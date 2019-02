Maiski, 22, ja Anna, 22, opiskelevat sirkustaiteilijoiksi – "Kun ihminen löytää oman paikkansa, hän voi yltää huikeisiin suorituksiin"

Tämä on superhauskaa. Ihan järjetöntä, että tätä oikeasti voi opiskella. Haluan ottaa tästä kaiken irti, sanoo Maiski Tiainen, 22. Hän on juuri laskeutunut tiukalta nuoralta, jolla on harjoitellut lounaan jälkeiset oppitunnit. Korkealla hänen päänsä yläpuolella Anna Stickler, 22, kiitää trapetsillaan huimaa vauhtia pää alaspäin. Meneillään on Koulutuskeskus Salpauksen sirkusartistikoulutuksen toisen vuosikurssin erikoistumislajiharjoittelu.

Sirkuskeskuksen suuri koulutustila Lahden keskustan tuntumassa on täynnä ammattitason sirkustekniikkaa. Valitsemiensa lajien mukaisesti opiskelijat harjoittelevat lattia-akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta ja tasapainoilua.

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla on sillä välin meneillään dramaturginen teoriatehtävä. He suunnittelevat ja käsikirjoittavat parityönä tarinallisen kohtauksen.

– Päämäärämme on kouluttaa nuorista huipputason sirkusartisteja, kiteyttää sirkusopettajatiimin tutkintovastaava Petri Heikkilä.

”Kovinta tässä työssä on kestää tiukkaa fyysistä harjoittelua ilman loukkaantumisia”, sanoo keinutrapetsiin erikoistuva Anna Stickler. Hän ei ihan vielä tohdi sanoa itseään artistiksi. Kuva: Anssi Hietamaa

Salpaus tarjoaa ainoana Suomessa toisen asteen sirkusartistikoulutusta. SaSak-lyhenteellä tunnettu koulutusyksikkö on kansainvälinen, asemansa vakiinnuttanut toimija. Tällä hetkellä lähes puolet opiskelijoista tulee ulkomailta.

– Heitä on muun muassa Ruotsista, USA:sta, Taiwanista ja Englannista. Erilaiset taustat rikastuttavat koulutusta monin tavoin, Heikkilä sanoo.

Monella opiskelijoista on monipuolinen tausta esimerkiksi tanssin, akrobatian tai musiikin parissa. Suuri osa on harrastanut sirkusta jo pitkään.

– Emme kuitenkaan edellytä hakijoilta sirkustaustaa, Heikkilä kertoo.

Kuopiolaissyntyinen Maiski Tiainen kertoo saaneensa kipinän lapsuuden sirkuskerhossa. Ruotsalainen Anna Stickler taas harrasti korkeushyppyä, kunnes 14-vuotiaana löysi sirkuksen. Hän nimeää tärkeiksi suunnannäyttäjikseen Thomas ja Ann Jerbon, joiden sirkuksessa hän alkoi tehdä töitä trapetsilla jo teininä.

– Tämä on ainoa asia, jota voin kuvitella tekeväni. Halusin tähän koulutukseen ymmärtääkseni, mitä kaikkea ammattilaisuus vaatii. Tiedän, ettei tämä ole mikään helppo tie, Stickler sanoo.

Pariharjoituksessa Sirje Tolonen ja Emmi Peltola. Kuva: Anssi Hietamaa

Opiskelijat ovat 15–27-vuotiaita.

– 15-vuotiaallakin voi olla kapasiteettia fyysisesti vaativaan taiteelliseen koulutukseen. Kun ihminen löytää oman paikkansa, hän voi yltää huikeisiin suorituksiin, Heikkilä sanoo.

Sirkuskoulutukseen haettaessa ei painoteta koulutodistuksia. Ratkaisevassa asemassa ovat pääsykokeet, joissa testataan voimaa, notkeutta ja muita tärkeitä ominaisuuksia.

– Kaikkien valmistuvien pitää osata myös tanssia, ilmaista ja luoda omaa persoonallista juttuaan. Ryhmätyötaidot ovat tärkeitä.

Jo pääsykokeissa opiskelijalla täytyy olla kanttia luoda pieni esitys, sillä esitysten valmistaminen on opiskelun ydintä. Vuoden suurin tapahtuma on vuotuinen Kukko-festivaali, joka on kokonaan opiskelijoiden tuottama.

Salpauksen toisen vuosikurssin sirkusopiskelijat harjoittelevat erikoistumislajiopintojaan. Erikoistumislaji valitaan puolen vuoden opiskelun jälkeen. Kuva: Anssi Hietamaa

SaSakin sirkusammattilaiset ovat työllistyneet varsin hyvin esiintyvinä taiteilijoina. Osa jatkaa korkeakouluopintoihin ulkomaille. Opetus- ja ohjaustyötäkin on tarjolla, sillä sirkusharrastajia riittää.

– Sirkus Finlandiassa työskenteli viime kiertueella 15 meiltä valmistunutta artistia, Heikkilä kertoo.

