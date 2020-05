Väriä kesäkukilla ja omia yrttejä pöytään

Kauppapuutarha Honkasen toinen yrittäjä Kaisa Hoppula ei ajattele trendejä niin, että tietyt kasvit olisivat muodikkaita tai suosittuja. Hänen mukaansa erilaiset värit ja muodot tulevat kausittain. Tällä hetkellä suosittuja ovat esimerkiksi oranssit, punaiset ja keltaiset. Myös monet klassikko- ja perinnekasvit, kuten jossain vaiheessa unohdetut pelargonit, ovat löytäneet takaisin kotipuutarhureiden suosioon.

– Ei voi oikeastaan sanoa, mikä kasvi on trendikäs, vaan näen asian enemmän väreinä, muotoina ja kasvutapoina. Viime kesänä tuli eräänlainen värivallankumous ja se selväst jatkuu tänä kesänä. Kukissa näkyy oranssin, punaisen ja keltaisen sävyjä ja lehdissä on tummia sävyjä, Hoppula sanoo.

Hoppulan mukaan myös amppelikasvit ovat suosittuja, sillä niillä saa helposti näyttävyyttä esimerkiksi terassille.

Hyötykasvit, kuten vihannekset ja yrtit ovat kasvattaneet kovasti suosiotaan ja innostus jatkuu. Moni haluaa kasvattaa kesäkeittiön yrtit ja kasvikset puutarhassa tai parvekkeella. Hoppulan mukaan erityisesti erilaiset mintut ovat olleet hyvin suuressa suosiossa, niitä käytetään jälkiruokiin ja erilaisiin juomiin. Hoppula kertoo, että kauppapuutarha Honkaselta löytyy paljon sellaisiakin yrttejä, joita ei monesta muusta paikasta saa, esimerkiksi karriyrtti, jossa on currymausteen aromia sekä oliiviyrtti.

– Ihmiset haluavat kasvattaa yrttejä ja kasviksia itse ja suosio vaan kasvaa. Hyötykasvien kasvattaminen on mielekästä, mukavaa tekemistä perheen kanssa ja lapset oppivat samalla mistä ruoka tulee. Usein itse kasvatetuista saa vielä hyvin satoa, Hoppula sanoo.

– Palstoille haetaan meiltä esimerkiksi jättisipulia, purjoa, lehtikaalia, kesäkurpitsaa ja muitakin kurpitsoja. Kurpitsat ovat helppoja ja varmoja kasveja, kun ne vaan saavat riittävästi lämpöä, Hoppula sanoo.

Sopiva kasvupaikka ja hyvä hoito. Sekä kukkien että hyötykasvien hoidossa pääsee pitkälle oikean kasvupaikan valinnalla, riittävällä lämmöllä ja kastelulla sekä kasville sopivalla lannoittamisella. Hoppulan mukaan hyötykasveja, esimerkiksi mansikoita ei kuitenkaan kannata lannoittaa liikaa, sillä silloin ne kasvattavat vain vihreää lehteä, eivätkä kuki ja sato jää saamatta. Kaisa Hoppula sanoo, että puutarha-alan ammattilaisten tietoa kannattaa aina hyödyntää kasveja valitessa.

– Kasvia ostaessa kannattaa aina kysyä ammattilaiselta hoito-ohjeet. Kun kasvin ostaa puutarhalta, on tiedon lähteellä ja saa parasta tietoa kasvia ajatellen. Sanon myös aina, että kannattaa opetella katsomaan kasvia, niin näkee, mitä se tarvitsee. Jos kasvi on kovin vaalea, se ei ehkä ole saanut tarpeeksi lannoitetta ja jos tumma, se on ehkä saanut liikaa. Jos se ei kuki, lannotteessa on liikaa typpeä. Kastelu ja lannoitus täytyy suhteuttaa lämpötilaan ja valoon, hän luettelee.

Kasvupaikka valitaan kasvin ominaisuuksien mukaan. Aurinkoisella kasvupaikalla viihtyvät kukista esimerkiksi pelargoniat, kaunosilmät ja erilaiset petuniat, joista löytyy monenlaisia värivaihtoehtoja. Varjoisammassa viihtyviä kukkia ovat taas esimerkiksi erilaiset begoniat, lumihiutaleet ja ahkeraliisa. Istutuksissa voi yhdistellä erilaisia kukkia ja kasveja, kunhan valitsee samaan kasvupaikkaan sopivat kasvit. Esimerkiksi heiniä ja värikkäämpiä kukkia yhdistelemällä saa kauniita istutuksia.

Lasitettu, paahteinen parveke tuo omat haasteensa kasvivalinnoissa, mutta sekään ei ole aivan mahdoton yhtälö. Lajikevalikoima kapenee sekä hyötykasvien että kukkien puolella.

– Parveketta pitää muistaa tuulettaa. Lasi on ihana aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä. Parvekkeelle kannattaa valita aina ruukkuviljelyyn jalostetut hyötykasvilajikkeet, esimerkiksi vihanneksista, esimerkiksi ruukkutomaatit, -paprikat tai -chilit. Yrttien kasvatuskin onnistuu parvekkeella, kovempivartiset yrtit, kuten rosmariini, viihtyvät parvekkeella paremmin, Kaisa Hoppula kertoo.

”Paratiisi keskellä metsää”. Kauppapuutarha Honkanen sijaitsee Korpilahden Saakoskella, aivan Jämsän rajalla. Puutarhan historia ulottuu reilun viidenkymmenen vuoden taakse. Yrittäjinä ovat vuodesta 2009 saakka olleet Kaisa Hoppula ja Olli Nieminen, jotka ovat kuitenkin molemmat olleet yrityksen palveluksessa jo pidempään.

Honkasella viljellään kasvit itse. Heille tulevat kasvit joko pieninä taimina, pistokkaina tai siemeninä. Viljelykausi alkaa jo helmikuun puolessa välissä ja kestää kesäkuun loppuun. Paitsi kotitalouksia, Honkanen palvelee myös yrityksiä kauppoja tukkukauppiaana.

– Tänä vuonna noin 240 000 kasvia kulkee talon läpi. Pieniä määriä saattaa tulla täydennyksiä, kuten äitienpäiväruusuja. Pääsääntöisesti pyritään tekemään kaikki itse. Tämä on paratiisi keskellä metsää ja asiakkaallekin elämys, Hoppula sanoo.

Olli Nieminen kertoo, että uutena juttuna on tänä keväänä perustettu verkkokauppa, joka laitettiin pystyyn turvaamaan asiakkaiden kasvien saanti myös koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Nieminen toteaa kuitenkin, että asiakkaat ovat kuitenkin pääasiassa halunneet tulla puutarhalle tekemään ostoksia.

– Maaliskuussa emme tienneet yhtään, mitä rajoitukset tuovat tullessaan. Kasvit voi hakea joko noutona tarhan noutopisteeltä, johon ne kerätään valmiiksi, lisäksi meillä on kolme noutopistettä Jämsässä, Jämsänkoskella ja Korpilahdella, joista voi tiettyinä päivinä hakea. Meillä on kotiinkuljetus myös Jämsään, Jämsänkoskelle, Korpilahdelle, Muurameen sekä Jyväskylän ydinkeskusta-alueelle. Verkkokauppa on lähtenyt aika hissuksiin liikkeelle, tuntuisi siltä, että asiakkaat uskaltavat kuitenkin aika hyvin tulla ostoksille tänne puutarhalle, hän sanoo.