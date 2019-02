Toivakka on luonnollinen valinta

Äkkipäätä kehotus voi kuulostaa vitsiltä, Toivakkaan? Siinä on kuitenkin totta paljon enemmän kuin toinen puoli. Toivakka on lähempänä kuin uskoisikaan. Toivakassa on hyvät palvelut. Toivakassa luonto on läsnä kaikkialla. Toivakka kasvaa.

Kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen muutti Jyväskylästä Toivakkaan vuonna 2011.

Alkuvuodet hän ajeli töihin Jyväskylään, mutta asuttuaan nelisen vuotta mökkimaisemassa Saarinen-järven rannalla, Toivakan keskustassa, hänet käytiin pyytämässä kunnanjohtajaksi.

– Ei ollut käynyt mielessäkään hakea virkaan, mutta halusivat ja houkuttelivat kuusikymppisen naisen johtajakseen. Viisi vuotta tässä täyttyy ennen eläkkeelle lähtöä, Vesterinen naurahtaa.

Hän on jäämässä eläkkeelle vuoden lopussa. Asunto on myynnissä, edessä muutto Päijänteen rantaan valmistuvaan kerrostaloon Kinkomaalle.

Vesterinen suosittelee varauksetta Toivakkaa kotipaikaksi jyväskyläläisille, jotka haluavat kaupunkivilskeen ja kiireen vastapainoksi täydellistä luonnonrauhaa hyvien palvelujen tuntumassa. Itse hän muutti kuntaan etsimään rauhaa ja harrastamaan luonnossa. Kalastaa voi vapaasti, metsästysseuraan pääsee jäseneksi, jos on toivakkalainen.

– Täältä löytyy kaikki ne palvelut, joita ihminen tai perhe elääkseen tarvitsee – ja uskomaton luonto on tosiaan kaikkialla, Vesterinen korostaa.

Vesistöt ympäröivät kunnan keskustaa joka suunnalta: Päijänne, Leppävesi, Saarinen, Maunonen, Kierikka, Leppänen… kunnan pinta-alasta 12,5 % on vettä. Ulkoilureitit polveilevat vesistöjen lomassa, rakennetussa ympäristössä frisbeegolf- tai parkour-rata istuvat nykypäivään.

Aktiiviset järjestöt huolehtivat tapahtumatarjonnasta; Rivakka, Autourheilijat, MLL, Martat. Jopa vaajakoskelaiset käyttävät lapsiaan harrastamassa Toivakassa.

Vesterinen korostaa, että työssä voi hyvinkin käydä kunnan ulkopuolella. Ajomatka Jyväskylään sujuu puolessa tunnissa. Linja-autot kulkevat koululaisten ja työssäkäyvien aikataulujen mukaan.

Helsingin suuntaan on helppo lähteä ja matka kestää puoli tuntia vähemmän kuin maakunnan pääkaupungista.

Toivakka toimii myös yritysympäristönä. Tulevaksi yrityspuistoksi on varattu seitsemän hehtaarin maa-alue Viisarimäestä, nelostien varresta. Liikenneyhteydet joka suuntaan ovat erinomaiset.

– Valokuituyhteys on saatavissa koko kunnan alueella, jokaiseen kotiin tai yritykseen. Minunkin kotona on, Vesterinen korostaa.

Toivakka on yksi neljästä Keski-Suomen kasvukunnasta Jyväskylän, Muuramen ja Uuraisten lisäksi. Myös ikärakenne kertoo elinvoimasta. Viidennes toivakkalaisista on alle 15-vuotiaita, mikä on selvästi enemmän kuin maassa ja maakunnassa keskimäärin.

Joko kiinnostuit?

Toivakan kunta tarjoaa erinomaisia rakennuspaikkoja läheltä keskustaa tai järvien tuntumaan rakennetuista elinvoimaisista kylistä – Kankaisten kylällä toimii edelleen kyläkoulu. Rantatontteja kunnalla ei juuri nyt ole. Niitäkin on tulossa kaavoitukseen ja yksityisten maanomistajien tontteja voi tiedustella kunnasta. Ensimmäiseen kerrostaloon parhaillaan tehdään varauksia.