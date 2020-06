Vesmanninmäen helmi hohtaa taas

Kaikki Vaajakosken keskustan läpi ajaneet varmaan ovat panneet merkille tämän ylvään, funkiskautta henkivän kerrostalon ja sen kadunpuoleisen pyöristetyn kulman, korkeat rappuikkunat tai ilmeikkäät erkkerit. Kun ulko-oven avaa, porraskäytävässä tulijaa tervehtii vanhan kerrostalon arvokkuus – vuokralaiset ovat vaalineet rakkaudella talovanhuksen alkuperäisiä pintoja. Tämä on helmi.

Vuonna 1954 valmistunut viisikerroksinen kivitalo on palvellut pitkään kunnan vuokratalona, mutta tästä kesästä alkaen ilme uudistuu ja omistuspohja muuttuu.

Vaajakoskentie 127/Haapatie 7 kuuluu kerrostaloryppääseen, jonka Jyväskylän kunnallinen vuokrataloyhtiö päätti muutama vuosi sitten myydä ja kaupat syntyivät jyväskyläläisen kiinteistösijoittajan kanssa. Yrittäjä Karl Erik eli Kalle Lojander osti rakennuksen sijoittajalta ja pani koko talon remonttiin; kaikki huoneistot saavat uuden, raikkaan ilmeen ja asuntokauppojen myötä myös uusia asukkaita.

– Merkittävä osa asunnoista myydään, mutta joihinkin koteihin jäävät vuokralaiset, joista osa on asunut talossa yli 20 vuotta. He ovat pääasiassa ikäihmisiä ja maksavat jatkossa vuokransa uudelle omistajayhtiölle, Lojander valaisee.

Kiinteistönvälittäjä Erika Enberg on myynyt As Oy Jyväskylän Portin 29 asunnosta ensimmäiset kaksi ja lisää tulee myyntiin tasaiseen tahtiin. Talossa on viisi yksiötä, loput väljiä kaksioita tai kolmioita, jotka hyvin sopivat vaikka perheasunnoiksi.

– Myyntiin tulee asuntoja ehkä parin viikon välein. Sitä mukaan kuin timpurit saavat huoneistoremontit valmiiksi, Enberg tarkentaa.

Parasta aikaa on valmistumassa ja tulossa myyntiin esimerkiksi ylimmän kerroksen iso, 65,5 neliön kaksio noin 90 000 euron velattomaan hintaan. Se merkitsee alle 1400 euron neliöhintaa, mikä hyvien palvelujen äärellä lähes uudenveroiseksi remontoidusta asunnosta on vähintäänkin kohtuullinen.

Laadusta remontissa ei ole tingitty. Talon huoneet saavat nykyaikaiset vinyylilattiat. Keittiöön tulee keraaminen liesi, liesituuletin, jääkaappi/pakastin, astianpesukone – kaikki laitteet uusia eli vuoden 2020 mallia.

Vaivaton kaukolämpö pitää kodin mukavan lämpiminä ja kuuluu tietenkin noin 280 euron vastikkeeseen, vesi maksaa 22 euroa hengeltä kuukaudessa.

Mitä enemmän voisi toivoa kuin nykyaikainen talotekniikka lähes 70 vuotta vanhojen jykevien kiviseinien sisällä.

Erika Enberg arvostaa talon paksuja kiviseiniä, jotka eristävät sekä sisältä että ulkoa tulevat äänet, esimerkiksi alapuolella kulkevan liikenteen melun. Nämä seinät voivat kestää aikaa ainakin toiset 70 vuotta. Rakennetta ei voi verrata lähiöiden 70-80-lukulaisiin, kaikuviin elementtitaloihin, jollaisia valtaosa myydyistä vuokrakiinteistöistä on ollut.

– Olen viimeisen kymmenen vuoden aikana välittänyt useita vuokratalokauppoja ja vilpittömästi voin todeta, että tämä on ollut niistä paras, kiinteistönvälittäjä Jari Enberg toteaa.

Erika Enberg on ihastunut paitsi taloon myös sen ympäristöön.

– Sijainti Vaajakoskella on mitä parhain. Kaikki palvelut löytyvät kävelymatkan päästä; kaupat, koulut, liikuntapaikat, jopa apteekki, terveyskeskus ja uimahalli. Julkinen liikenne kulkee vierestä, bussi ajaa kaupunkiin vartissa ja omalla autolla on helppo lähteä mihin suuntaan tahansa. Pysäköintitilaa talon pihassa riittää.

Vaikka talossa tehdään kattavaa remonttia, se ei toki ole lähellekään räjähtämispisteessä, niin kuin monet vuokratalot saattavat olla jo 40-vuotiaina. Sekä Erika Enberg että Lojander kiittelevät vuokralaisia, jotka ovat pitäneet kodeistaan ja koko kiinteistöstä hyvää huolta – kuin omastaan.

Nyt tehtävä peruskorjaus ei toki ole kiinteistön historian ensimmäinen. Jyväskylän maalaiskunnan vuokrataloyhtiö teetti taloon suurremontin vuonna 2002-03, jolloin putkistot ja sähköt uusittiin. Samassa yhteydessä myös kylpyhuoneet ja keittiöt uudistuivat ja porraskäytäviin asennettiin hissit. Ne turvaavat asumismahdollisuuden myös liikuntarajoitteisille.