Vilkastunut mökkikauppa kaipaa jo lisää tarjontaa

Kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen kauppa on keväällä ja tänä kesänä käynyt vilkkaana.

Uutiset ovat kertoneet, kuinka ihmiset lomailevat kotimaassa: vuokramökit on varattu lähes loppuun ja oman mökin etsijöitä on liikkeellä enemmän kuin vuosikausiin.

Välittäjät sanovat, että uutisointi on lisännyt mökkien tarjontaa, mutta enemmänkin myytävää saisi olla. Esimerkiksi tasokkaista, kaikin mukavuuksin varusteista, talviasuttavista mökeistä on puutetta.

Etuovi.com -palvelun kautta Keski-Suomessa on myytävänä noin 430 kesämökkiä. Oman maakunnan lisäksi keskisuomalaisten suosikkeja ovat myös itäpuolen lähikunnat, esimerkiksi Kangasniemi, Suonenjoki tai Rautalampi.

Kysyimme kahdelta mökkejä välittävältä jyväskyläläiseltä toimistolta:

1. Miten mökkikauppa Keski-Suomessa on kevätkesällä käynnistynyt ja sujunut?

2. Hinta- ja laatutaso verrattuna

edellisvuosiin?

3. Ostajien vaatimustaso eli, mitä

mökillä pitää olla?

4. Ovatko uutiset mökkikaupan piristymisestä tuoneet uutta myytävää?

5. Millainen Keski-Suomen tarjonta on muuhun maahan verrattuna?

6. Onko mökkimarkkinoilla myös

uudistuotantoa?

7. Onko nyt oikea aika ostaa?

Yrittäjä Sanna Hotanen, Kiinteistömaailma Tourula

1. Kysyntä on vilkasta, mutta myytävää saisi olla enemmän.

2. Sijainti, tieyhteys ja vesistö ym. vaikuttavat hintaan. Samalla tasolla viime vuosiin verrattuna mennään hinnallisesti, kysyntää on enemmän myytävään nähden. Eniten kiinnostavat hyväkuntoiset 100 000 +/- -hintaiset kohteet järkevällä etäisyydellä.

3. Nykyisin pitäisi olla sähköt, hyvä tieyhteys ja kohtuullinen ajomatka. Oma rauha, oma ranta ja helppohoitoisuus, ei esimerkiksi suuria nurmialueita. Ilmansuunnaltaan etelään ja länteen avautuvat ovat suosittuja. Isojen vesistöjen, kuten Päijänteen äärellä olevat mökit kiinnostavat. Sijainnin lisäksi päätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat rakennusten ja ympäristön kunto. Näissäkin toki on vaihtelua asiakkaan mukaan, mitä asioita painottaa. Kaikentyyppisille ostaja löytyy.

4. Uutisointi on tuonut myytävää, mutta edelleen sitä voisi olla enemmän, ostajia on hyvin liikkeellä.

5. Omassa maakunnassa on eniten tarjolla noin 100 000 euron perusmökkejä. Myös mukavuuksilla varustettuja, talviasuttavia löytyy, mutta ne ovat harvemmassa.

6. Uudistuotantoa on vähän. Mökkitonttien kysyntä on tänä keväänä ollut vilkasta ja mökkivalmis -ratkaisuillekin näyttäisi olevan kysyntää. Siinä ostaja saa koko paketin ennalta sovittuuun hintaan ja aikatauluun.

7. Nyt on hyvä aika ostaa. Kun mieleinen kohde löytyy, kannattaa toimia. Kannattaa olla välittäjään yhteydessä ja kertoa millaista on etsimässä, autamme mielellämme.

Jaakko Kerminen ja Krista Virenius-

Rantalaiho, OP Koti

1. Mökkikauppa käynnistyi ehkä hiukan tavanomaista aiemmin ja vilkkaammin. Kun matkustamista ei suositella, yhtä useampi miettii erilaisia lomailumahdollisuuksia kotimaassa. Monen asiakkaan kohdalla on ehkä jo pidempään ilmassa ollut haave omasta kesämökistä siirtynyt toteutusvaiheeseen ja tarjolla olevia vaihtoehtoja on kartoitettu ahkerasti.

2. Vapaa-ajan asuntojen hintataso ei ole olennaisesti muuttunut viime vuosista. Meidän myyntialueella Päijänne ja esimerkiksi Armisvesi pitävät edelleen pintansa haluttuina mökkikohteina, ja niiden rannoilla hintataso pysyy vuodesta toiseen. Saman tasoisen mökin hintataso vaihtelee vesistön, rannan ja ajomatkan mukaan.

3. Asiakkailla on erilaisia ajatuksia siitä, mitä loma-asunnoltaan toivovat. Tärkein kriteeri monelle on ranta ja rakennukset tulevat sen jälkeen. Toisaalta nykyisin arvostetaan rentoa lomailua, jolloin mukavuuksilla varustettu mökki helppohoitoisella pihalla on toisille paras vaihtoehto. On asiakkaita, joille luonto ja ympäristö sekä hyvät kalavedet ovat mökkeilyn ykkösasia. Minimitasoon monille riittää, että mökille tulee sähkö ja rakennukset ovat kunnossa.

4. Uutisoinnin ansiosta ostajien lisäksi myös myyjät ovat aktivoituneet ottamaan välittäjiin yhteyttä.

5. Keski-Suomessa on luonnostaan reilusti mökkitarjontaa, kun vesistöjä on paljon ja mökkikauppa käy vuodesta toiseen suhteellisen hyvin. Nyt on poikkeuksellinen vuosi koronan takia ja joillain paikkakunnilla mökkikauppa on vilkastunut Keski-Suomea enemmän. Meillä kauppa käy suhteellisen hyvin joka vuosi ja sen takia mistään räjähdysmäisestä kauppamäärien kasvusta ei voi puhua. Kesän jälkeen ollaan viisaampia, kun on kaikki statistiikka käytössä.

6. Keski-Suomessa suurin osa myytävistä mökeistä on käytettyjä. Uudistuotanto liittyy useimmin kasvaviin lomakyliin, josta esimerkkinä voisi olla Himos. Monet hakevat myös sopivaa mökkitonttia, jonne rakentavat itse – harvemmin yksityiset rakentavat mökkiä suoraan myyntiin.

7. Mökkikaupassa pitää toimia silloin, kun itselle sopiva kohde osuu kohdalle. Kivoja kohteita on nyt tarjolla eri puolilla Keski-Suomea ja omalla mökillä ehtii nauttia kesästä vielä pitkään.