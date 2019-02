Lähihoitajat Yuli ja Houshyar arvostavat vanhuksia ja tekevät hoivatyöllään joskus pieniä ihmeitä

Minun tyttö! Elina Elomaa huudahtaa iloisesti, kun 32-vuotias Yuli Paz-Zahmatkesh tulee työvuoroon hoivakoti Attendo Rantalassa Muuramessa. Paz-Zahmatkesh on 100-vuotiaan Elomaan omahoitaja ja 29-vuotias Houshyar Zahmatkesh puolestaan Rantalaan tuntitöitä tekevä Gradian lähihoitajaopiskelija.

Vielä kesällä Elomaa istui pyörätuolissa. Hän kaatui pari vuotta sitten kotonaan ja muutti Rantalaan. Ruhjeet paranivat, mutta kävely ei enää onnistunut.

Kun Paz-Zahmatkesh tuli kesällä 2018 Rantalaan töihin ja Elomaan omahoitajaksi, hän tarkkaili mietteliäänä tilannetta. Tuntui siltä, ettei kävelylle ollut oikeastaan mitään estetä.

– Me kiinnitimmet hänen kohdallaan huomiota kuntoutukseen ja saimme Hoyshyarin kanssa hänet takaisin jalkeille. Omaiset olivat ihmeissään, että käveleekö meidän Elina. Hän ei ollut kävellyt sen jälkeen, kun oli kotoa lähtenyt. Nyt hän kävelee paremmin kuin ennen kaatumistaan, Paz-Zahmatkesh iloitsee.

Yuli ja Houshyar Zahmatkesh saivat joulukuussa kutsun 100-vuotta täyttäneen Elina Elomaan synttäreille. Yuli lukee Elomaan lastenlasten kirjoittamaa runoa isoäidilleen. ”Tässä tulee hienosti esiin hänen monipuolinen elämänsä”, Yuli sanoo. Kuva: Marko Kauko

Zahmatkeshin pariskunta puhuu asiakkaiden hellästä ja rakastavasta lähestymistavasta. Vaikka kolumbialaissyntyisen Yulin ja Iranin kurdin Houshyarin juuret ovat eripuolilla maailmaa, heidän tapansa kohdella vanhuksia on yhteinen.

– Vaikka olisi kuinka paha päivä, niin töissä suu on napsautettava kiinni, Paz-Zahmatkesh sanoo.

– Vanhempia pitää kunnioittaa. Kun olin lapsi, isäni sanoi minulle, että nyt minä hoidan sinua ja toivon, että sitten kun olet aikuinen, sinä huolehdit minusta, Zahmatkesh sanoo.

Hän pitäisi mielellään isästä huolta, mutta välimatka on pitkä. Zahmatkesh on asunut viisi vuotta Jyväskylässä, mutta isä on yhä Iranissa.

Elomaa kehuu Zahmatkesheja hyviksi hoitajiksi.

– He ottavat ihmisen niin tarkasti ja kokonaan huomioon, hän sanoo.

Kun Elomaalla oli yhtenä päivänä tylsää, työpaikalle vapaavuorollaan pistäytynyt Paz-Zahmatkesh lakkasi hänen kyntensä.

– Ei se vie minulta kuin kymmenen minuuttia, mutta Elina sanoi, että nyt taas jaksaa, Paz-Zahmatkesh kertoo.

Gradialta lähihoitajaksi 2008 valmistunut Paz-Zahmatkesh ja siellä parhaillaan opiskeleva Houshyar Zahmatkesh sanovat hoivatyön olevan ennen kaikkea palveluammatti.

– Sanoin koulussakin, että eikö meillä pitäisi oikeastaan olla opinnoissa paljon enemmän palveluammatin opetusta. Koen sen tärkeäksi ihmisten kohtaamisessa, Zahmatkesh toteaa.

Elina Elomaa kaatui kotonaan ja kävely jäi. Omahoitaja Yuli Paz-Zahmatkesh tarkkaili tilannetta ja päätti kokeilla josko Elomaa saataisiin vielä jaoilleen. Nyt hän kävelee paremmin kuin ennen kaatumista. Kuva: Marko Kauko

Hoitajat sanovat vanhusten reagoivat herkästi kosketukseen. Jos heitä vedetään, työnnetään ja ohjataan, he saattavat ärsyyntyä.

– Mutta sitten kun silittää olkapäästä ystävällisesti ja kysyy, mentäisiinkö suihkuun, he tulevat mielellään, Zahmatkesh tietää.

Paz-Zahmatkesh muistelee kohdanneensa kerran asiakkaan, jota hoitajat pitivät aggressiivisena. Suihkussakin piti apukäsiä olla kolme paria.

– Minä olen tällainen utelias luonne ja halusin kokeilla yksin. Laskin varovasti lämmintä vettä hänen jaloilleen. Hän rupesi heti sivelemään vettä iholleen ja peseytymään. Ei tarvittu apukäsiä, eikä kiinnipitämistä.

Aikaisempi kokemus yhtäkkisestä vesisuihkusta teki dementoituneen vanhuksen vihaiseksi. Rakastava ja lempeä lähestyminen tuotti hyvän mielen.

Hoivakoti Attendo Rantalan johtaja Johanna Wiik-Anttila arvioi, että kantaväestöllä on opittavaa ikääntyneiden hoivassa Zahmatkeshilta.

Zahmatkeshin pariskunnan mielessä kytee varovainen ajatus omasta hoitokodista. Paz-Zahmatkesh sanoo haluavansa tehdä töitä nimenomaan vanhusten parissa. Mielellään jopa dementoituneiden.

– Se on tarpeeksi haasteellista. Heidän kanssaan joutuu etsimään väyliä onnistumiseen. Jokaisen vanhuksen sisässä piilee joku aivan ihana ihminen.

