ja pintamittaukset eivät kerro asunnon kunnosta. Joskus ostaja on luopunut kaupasta jo koiratutkimuksen perusteella. Suosittelen, että eri tutkija tekee rakennetutkimuksen koiratutkimuksen jälkeen. Jotkut koirakot käyttävät erilaisia pikamittauksia, mutta tällaiset sisäilmamittaukset ovat epäpäteviä. Pintakosteusmittaus ei kerro, onko rakenteessa hometta.

On tärkeää, että homekoiratutkija osaa tulkita koiriaan ja tuntee rakenteita. Kaikki ilmaisut eivät tarkoita hometta tai muuta sisäilmaongelmaa.

– Ilmaisujen määrä ja kohta, talotyyppi ja talon ikä vaikuttavat asiaan. Jos asuntoon tulee muutama selitettävissä oleva ilmaisu, kuten yksittäiset ilmaisut ilmanvaihtoputkien kohdalla, ei kyseessä ole välttämättä sisäilmaongelma. Kannattaa muistaa, että koiria on erilaisia ja koiratutkimuksen perusteella ei voi sanoa, mitä hometta tai mikrobia rakenteissa on ja kuinka paljon – se vaatii mikrobinäytteen. Oikein koulutettu koira on kuitenkin lahjomaton, Siljander sanoo.

Myös Peltolalla on hyviä kokemuksia homekoiratutkimuksista. Patrakka-Suomalan mukaan koiratutkimuksia käytetään kuitenkin asuntokaupan yhteydessä vähän.

– Harva epäilee huumekoiria, mutta homekoirien epäilijöitä riittää jostain syystä, Peltola toteaa.