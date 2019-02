Kulttuurien tutkimus hyppää norsunluutornista, kun Jyväskylän yliopistossa alkaa ainutlaatuinen opintojen yhdistelmä

Jyväskylän yliopistossa käynnistyy syksyllä 2019 Suomessa ainutlaatuinen koulutus. Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -opintokokonaisuus (KUMU) on etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan oppiaineiden yhteisprojekti ja siinä teoreettisen osaamisen lisäksi vahvistetaan valmiuksia myös työelämään.

– Olen työskennellyt kymmenisen vuotta Jyväskylän yliopistossa etnologian ja antropologian oppiaineessa ja törmännyt toistuvasti kahteen asiaan. Siihen, että kulttuurintutkimus on pirstaloitunut pieniin oppiaineisiin ja siihen, että opiskelijat ovat aina huolissaan siitä, miten he sijoittuvat työelämään, professori Outi Fingerroos sanoo.

Vielä löytyy kolmaskin asia, johon kulttuurin opiskelijat törmäävät. Nimittäin käsitykseen, että humanistit valmistuvat työttömiksi.

Fingerroos kutsuu tätä kaupunkifolkloreksi.

– Ei meidän työllistymisemme ole sen huonompaa kuin vastavalmistuneiden luonnontieteilijöiden. Pätkätyöt ovat humanistien ja luonnontieteilijöiden arkea. Meidän tulee kasvattaa opiskelijat tällaisiin työelämätilanteisiin sopiviksi.

Näiden huolenaiheiden ja havaintojen pohjalta syntyi KUMU. Siinä yhdistyvät perinteisesti suomalaista kulttuuria tutkiva etnologia, kaukaisten maiden kulttuureihin keskittyvä antropologia sekä taiteita, luovaa työtä ja taloutta analysoiva kulttuuripolitiikka. Yhdistelmä on kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Opintoihin sisältyy myös yliopistolle poikkeuksellisen runsaasti käytännön harjoittelua vahvistamaan työelämävalmiuksia.

– Tavoitteena on urapolkumallin tukeminen heti ensimmäisestä opintovuodesta alkaen. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on vahvasti läsnä opinnoissa ja opiskelija ”pakotetaan” tunnistamaan omat tavoitteensa ja suuntautuneisuutensa, Fingerroos sanoo.

– Harjoittelut ovat hyviä väyliä löytää oma alue ja kiinnostuksen kohde, 29-vuotias Outi Salonlahti sanoo.

Hän löysi työpaikan kulttuurintuottajaopintojen harjoittelun kautta.

Nyt Outi Salonlahti on opintovapaalla ja tekee Jyväskylässä kulttuuripolitiikan maisteriopintoja. KUMU kuulostaa hänestä houkuttelevan monipuoliselta kokonaisuudelta.

Kulttuurialan koulutus on yliopistossa pitkälti sitoutunut kansallisten tieteiden pitkään traditioon. Niillä on myös traditioon liittyvät tehtävät, jotka sitoutuvat vahvasti perustutkimuksen tekemiseen. KUMU ei pyri syrjäyttämään tutkimusta vaan tuomaan rinnalle lisää vaihtoehtoja.

– Olisi väärin sanoa, että aika on mennyt kansallisten tieteiden kuten historian, folkloristiikan, kansantieteen ja arkeologian ohi. Näin ei ole, mutta kulttuurien tutkimuksen täytyy olla jotain sellaista mitä monikulttuurinen maailmakin tänä päivänä on, Fingerroos sanoo.

Hän toteaa, että norsunluutorneista on pyritty alas akateemisuus edellä, mutta nöyrästi hattu kourassa. Oppia KUMUun on haettu Tanskasta Roskilden yliopistosta ja Englannin University College of Londonista, jossa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen on panostettu merkittävästi. Syksyllä 2019 alkavia opintoja on visioitu yhdessä nykyisten ja entisten opiskelijoiden kanssa.

Etnologiaa ja antropologiaa opiskelevat Janina Haapakangas ja Tuomi Honkanen pitävät laajempaa kulttuurinäkemystä tarjoavaa KUMUa erinomaisena. He uskovat laajasisältöisen oppiaineen mahdollistavan oman opintopolun tarkentumisen matkan varrella.

– Vaikka hakiessa kokee kulttuurialan omakseen, voi vielä olla hankalaa rajata kiinnostustaan kulttuuripolitiikkaan, etnologiaan tai antropologiaan, opiskelijalähettiläänä toimiva Haapakangas sanoo.

Tulevaisuudessa Kumun opintoihin kiedotaan osia myös muista tiedekunnista ja rakennetaan toimivaa amk-yhteistyötä. Jo nyt kumulaiset voivat tehdä opintoja näiden piiristä.

