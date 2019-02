Jyväskylän Rajakadulla Uuno-koira osoittaa kirsullaan nopan numeroa viisi – koira innostaa lapsia oppimaan paremmin kuin aikuinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun luokassa Rajakadulla Uuno-koira osoittaa kirsullaan nopan numeroa viisi. Jos olisimme alakoulun luokassa, opettaja voisi kysyä koiralle opetetun tempun jälkeen oppilailtaan, paljonko on viisi kertaa viisi. Koiran tehtävänä on siis motivoida oppilaita, usein myös rauhoittaa tilannetta.

Koiria omistavia kasvatusammattilaisia koulutettiin tammikuussa Opetushallituksen tukemalla kurssilla. Ammattikorkeakoulu on järjestänyt myös muita vastaavia täydennyskoulutuksia yhdessä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n kanssa.

Ukko oli mukana opettajien täydennyskoulutuksessa. Kuva: Marko Kauko

Lehtori Heidi Kihlström-Lehtonen sanoo, että niin sanottuja kaverikoiria on jo jonkin aikaa käytetty tuomaan iloa esimerkiksi kouluihin ja vanhusten palvelutaloihin.

– Koira-avusteinen työskentely on ammatillista, tavoitteellista ja dokumentoitua, Kihlström-Lehtonen erottelee sen kaverikoiratoiminnasta.

Koiran vaikutusta ihmisen hyvinvointiin ja motivaatioon on tutkittu paljon. Koira-avusteisuudesta onkin kehittynyt osa yleistä Green Care -toimintaa, jossa hyödynnetään luontolähtöistä toimintaa ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Uuno-koiraa opetetaan kasvatus- ja kuntoutuskoiraksi. Uuno voisi olla luokassa motivoimassa ja rauhoittamassa oppilaita. Taustalla Tiina Rossi ja Katariina Roiha. Kuva: Marko Kauko

Koirat työskentelevät Suomessa lähes aina omistajiensa apuna. Niiden on läpäistävä sekä soveltuvuuskoe että työnäyttö, jota tuomaroivat Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n ammattilaiset. Työnäytön läpäissyt saa kasvatus- ja kuntoutuskoira -nimikkeen. Lisäksi ohjaajan tulee käydä koira-avusteisen menetelmän koulutus, jotta hän saa alan nimikkeen. Koulutusta tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä Koirat kasvatus- ja kuntoututyössä ry:n kanssa.

Avustajaksi ei sovi aggressiivinen tai liian arka koira. Eniten käytetään seurakoirarotuja sekä sekarotuisia. Epätodennäköisintä soveltuvuus on roduilla, joilla on vahva vartiointi-, puolustus- tai metsästysvietti. Lemmikin pitää myös olla mielellään kontaktissa ihmisten kanssa sekä hallita perusasiat, kuten kävellä vetämättä hihnasta, olla paikallaan ja odottaa.

Tammikuussa kasvatusalan ammattilaiset kokoontuivat koira-avusteiseen kasvatuksen ja kuntoutuksen täydennyskoulutukseen JAMKiin. Kuva: Marko Kauko

Näin koira auttaa

"Arjen asioita voi harjoitella koiran kanssa. Jos mielenterveyskuntoutuja ei jaksa itsenäisesti ulkoilla, koiran kanssa kävelyjen jälkeen rutiineihin kiinnipääsy voi helpottua.

Kun psykiatrisen asiakkaan on vaikea ottaa katsekontaktia tai löytää rajaa läheisyyssuhteessa toiseen, asioita voidaan harjoitella koiran kautta, sillä koiran läsnäolo vähentää jännitystä. Hän esimerkiksi pyytää koiraa istumaan, jolloin hänen pitää katsoa koiraa silmiin.

Koira-avusteisuutta on käytetty motoristen taitojen harjoitteluun aivovamman saaneen, liikuntarajoitteisen potilaan kanssa. Ahdistuneen potilaan on helpompi tulla uuteen tilanteeseen, kun koira on läsnä. Silloin kokee, että muut ihmiset eivät tuijota tulijaa, vaan koiraa. Koiran läsnäolosta saa helpommin jutunaiheita, ja tunnelma on iloisempi."

Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, toimintaterapia

Tiina Rossi (vas.), Katariina Roiha ja Jaana Heikkinen opettavat Uunoa kasvatus- ja kuntoutuskoiraksi. Kuva: Marko Kauko

"Tutkimusten mukaan autistisen lapsen spontaani puhe on kaksinkertaistunut koiran läsnäollessa.

Lukemista voi harjoitella koiran kanssa. Koira antaa lapselle palautetta: ”sä oot tosi hyvä”, vain istumalla ja katsomalla lukemaan opettelevaa lasta.

Koirapäivinä oppilaat jaksavat keskittyä paremmin, ovat paremmin läsnä luokan tapahtumissa, keskinäisiä ristiriitoja tulee vähemmän ja he jaksavat työskennellä sinnikkäämmin. Eli oppimistulokset ovat parempia, kun koira on luokassa."

Päivi Latvala-Sillman, autismin kirjon erityisluokan opettaja, kouluttaja

"Koiran läsnäolo on rauhoittanut lastensuojelun lapsia, joilla on haasteita tunteiden säätelyssä. Lapsen rauhoittuminen on heijastunut myös lapsen ja vanhempien väliseen vuorovaikutukseen.

Jos lapsi on sanonut toiselle väärin, häneltä on kysytty, miltä Ebbastiinasta (bostoninterrieri) tuntuisi, jos sanoisit sille noin. Lapsi vastasi: voi se tuntuisi kauhealta! Koiran avulla lapselle opetetaan, miten toista ihmistä lähestytään. Lapsen motivaatio läksyjen tekemiseen kasvaa, kun läksyjen jälkeen pääsee ulkoiluttamaan koiraa.

Olemme opettaneet koirien hoitamisen kautta lapsille myös ohjeiden vastaanottamista."

Nona Borgström, sosionomi, agrologi, ammatillinen opettaja, spht-ohjaaja

Johanna Wallenius ja Sulo-Armas Kuva: Marko Kauko

"Mahnalan Ympäristökoulumme arkeen koirat ovat kuuluneet jo pitkään. Omista vinttikoiristani Faro-borzoi oli aikoinaan jopa joulukuvaelmassa mukana aasina. Bea-afgaani on taas kuunnellut ekaluokkalaisen lukemista ja osallistunut pallopeleihin koulun kentällä. Nyt kotona kasvaa kuitenkin juuri tähän tarkoitukseen otettu sekarotuinen Wallu-pentu, josta toivon saavani ihan virallisen kasvatuskoiran."

Johanna Wallenius, Hämeenkyrö, erityisopettaja, koulutettava

"Opiskelemme perjantaisin koko päivän metsässä. Mukana on ollut irlanninsetteri. Luokassa olemme käyttäneet kaniinimäyräkoiraa. Koulutuksen jälkeen koira voisi olla mukana matematiikan, vieraan kielen ja äidinkielen tunneilla. Lapissa koira-avusteisuus on vasta alkamassa. Koulutuksen myötä voisin olla tutor-opettaja ja pilotoija."

Ulla Koponen, Rovaniemi, luokanopettaja/erityisopettaja, koulutettava

Koulunkäynninavustaja Pirjo Saimala kouluttaa glen of imaalinterrieri Iloa avustajaksi luokkaan. Kuva: Marko Kauko

"Maahanmuuttajanuorten valmistavalla luokalla koira on ollut mukana leirikouluissa. Yhdessä 8-luokkalaisten ja koiran kanssa keräsimme kasveja kasvioon, samalla puhuimme läpi sekä ihmisen että koiran elämänkaaren. Koira on sosiaalinen jäänmurtaja. Luokassa glen of imaalinterrierini Ilo voi esimerkiksi pyörittää noppaa, osoittaa ja noutaa esineitä tai asioita, joiden ympärille oppimistehtävä rakentuu sekä toimia motivaattorina ja lisätä kouluviihtyvyyttä. Ensin kuitenkin käymme soveltuvuustestissä."

Pirjo Saimala, Kokkola, koulunkäynninohjaaja, koulutettava

