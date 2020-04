Tourulan tiimi luottaa palveluun

Kiinteistömaailma Tourula on jo vuosia ollut ketjunsa helmi koko maassa ja valittu vuoden 2018 Kiinteistömaailma-yritykseksi.

– Asiakkaan palveleminen on meille sydämen asia. Vahvuutemme on nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin, laaja osaaminen ja huippuhyvä palvelu. Meillä on aktiivinen ja osaava henkilökunta sekä halu kehittyä, luonnehtii tiiminsä vahvuuksia yrittäjä Sanna Hotanen.

Hotanen on viitisen vuotta omistanut vuonna 1988 perustetun PR-Neliöt Oy:n, joka paremmin tunnetaan nimellä Kiinteistömaailma Tourula.

Henkilöstön määrä on viiden vuoden aikana kasvanut kahdeksasta neljääntoista. Vuoden 2019 liikevaihto oli kolminkertainen vuoteen 2014 nähden.

Yrityksen myymälä sijaitsee Tourukeskuksessa, Vapaaherrantie 2, toimialueena on koko Keski-Suomi.

Sanna Hotanen korostaa tiimin aktiivista työskentelytapaa sekä laadukasta ja kattavaa markkinointia, mitkä johtavat asiakkaan kannalta parhaaseen lopputulokseen.

– Teemme porukalla töitä. Tiimin hyvä tekemisen meininki, myyntivoima ja yhteismyynti näkyvät varmasti myös asiakkaalle. Sitoutunut joukko haluaa onnistua, kehittyä ja menestyä.

Yritys palvelee kaikissa asuntoasioissa: myynti, osto, vuokraus, arviot jne..

– Tehokas ja ammattitaitoinen tukitiimi hoitaa avustavan työn kohteiden syötöstä kauppakirjoihin, välittäjät keskittyvät 100% asiakkaiden palveluun. Pystymme palvelemaan valtakunnallisesti ja meillä on alan parhaat työkalut käytössä, Hotanen vakuuttaa.

Ajan rajoitteista huolimatta Tourulassa odotetaan vilkasta kesää ja loppuvuotta.

– Osaamista löytyy laidasta laitaan, välitämme uudiskohteista vanhempiin ja kiinteistöistä osakkeisiin. Kaikille kohteille löytyy ostaja, oikea hinnoittelu on avainasemassa. Parhaiten kaupaksi käyvät uudehkot, remonttivapaat kodit.

Hotanen uskoo, että poikkeustilanne lisää kiinnostusta kesämökkeihin ja mökkitontteihin. Vuokra-asuntojen puolella on kova kysyntä isommissa perheasunnoissa. Kesällä ja syksyllä vuokraus vilkastuu kaikissa asuntotyypeissä, kun uudet opiskelijat saavat tiedon opiskelupaikastaan.

– Mökkikaupan tilanne näyttää hyvältä ja odotamme vilkasta mökkikesää. Kiinnostusta on paljon ja ulkomaanmatkailun väheneminen lisää sitä. Nyt mökin myyntiä suunnittelevien kannattaa aktivoitua.

Omassa toiminnassa etätyötä suositaan nyt mahdollisuuksien mukaan.

– Viikkopalaverit, välittäjävartit ym. kokoukset hoituvat kätevästi Teamsin kautta. Hyödynnämme sitä myös asiakastyössä. Myymälämme on auki normaalisti (ark. 10-17), yksi henkilö päivystää paikalla.

– Olemme aina aktiivisia asiakkaan suuntaan ja poikkeustilanteessa olemme panostaneet mm. soittamiseen aiempaakin enemmän. Emme tapaa asiakkaita esim. yleisnäytöillä vaan ainoastaan yksityisesittelyssä, joiden määrä on kasvanut mukavasti. Yksityisesittelyssä voimme palvella asiakasta parhaiten.

– Meillä Kiinteistömaailmassa on alan parhaat sähköiset palvelut ja työkalut käytössä, hyödynnämme niitä tehokkaasti.

Kaikista tilanteista seuraa aina jotain hyvää. Poikkeusolojen myötä jokainen joutuu muokkaamaan työskentelytapaansa ja hyvät jutut jäävät pysyviksi.

