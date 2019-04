Euroopan suurin hiekkadyyni ja yli 400 historialliseksi monumentiksi luokiteltua rakennusta – tähän ranskalaiskaupunkiin kannattaa tutustua

Vesipeilistä heijastuvat Pörssiaukion rakennukset. Vain kesähelteessä juoksevat lapset rikkovat tyynen pinnan. Veden hälvettyä jäljelle jää pelkkä betoni, jonka ylle levittäytyy sumuharso.

Suositun Miroir d'Eaun taustalla virtaa Garonne-joki. Pörssiaukion komeiden rakennusten ja suihkulähteen luokse pääsee ylittämällä vilkasliikenteisen rantakadun.

Aukioineen ja puistoineen, siltoineen sekä bulevardeineen Bordeaux tuo mieleen Pariisin. Kooltaan se on kuitenkin huomattavasti pienempi, Ranskan kuudenneksi suurin kaupunkialue.

Bordeaux'ssa lähes 400 rakennusta on luokiteltu historiallisiksi monumenteiksi. Vanhempi kaupunki jokirantaa myötäilevine taloineen on osittain Unescon maailmanperintökohde. Ranskassa vain Pariisissa on enemmän suojeltuja rakennuksia.

Palais Rohanin, kaupungintalon, kattoterasseilla liehuvat Ranskan liput. Viereisellä aukiolla St-Andrén katedraali edustaa suippoine torneineen gotiikkaa puhtaimmillaan. Sisällä lasimaalaukset, palavat kynttilät ja alttareiden veistokset luovat hienon tunnelman

Kivenheiton päähän jäävän kellotornin huipulta näkee hyvin alapuolisen kaupungin sekä kirkon koristeelliset rakenteet. Bordeaux'n seudun historiaan tutustumista voi jatkaa kätevästi läheisessä Musée D´Aquitainessa. Nykytaiteen ystävälle vierailukohteeksi puolestansa sopii Chartronsin alueen vanhassa varastohallissa sijaitseva CAPC (Centre d'Art Plastique Contemporain).

Kautta aikojen Bordeaux on ollut vilkas satamakaupunki. Chartronsin varastohalleihinsa kauppiaat toivat 1700-luvulla muun muassa Ranskan siirtomaista kaakaota, sokeria, kahvia ja mausteita. Monet jokirannan upeista taloista muistuttavat kauppiaiden luomasta vauraudesta.

Bordeaux'ssa metron korvaa kattava raitiovaunuverkosto. Raitiovaunun kyydissä liikkuu mukavasti paikasta toiseen joka säällä. Keskustassa on paljon kävelykatuja, ja etäisyydet ovat lyhyitä. Vilkkain kävelykatu St-Catherine päättyy Grand-Théâtren aukioon.

Viikonloppuisin St-Michelin kirkon aukiolla (Place Meynard) on tarjolla paikallisia tuotteita ja tavaraa laidasta laitaan. Samalla suunnalla hyvä kauppahalli on Marche des Capucins. Jokirantaan levittäytyy sunnuntaisin Marche des Chartrons. Kauempana jokirannassa sijaitsee sunnuntaisinkin avoin outlet-keskus Quai des Marques.

Kauppojen sijaan aikaansa voi viettää ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Viinilasillisen kera maistuvat paikallisina erikoisuuksina tuoreet osterit, hanhenmaksa sekä tryffelit. Makeina jälkiruokina voi suositella mantelisia macaroneja sekä sokerisia canelés-leivoksia.

Bordeaux'ssa on paljon puistoja ja puiden varjostamia aukioita. Esplanade des Quinconces avautuu kaikessa komeudessaan jokea kohden. Ainakin heinäkuussa kannattaa vierailla vastarannan kasvitieteellisen puutarhan lummelammilla.

Hyvä päiväretkikohde Bordeaux'sta on Arcachonin lahti. Lahti on kuuluisa etenkin osteriviljelmistään. Hienot hiekkarannat jäävät parin kilometrin päähän Arcachonin keskustasta. Samalla suunnalla on upea vanhojen huviloiden asuinalue.

Arcachonin kupeessa levittäytyy Euroopan suurin hiekkadyyni Dune du Pyla. Dyynille pääsee Arcachonista bussilla. Autoilijan on varauduttava maksamaan ilmaisen nähtävyyden pysäköintipaikasta.

Dyynille kiipeäminen on syytä helteellä ajoittaa iltaan. Ylös huipulle pääsee puisia portaita. Dyyniä pitkin voi vaeltaa pitkälle horisonttiin. Bordeaux'hon saakka huipulta ei näe vaan kauas auringonlaskussa kimmeltävälle Atlantille.