Katso kuvat: Pariisi on kaunis talvellakin – pimeän ajan kohokohtia on Eiffel-tornin jokailtainen valoshow

Jos haluaa päästä nauttimaan Pariisin nähtävyyksistä ilman tuntien jonoja, sinne kannattaa matkustaa talvella. Museoissakin malttaa kierrellä, kun ulkona on viileää.

Pariisissa voi vielä marraskuussakin olla yli 10 astetta, mutta joulukuusta lähtien päivälämpötila vaihtelee pikkupakkasen ja 10 asteen välillä. Lunta sataa muutaman kerran talvikuukausien aikana, mutta se jää harvoin maahan moneksi päiväksi.

Palais du Louvre on Pariisin tunnetuin museo. Louvressa on 38 000 taideteosta, ja museo on pinta-alaltaan yli 72 000 neliötä. Se tekee Louvresta maailman suurimman museon. Siellä vierailee vuosittain yli kahdeksan miljoonaa ihmistä.

Usean taidemuseon lisäksi Pariisissa on muun muassa kaksi mielenkiintoista tiedemuseota. Vanhaan kirkkoon rakennettu Musée des arts et métiers -tiede- ja tekniikkamuseon kiertäminen ei vie koko päivää. Museo sijaitsee kolmannessa kaupunginosassa.

Kaupungin alkuperäinen tiedemuseo Le Palais de la découverte sijaitsee aivan yhden maailman kuuluisimman kadun Champs-Elyséen vieressä, Roosevelt-liikenneympyrän luona.

Museoiden aukioloajat kannattaa aina tarkistaa etukäteen. Isoimpiin museoihin on hyvä hankkia liput ennakkoon, jos haluaa välttää jonoja.

Vieraile myös katakombeissa. Niihin on haudattu 1700-luvulla kuusi miljoonaa pariisilaista, sillä hautausmailla ei ollut tarpeeksi tilaa.

Katakombeihin mennään kapeita, loputtoman pitkiä portaita pitkin syvälle maan alle. Käytävä on hämärä, matala ja kapea. Katosta tippuu vesipisaroita, ja haju on tunkkainen.

Reisi- ja sääriluut on aseteltu vieri viereen. Niiden välissä on pääkalloista tehtyjä rivejä. On vaikea uskoa, että luut ovat oikeita.

Katakombeissa on hiljaista. Sisään päästetään vain tietty määrä ihmisiä kerrallaan, joten vilkkaampina kuukausina kannattaa varautua jonottamaan parikin tuntia. Talvikuukausina voi selviytyä puolen tunnin jonotusajalla.

Pariisi on jaettu 20 arrondissementtiin eli piiriin. Ne ovat kaupungin hallinnollisia alayksikköjä. Jokainen piiri jakautuu neljään kaupunginosaan eli kortteliin. Piirit on numeroitu spiraalinmuotoisesti sisältä ulospäin siten, että pienimmät numerot ovat keskellä.

Pariisissa on monta mielenkiintoista aluetta. Yksi niistä on Le Marais’n alue, joka sijaitsee kolmannessa ja neljännessä piirissä. Kaupunginosa on täynnä pastellinvärisiä taloja ja värikkäitä ikkunaluukkuja, mukulakivikatuja, pieniä gallerioita, putiikkeja ja kahviloita. Le Marais’ta kutsutaankin vanhaksi Pariisiksi.

Le Marais on täynnä hyviä ravintoloita. Esimerkiksi paikallistenkin suosima kosher-ravintola L’As du Fallafel Rue des Rosiers -kadulla on kokeilemisen arvoinen paikka.

Eiffel-torni on Pariisin symboli. Tornin huipulle päästäkseen pitää kivuta 1 665 porrasta. Onneksi myös hissit kuljettavat ylös asti.

Talvisen Pariisin yksi kohokohta on Eiffel-tornin jokailtainen valoshow. Se järjestetään pimeän tultua tasatunnein. Show kestää viitisen minuuttia. Nauti taianomaisesta tunnelmasta, kun 20 000 hehkulamppua välkkyy sattumanvaraisessa järjestyksessä ja valaisee Eiffel-tornin.