Hotanen iloitsee sitä, että poikkeuksellinen tilanne on tuonut esiin halun tehdä työtä omien ja yhteisten tavoitteiden eteen.

– Hanskoja ei ole nostettu naulaan. Poikkeusoloissa pystyy tekemään hyvää asiakaslähtöistä kiinteistönvälitystä, kun on hyvät digitaaliset järjestelmät, tietokoneet ja puhelin. Etätyönä voi hoitaa paljon asioita laadun kärsimättä. Tällaisissa tilanteissa löytyy luovuus ja ihmisten halu keksiä keinot saavuttaakseen päämääränsä.

Tourulan tiimi:

Pekka Ahonen, myyntineuvottelija

Alalla 2,5 vuotta, Kimassa

(Kiinteistömaailmassa) syyskuusta 2019.

– Olen nuoresta asti ollut kiinnostunut välittäjän työstä ja sauma avautui 2,5 vuotta sitten. Asiakaspalvelukokemusta on 15 vuodelta ravintola-alan eri tehtävistä. Rakennusalan kokemus on hyödyksi tässä työssä, helpottaa kun tietää ja ymmärtää, mitä välittää. Parasta on kun ihmiset elämänsä suurissa päätöksissä luottavat ja antavat auttaa.

Seppo Kauhanen, myyntineuvottelija

MBA ja KiAT, alalla ja Kimassa 9. vuosi.

– Asiakaspalvelu on lähellä sydäntä. Koti on tärkeä ja siellä vietettävä aika on lisääntynyt. Autan mielelläni asiakasta löytämään juuri sen oman, sopivan ’turvapaikan’. Nähdään asuntonäytöillä silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.

Rauno Hokkanen, myyntineuvottelija

Merkonomi, alalla ja Kimassa 1,5 vuotta.

– Pitkä myyntikokemus ja tämä ala on ollut aina mielenkiinnon kohteena. Kun mahdollisuus tuli, tartuin haasteeseen. Työ kiinnostaa erityisesti monipuolisuutensa vuoksi. Koskaan ei tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. Päivät ovat tosi hektisiä ja monipuolisia, juuri sellaisia kuin haluan.

Ulla-Maija Pastinen, kiinteistönvälittäjä

LKV, fysioterapeutti, THM

– Olen sitkeä, sopuisa ja suunnitelmallinen – ahkera, asiallinen ja avoin. Kilpauimaritausta vaikutti opiskeluvalintoihin. Työ on vienyt lääketeollisuudesta sisustus- ja somistusalan myyntitehtäviin. Matkaan on mahtunut hiihdonopetusta ja AAVAma-korumalliston luominen. Kaksi vuotta sitten tuli aika liittyä kiinteistönvälittäjäksi huippuporukkaan. LKV-tutkinto, asiakaspalvelukokemus, pitkäjänteisyys ja luotettavuus tukevat ihmisten auttamista kodinvaihdossa.

Outi Kiviranta, myyntineuvottelija

Yo-matkailumerkonomi,

markkinointiviestinnän AT

– Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena omaan työkokemusta vaativista asiakaspalvelutehtävistä useissa yrityksissä. Vuosien haave toteutui, kun elämäntilanne mahdollisti unelma-ammattiin hakeutumisen. Parhaiten onnistun työssä ihmisten kanssa, nautin asiakaskontakteista ja ihmisten kohtaamisesta. Haastavat ja vaihtelevat tehtävät antavat työlle mielekkyyden, autan asiakkaita unelmiensa toteuttamisessa.

Heidi Vänttinen, kiinteistönvälittäjä

LKV, YKV, kaupanvahvistaja, alalla ja

Kimassa vuodesta 2003.

– Tulin alalle, koska minulla oli halu saada jotain muutosta aikaiseksi. Välittäjinä työskentelevät voisivat halutessaan itse toiminnallaan ja esimerkillään vaikuttaa huomattavasti nykyistä enemmän alan tekijöiden arvostukseen – arvosta itseäsi, niin muutkin arvostavat sinua.

