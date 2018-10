Jalmari on lentänyt sata kertaa – joskus koiran lippu maksaa enemmän kuin emännän

Jalmari ymmärtää espanjaa, väittää sen emäntä Tiina Punkanen silmät kirkkaina. Sanojensa vakuudeksi Punkanen käskee espanjaksi Jalmaria istumaan – ja se tottelee heti.

Jalmari ymmärtää myös, että basta tarkoittaa loppu, callate turpa kiinni ja fuera häivy.

– Mamin rakkauspoika on niin fiksu, Punkanen sanoo ja rapsuttaa Jalmaria.

Kielitaidon karttuminen ei ole mikään ihme, sillä Jalmari on 11-vuotisen elämänsä aikana käynyt Espanjassa noin 50 kertaa eli lentänyt sata kertaa. Jalmari viettää Espanjassa kerrallaan vähintään puolitoista viikkoa. Vuonna 2009 Jalmari jopa asui Espanjassa kuusi kuukautta.

Punkasella ja hänen miehellään on toinen koti Espanjan Torreviejassa, Costa Blancan loma-alueella. Punkanen lentää Helsingistä Alicanteen seitsemän kertaa vuodessa, ja Jalmari on aina mukana. Lentomatka kestää runsaat neljä tuntia.

– Jalmarin lentolippu maksaa netistä tilattuna aina saman 80 euroa eli toisinaan jopa enemmän kuin omani, Punkanen kertoo.

Hinnat vaihtelevat lentoyhtiöittäin.

Lemmikkiä ei noin vain voi ottaa lentomatkalle mukaan. Rokotusten pitää olla voimassa, sirun luettavissa ja eläimen muutenkin terve ja lentokuntoinen.

Esimerkiksi Norwegian-lentoyhtiö vaatii lyhytkuonoisiin rotuihin kuuluvan lemmikin omistajan allekirjoittamaan lähtöselvityksen yhteydessä vastuuvapauslomakkeen, jossa omistaja ilmaisee tiedostavansa lemmikkiä koskevat lentomatkustamiseen liittyvät riskit.

Pumi-rotuisen Jalmarin kuono on pitkänmallinen, ja se on muutenkin terve kaveri. Luonteeltaan se on erittäin vilkas, emännän mukaan ”kirmaava ja kovaääninen, vähän adhd”. Lentokentällä se muuttuu viilipytyksi.

– Olenkin sanonut, että muutamme vielä joskus kentälle asumaan. Siellä Jalmari katselee muita eläimiä vähän sillä silmällä, että mitä te siinä hösläätte.

Koiralla on lennolla oltava oikean kokoinen koppa, jonka pystyy lukitsemaan ulkopuolelta.

– Meidän Jalmari on ainakin niin muy listo eli todella fiksu, että osaa avata kopan sisäpuolelta, Punkanen sanoo.

Kopan oikea koko varmistetaan kuvaamalla se ja vieressä istuva koira. Kokonaisuus myös punnitaan. Eläimen pitää pystyä istumaan, seisomaan ja kääntymään kopassa. Jos kopassa on renkaat, ne pitää saada lukkoon.

Lentokentälle on hyvä mennä noin 2,5 tuntia ennen koneen lähtöä. Koira koppineen käy läpi normaalin turvatarkastuksen. Espanjan päässä koira, koppa ja emäntä läpivalaistaan.

– Joka kerta, kun lähdemme Espanjasta Suomeen, Jalmari saa parikymppiä maksavan ekinokokkilääkityksen. Siitä pitää olla merkintä passissa. Suomesta lähtiessä tablettia ei tarvita.

Jalmarin paikka on ruumassa, ohjaamon alla sijaitsevassa lämpimässä tilassa. Sinne mahtuu neljä lemmikkiä kerrallaan. Ne ovat yleensä aina muita koiria.

Vaikka lentomatkat ovat sujuneet hyvin, Punkasta jännittää aina, kun hän joutuu päästämään Jalmarin silmistään ja siirtymään itse matkustamoon.

– On helpompi laittaa lapsi maailmalle kuin koira. Ihmiset pystyvät sentään itse sanomaan, minne ovat menossa.

Onkin tärkeää, että kopassa on tarkat tiedot lemmikistä ja sen omistajasta, mielellään kahdella kielellä. Jalmari ei ole koskaan lentänyt väärälle kentälle, mutta silti Punkanen pyrkii aina kurkkimaan koneen ikkunasta sen verran, että näkee tutun kopan päätyvän samaan koneeseen.

Lentomatkan jälkeen Jalmari on aina janoinen mutta muuten hyväntuulinen ja leikkisä. Punkasen mukaan se odottaa häntä aina tassu pystyssä ylävitosen merkiksi.