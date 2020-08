Toimivat salaojat ovat terveen kodin edellytys

Toimivat salaojat kosteussulkuineen ohjaavat sade- ja sulamisvedet oikeaan paikkaan ja pitävät kosteuden poissa kodin rakenteista.

Rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia ja muita ongelmia parina viime vuotena. Vanhentuneet tai toimimattomat salaojat eivät vastaa muuttuvien sääolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin. Ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä vastausta, minkä ikäiseen taloon pitäisi tehdä salaojaremontti.

Salaojakymppien toimitusjohtaja Timo Kautto toteaa, että on nähnyt 40-luvun taloja, joissa ei ole tietoakaan salaojista, mutta ei myöskään merkkejä kosteudesta ja toisaalta 2000-luvulla rakennettuja taloja, jotka ovat jo tarvinneet salaojaremonttia.

Huomaa merkit. On kuitenkin useita merkkejä, joista asukas itse ja varsinkin harjaantunut ammattilainen voi päätellä, että kiinteistön salaojat eivät välttämättä ole kunnossa.

– Jos ei ole tietoa siitä, onko kiinteistössä ylipäätään salaojia tai missä kunnossa ne ovat, eikä ole mahdollista kaivaa niitä esiin, kannattaa tutkia sokkelia. Kivijalan eli sokkelin muutokset voivat olla merkki toimimattomista salaojista. Jos kivijalassa on kalkkihärmää, kosteusjälkiä tai halkeamia sekä maali lohkeilee, se voi viitata siihen, että kosteutta on väärässä paikassa. Myös toistuvasti sisään pyrkivät muurahaiset ovat usein selkeä viesti, että talon rakenteista löytyy kosteutta, Kautto opastaa.

Salaojien huolto on tärkeää. Toimivaan salaojajärjestelmään kuuluu paljon muutakin kuin pelkät salaojaputket. Esimerkiksi kivijalan suojaaminen kosteudelta erillisellä kosteussululla eli patolevyllä on tärkeää. Maan muotoilu on myös olennainen asia. Oikeaoppiset kallistukset viettävät talosta poispäin, eli vedet eivät jää perustuksiin lillumaan. Timo Kauton mukaan myös salaojien säännöllinen tarkastaminen ja huolto on tärkeää ja on asukkaan tai taloyhtiön vastuulla.

– 2000-luvun alussa pakollisiksi tulivat tarkastuskaivot, jotka mahdollistavat salaojien toimivuuden tarkastamisen, puhdistamisen ja huollon, Kautto toteaa.

Vertaile salaojaremonttitarjouksia. Markkinoilla on runsaasti salaojaremonttien tekijöitä. Tarjouksia kannattaa vertailla ja firmojen taustoja tutkia ennen yrityksen valintaa.

– Kannattaa vertailla urakoitsijoiden referenssejä, kokoa, vakavaraisuutta ja sitä, kuinka kauan yritykset ovat toimineet alalla, Kautto kertoo.

Tarjouksissa voi olla merkityksellisiäkin eroja esimerkiksi käytettävissä materiaaleissa tai siinä, mitä työvaiheita tarjous sisältää.

– Remonttiin voi esimerkiksi sisältyä eri määrä maanvaihtotöitä tai kosteussulku ja kapillaarikatko voidaan toteuttaa eri tavalla. Kannattaa olla tarkkana myös viimeistelytöissä eli kuuluuko hintaan esimerkiksi laatoitus ja nurmikon istutus remontin jälkeen, hän jatkaa.