Sirpa Autio, kiinteistönvälittäjä

Alalla ja Kimassa vuodesta 2006, LKV, YKV.

– Pitkäjänteinen ja ahkera työ asiakasta kunnioittaen on palkittu valtakunnallisesti Huippumyyjä-kunniakirjalla vuosina 2008, 2009, 2014, 2015, 2018 ja 2019. Ala on haastava ja mielenkiintoinen, eikä kahta samanlaista kohdetta/asiakasta/päivää ole. Työ on itsenäistä ja vaativaa, sitä tukevat hyvä brändi, hyvät työvälineet sekä työkaverit.

Tarja Minkkinen, myyntineuvottelija

Alalla 1,5 v, Kimassa vuoden,

kaupallinen koulutus.

– Lähdin välittäjäksi, koska haluan palvella ja auttaa asiakkaita. On hienoa olla osallisena ihmisten suurissa elämän muutoksissa.

Marta Kemell, myyntineuvottelija

Restonomi, palvelun johtaminen.

Kimassa ja alalla 3 v.

– Tärkeää on suhtautua ihmiseen ihmisenä, asioihin voi vaikuttaa omalla asenteella ja tekemisellä. Vaikka ala on vaativa, se on myös koukuttava ja mielenkiintoinen. Työssä osaaminen kehittyy ja joka päivä oppii uutta. Onnistuminen ja viihtyminen auttaa voimaan hyvin, mikä näkyy myös ulospäin.

Anne Byman, vuokravälittäjä,

myyntisihteeri

Tradenomi, LKV, LVV, alalla ja

Kimassa 9 vuotta + aiemmin

yksi kesä vuokravälitysyrityksessä.

– Lähdin alalle ja Kimalle kaverin suosittelemana alkuun myyntisihteeriksi, ajattelin opetella alan hyvin sitä kautta ja siirtyä sitten eteenpäin. Vuokravälittäjänä aloittaminen tuntui luonnolliselta siirtymältä.

Tarja Ruuskanen, myyntikoordinaattori

Kiinteistönvälittäjä, LKV.

Alalla Jyväskylässä 20 vuotta,

joista 13 vuotta Kimassa PR-Neliöillä.

– Alalle lähdin ammatinvaihtotilanteessa tekstiilialan opetus- ja ohjaustehtävistä. Noin 15 vuotta tein välitystyötä, nelisen vuotta sitten siirryin myymälän taustatiimiin. Teen kauppakirjat ja muita kaupanjärjestelyitä sekä kuvaan kohteita ja teen kuvausjärjestelyitä. Tehtävät koen erittäin mielekkäinä ja kiinnostavina.

Pia Uurinmäki, myyntisihteeri

FM, LKV. Alalla 16 v, välittäjänä pari vuotta ja 14 v. Kimassa, tukitehtävissä.

– Päätehtävänäni on saattaa kohteet myyntivalmiiksi tietopuolelta – hankkia ja koota faktat, paperit ja asiakirjat sekä syöttää kohteet. Vahvuuteni ovat taustatyössä; tukemassa välittäjiä mahdollisimman hyvään tulokseen.

Eeva Vaherto, kiinteistönvälittäjä

Alalla ja Kimassa 3 vuotta,

LKV, IAT, yMBA, yJEAT, yo-merkonomi.

– Kiinnostava ala ja ihmisläheinen työ. Koti on asiakkaalle merkittävä ja tunteita herättävä asia. Välittäjänä tuntuu hienolta, kun saa olla apuna unelmien toteuttamisessa tai muutoin auttaa asiakasta eteenpäin suunnitelmissaan.

Sanna Hotanen, yrittäjä, tj

Tradenomi, LKV, kaupanvahvistaja:

alalla 7 vuotta, yrittäjänä 5 vuotta.

– Olen löytänyt oman alani, rakastan tätä työtä ja ihmisten kanssa toimimista. Olen todella kiitollinen mahtavasta porukasta ja hyvästä yhteishengestä. Yrittäjäperheessä kasvaneena yrittäjyys on kaikin puolin minun juttuni, vaikka nuorena vannoinkin, etten ikinä yrittäjäksi lähde :)