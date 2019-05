Cooliuden pääkaupungissa ei piitata uskonnosta ja bailataan gay-baareissa – ja Euroviisujen takia se saa juuri nyt maailmanlaajuisen näkyvyyden

New York Times on tituleerannut Tel Avivia ”cooliuden” pääkaupungiksi. Nuori ja sykkivä Tel Aviv on tosiaan mahtava ja makea. Se on Israelin vapaamielisin kaupunki, joka ei tunnu nukkuvan koskaan. Sen liberaalius näkyy muun muassa gay-baarien määrässä ja löysässä suhtautumisessa sapattiin.

Siinä missä tunnin ajomatkan päässä sijaitsevassa Jerusalemissa useimmat kaupat ja ravintolat sulkevat ovensa vuorokaudeksi perjantai-iltaisin, Tel Avivissa syke jatkuu tauotta sapatin läpikin.

450 000 asukkaan Tel Aviv syntyi 1900-luvun alussa muinaisen Jaffan kylkeen. Tel Aviv on siis verrattain nuori, mutta siihen liitetyn Jaffan juuret yltävät aikaan 5000 ennen ajanlaskun alkua. Kun kaupungit yhdistettiin vuonna 1950, viralliseksi nimeksi tuli Tel Aviv-Jaffa – näin vaikka kaikki tuntuvat puhuvan yhä Tel Avivista ja Jaffasta.

Tel Aviv graafi

Tel Aviv on tunnettu muun muassa natsi-Saksasta paenneiden arkkitehtien tekemistä Bauhaus-taloista, noin 14 kilometrin pituisesta rannasta, vilkkaasta yöelämästä ja komeista katutaideteoksista.

– Graffitit tulivat Israelin katukuvaan 2000-luvun alussa, kun kansainvälisesti tunnettu englantilainen Banksy teki maahan useita teoksia. Nyt monet paikalliset taiteilijat signeeraavat avoimesti teoksensa. Graffitin teosta saa yhä roimat sakot mutta vain, jos jää kiinni spraypullo kädessä, katutaidekierroksia vetävä Amit Raz sanoo.

Vielä ajankohtaisempi tapa tutustua Tel Aviviin on lähteä Euroviisu-kävelykierrokselle, joka starttaa sukupuolivähemmistöjen talolta ja johdattaa osallistujat viisumaailmaan laulun ja tanssin kautta.

Toukokuun 14. päivä Tel Avivista tulee Euroviisu-kaupunki. Jaffan ja Tel Avivin väliseen Charles Cloren puistoon rakentuu kautta aikojen suurin viisukylä, jossa järjestetään viisujen aikaan konsertteja, performansseja ja viisukatsomoita.

Viisuvieraita hellitään myös samaan ajankohtaan sattuvalla ruokafestivaalilla ja Tel Aviv White Night -tapahtumalla, jonka aikaan museot, kulttuurikeskukset ja monet baarit ovat auki läpi yön.

– Tel Aviv on mielenkiintoinen kaupunki, joka tarjoaa monenlaista nähtävää ja koettavaa ympäri vuoden. Suomalaiset matkailijat arvostavat kaupungin laajaa kulttuuri- ja historiatarjontaa, yöelämää, rantoja ja fantastista ruokaa, Norwegianin viestintäpäällikkö Charlotte Holmbergh Jacobsson arvelee.

Euroviisut järjestetään Israelissa nyt kolmatta kertaa. Vuosina 1979 ja 1999 paikkana oli Jerusalem.

Euroviisut on maailman toiseksi katsotuin livelähetys heti Super Bowl -ottelun jälkeen. Vaikka viisuissa on kyse musiikista, tapahtuman todellinen merkitys järjestäjälle on sen tuoma pr-arvo.

– Tämä on uskomaton mahdollisuus maailmanlaajuiseen näkyvyyteen. Kuukauden aikana Tel Aviviin tulee tuhansia turisteja ja 1 500 toimittajaa. Lisäksi viisuilla on kymmeniä miljoonia katsojia, Tel Aviv-Jaffan pormestari Ron Huldai sanoo tyytyväisenä.

Viime vuoden tarkka katsojaluku oli 186 miljoonaa. Norwegianin Jacobsson sanoo viisujen näkyvän myös Tel Avivin lentojen suosiossa.

– Meillä on ollut viikoittaiset lennot Suomesta Tel Aviviin viime marraskuusta lähtien, ja kaupungista on tullut nopeasti suosittu kohde.

Kaikki viisujen tuoma näkyvyys ei ole kuitenkaan positiivista. Syyskuussa 140 taiteilijaa ympäri maailmaa allekirjoitti julkilausuman, jossa ihmisiä kehotettiin boikotoimaan kilpailua.

Vetoomus tehtiin palestiinalaisten artistien toivomuksesta, ja boikotin perusteeksi ilmoitettiin Israelin valtion epäoikeudenmukaiset toimet palestiinalaisia kohtaan. Suomesta 15 kulttuurialan toimijaa – mukaan lukien esimerkiksi muusikko Paleface, ohjaaja Aki Kaurismäki ja näyttelijä Tommi Korpela – laittoivat nimensä vetoomukseen.

Tukensa Israelille on antanut muun muassa Madonna, joka esiintyy viisujen finaalilähetyksessä. Suomea kisassa edustavat Darude ja Sebastian Rejman.

Euroviisut järjestetään Tel Avivissa 14.–18.5.