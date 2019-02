Katariinan palatsi häikäisee – Pietarista matkaa paikallisjunalla tsaarien kesäresidenssiin reilussa puolessa tunnissa

Pietarin kupeessa on Venäjällä suuresti rakastetun kirjailijan Alexander Pushkinin mukaan nimetty kaupunki, jossa sijaitsee entinen tsaarien kesäresidenssi Tsarskoje Selo.

Tsarskoje Selossa on häikäisevän hieno Katariinan palatsi, jonka Pietari Suuri rakennutti vaimolleen. Palatsin pääarkkitehti oli Fransesco Bartolomeo Rastrelli. Pietarilaista barokkia edustava Katariinan palatsi on yksi Pietarin suosituimpia nähtävyyksiä.

Katariinan palatsin suuri, kultainen sali on lähemmäs tuhat neliömetriä. Salin lattiat, seinät, katto ja jättiläismäiset siniset kakluunit pysäyttävät vierailijat. Siellä voi kohdata historiallisia henkilöitä rooliasuissa ja kuvauttaa maksua vastaan itsensä heidän kanssaan.

Myös meripihkahuone on Katariinan palatsin tunnetuimpia saleja. Viehättävässä punakeltasävyisessä huoneessa on kuvaaminen kielletty.

Alaksanterin palatsi, jossa viimeinen tsaari Nikolai II perheineen asuikin, on parhaillaan remontissa ja sitä voi katsoa vain ulkoa. Aleksanterin puistossa voit nähdä perheitä pulkkailemassa tai vastaan voi tulla yksittäisiä hiihtäjiä.

Tsarskoje Selon alueella on satoja hehtaareja puistoja. Talvella niihin on vapaa pääsy. Valkoisen lumen keskellä on suorastaan ihmeellistä kuljeskella Pietarin ihmispaljouden jälkeen.

Kesällä Tsarskoje Selossa on kovat jonot ja ruuhkaa sisällä ja puistossa. Jos olet kiinnostunut venäjän kielestä tai venäläisestä kirjallisuudesta, Tsarskoje Selon alueelta löytyy myös Lyseo, jota Alexander Pushkin kävi.

Mikäli haluat tehdä Pietarin keskustasta päivän reissun Tsarskoje Seloon, kannattaa varata eväitä matkaan. Palatsialueella on vain yksi pienehkö kahvila, joskin se on tunnelmallinen ja kohtuullinen niin hintatasoltaan kuin valikoimaltaan.

Ympärillä olevassa Pushkinin kaupungissa sen sijaan on laajempi tarjonta ravintoloita ja kahviloita. Niihin voi suunnistaa syömään kierroksen välissä tai lopuksi. Kaupungissa voi majoittua­kin, jolloin alueeseen on helpompi tutustua useamman päivän aikana.

Pushkiniin pääsee Pietarin keskustasta joko paikallisjunalla tai bussilla. Junia joutuu odottamaan, bussit lähtevät tiiviisti. Bussilla matka kestää vajaan tunnin, paikallisjunalla reilut puoli tuntia.

Paikallisjunalla pääsee Pushkinin keskustaan, josta on muutaman kilometrin matka tsaarien kesäresidenssiin. Matkan voi kävellä tai mennä paikallisbussilla.

Taksimatkustaminen on Venäjällä erittäin edullista. Kannattaa neuvotella etukäteen kiinteä hinta, mikäli matkaat vaikkapa Pietarin keskustasta suoraan perille.

Pietarissa monet taksikuskit osaavat hyvin englantia.

Pushkinin kaupunkiin voi myös ostaa etukäteen jo kotimaassa matkatoimiston kautta liput.