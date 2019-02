Monta ajoneuvoa, vain yksi ratti: Logistiikan opiskelija Jenni Komulainen kokeilee simulaattoria

Logistiikan ensimmäisen vuoden opiskelija Jenni Komulainen istahtaa simulaattorin rattiin.

Ylä-Savon ammattiopistossa Iisalmessa on luokkahuoneessa kolme simulaattoria, joilla voi harjoitella trukin, pyöräkoneiden, puutavaranostureiden, kuorma-auton ja ajoneuvoyhdistelmän käyttöä.

Komulaiselle ammatinvalinta oli lopulta aika selvää, sillä isä, ukki ja enot ovat ajaneet puutavaraa.

– Opiskelu simulaattorissa on käytännöllistä ja hyödyllistä, jos ei ole aiemmin ajanut vaikka henkilöautolla. Ei tämä ihan oikeaa tilannetta vastaa, mutta tällä on hyvä harjoitella, Komulainen sanoo ja keskittyy, sillä edessä on tilanne: virtuaalitien ylitti hirvi.

Komulainen tekee etäpäivät usein ukkinsa matkassa, jolloin hän sähköisten opiskelutehtäviensä lomassa opettelee kuormansitomista ja sähköisen ajopäiväkirjan täyttämistä.

– Ukkini mielestä simulaattori kuulosti alkuun älyttömältä, mutta hänestä on hyvä, että opetus kehittyy, Komulainen kertoo.

Hän ei jättäisi ammatillisesta koulutuksesta vielä paperia ja kynää pois. Paperitehtävillä ja sähköisillä tehtävillä on sekä etunsa että haittansa.

– Peruskoulun opetussuunnitelma vaikuttaa siihen, miten eri ikäluokkia on opetettu digitaaliseen oppimiseen. Minua vuotta nuorempia on neuvottu peruskoulussa jo eri lailla, Komulainen miettii.

Logistiikan opettaja Marko Eskelinen Ylä-Savon ammattiopistosta, Ysao, ammatillinen opetus, simulaattori, digitaalinen opetus, oppiminen, ammatillinen koulutus, Iisalmi, opiskelu Kuva: Sari Mulari

Simulaattoriopetus on kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä. Yksi laite vastaa useaa erilaista ajoneuvoa. Kuorman massaa ja ajo-olosuhteita voi vaihdella.

Logistiikan opettaja Marko Eskelisen mukaan digitaalinen opetus on lisääntynyt hänen opetusurallaan nopeasti. Opiskelijat tekevät kursseja, tehtäviä ja tiedonhakua sähköisesti. Simulaattori helpottaa opettajaa ja motivoi opiskelijoita.

– Tehtävät vaikeutuvat asteittain. Opiskelijat voivat opetella turvallisesti, miten esimerkiksi kolme trukkia lastaa yhtä aikaa rekkaa vilkasliikenteisessä terminaalissa. Simulaattori tukee hyvin opetusta, mutta se ei yksin riitä.

Opetushallituksen vuonna 2017 teettämän Digiope-selvityksen sekä 2018 julkaistun Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -tutkimuksen mukaan Suomessa digitaalisuus ammatillisessa koulutuksessa on melko hyvällä tolalla. Opettajilla on perusosaamista, opiskelijoilla valmiuksia ja kouluissa on perustyökaluja.

Opettajien digiosaamisen taso valtakunnassa vaihtelee. Tietoturva ja yksityisyydensuoja herättävät yhä kysymyksiä. Opettajien on myös päästävä säännöllisesti itse työelämään näkemään, miten työelämä sähköistyy.

Digitaalisuus on oppilaitoksissa pirstaleista, ilman strategiaa tai vähimmäismääritelmiä ja helposti yksittäisten opettajien innon varassa. Digipedagogiikkaa olisi DIGAM-tutkimuksen mukaan kehitettävä myös opettajankoulutuksessa.

Opiskelijat arvostavat digitaalisen koulutuksen joustavuutta. Digikriittiset opiskelijat ovat huolissaan lähiopetuksen vähenemisestä.

Ylä-Savon ammattiopiston logistiikkaosaamisen koulutuspäällikkö Tarja Luokkanen sanoo, että digitaalisuus on tullut jäädäkseen.

– Mietin jo, tuleeko tällekin alalle koodausta. Nykyiset koodausoppia saavat peruskoululaiset tuovat taas uutta alalle, Luokkanen sanoo.

Oppilaitosten on myös pysyttävä perillä uusista työkaluista. Työelämässä käytetään laajasti erilaisia ohjelmistoja ja sovelluksia. Logistiikassa esimerkiksi sähköinen varastonhallinta yleistyy.

Digiaikakaudella englanti on tärkeä kieli, Marko Eskelinen muistuttaa.

– Suuri osa alan sovelluksista ja niiden ohjeista on englanniksi. Osan saa toki suomenkielisenä, mutta englanti alkaa olla logistiikassa toinen työkieli, Eskelinen kertoo.

Blogeja, simulaattoreita ja oppimisympäristöjä

Ammatillisessa koulutuksessa käytetään erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja sosiaalista mediaa.

Oppimateriaaleissa, vertaisarvioinneissa tai palautteissa voi olla käytössä simulaattoreita, sähköisiä pelejä, verkko-oppimisympäristöjä, opiskelijahallinto-ohjelmia, sähköisiä portfolioita, verkkokokouksia, kuvapankkeja, videoita, pikaviestipalveluita, sähköpostia, sosiaalisen median palveluita ja blogialustoja.

Simulaattoreita hyödynnetään eniten auto- ja logistiikka-alan lisäksi metsäalalla, sosiaali- ja terveysalalla. Niitä on käytössä myös kaivosalalla, lentotekniikassa, luonnonvara-alalla, merenkulussa, rakennusalalla, prosessiteollisuudessa sekä tekniikassa.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen Koulutus-liitteessä, jonka pääset lukemaan näköislehtenä tästä.