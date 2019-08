Kenen koti oli Casa Haartman? Kotimuseoissa turisti pääsee näkemään niin taidetta kuin tunnettujen henkilöiden arkeakin

Suomessa on useita kiinnostavia kotimuseoita, jotka ovat viehättäviä kesäretkikohteita kaikille taiteesta sekä erilaisista ihmiskohtaloista kiinnostuneille. Monissa kotimuseoissa on myös upeita taideteoksia maamme eturivin taiteilijoilta.

Taidekoti Kirpilä

Helsingin Töölön sydämessä sijaitsee reumalääkäri Juhani Kirpilän (1931–1988) entinen koti, jossa on esillä yli viidensadan teoksen kokoelma.

Jo elinaikanaan hän suunnitteli kokoelmansa muuttamisen julkiseksi. Kirpilä ympäröi itsensä teoksilla, jotka puhuttelivat häntä.

Keräilynsä alkuaikoina hän keskittyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteen kotimaiseen taiteeseen. Myöhemmin kiinnostuksen kohteet monipuolistuivat, ja uusimmat teokset kokoelmassa ovat 1980-luvulta.

Kirpilä oli kiinnostunut monista aihepiireistä, mutta henkilökuvat olivat hänen sydäntään lähellä. Ripustusta uusitaan pienimuotoisesti koko ajan, joten kodissa voi vierailla useastikin.

Pohjoinen Hesperiankatu 7, Helsinki. Auki keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Sisäänpääsy ilmainen.

Sinebrychoffin taidemuseo

Helsinkiläisen kansallisgallerian yläkerrassa on esillä Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimiljöö alkuperäisine huonekaluineen ja taideteoksineen. Kodissa on myös suloinen miniatyyrikabinetti sekä museon taidekokoelma. Kattavassa kokoelmassa on esillä vanhoja mestareita aina 1300-luvulta alkaen.

Museon ensimmäinen kerros on omistettu vaihtuville taidenäyttelyille.

Koffin talona tunnettu rakennus on valmistunut vuonna 1842, ja sen rakennutti kodikseen Nikolai Sinebrychoff. Hän aloitti oluen valmistamisen Hietalahdessa vuonna 1819.

Taidekokoelma siirtyi testamenttilahjoituksena Suomen valtiolle vuonna 1921.

Bulevardi 40, Helsinki. Auki päivittäin maanantaita lukuun ottamatta. Kotimuseo ilmainen, vaihtuviin näyttelyihin pääsymaksu.

Casa Haartman

Naantalissa oleva museo oli taiteilija Axel Haartmanin koti.

Hän toimi Turun Taidemuseon intendenttinä vuoteen 1953 asti. Haartman oli myös lehtimies, kirjailija ja kirjojen kuvittaja.

Hänen suosikkimallinsa oli vaimo Hedvig. He olivat naimisissa 70 vuotta. Somassa kodissa on esillä sekä Axel Haartmanin että useiden taiteilijaystävien maalauksia.

Huvilan puutarha on erityisen kaunis keskikesällä. Siellä hehkuvat niin ruusut, syreenit kuin pionitkin. Puutarhassa on myös Luonnonvarakeskuksen alkuperäiskasvien varmuuskokoelma, ja se on osa kansallista geenivaraohjelmaa. Sipulikasveja on 24 eri kantaa.

Haartmanin sisarmuseo on turkulainen Ett Hem, joka on tämän vuoden vielä remontissa.

Luostarikatu 3, Naantali. Kotimuseo on auki toukokuusta elokuuhun mutta ryhmille tilauksesta ympäri vuoden.

Hakasalmen huvila

Aurora Karamzin oli Suomen ja Venäjän rikkaimpia naisia. Hän oli myös suuri hyväntekijä, joka käytti suuren osan omaisuudestaan köyhien ja sairaiden auttamiseen.

Finlandia-talon vieressä sijaitseva huvila oli hänen vanhuuden kotinsa, jossa hän asui kuolemaansa asti vuonna 1902.

Hänen omaa esineistöään ei ole paljon säilynyt, mutta museossa on aina mielenkiintoisia näyttelyitä. Elokuun loppuun asti jatkuu 1920-luvun Helsinki -näyttely. Lokakuussa avautuu Mieliala-näyttely, joka avaa uuden näkökulman sotavuosien Helsinkiin.

Mannerheimintie 13, Helsinki. Pääsymaksu 12 euroa. Museokortilla ilmainen.

Didrichsenin taidemuseo

Upealla paikalla Helsingin Kuusisaaressa sijaitseva rakennus valmistui tanskalaisen liikemiehen Gunnarin sekä suomenruotsalaisen Marie-Louise Didrichsenin kodiksi vuonna 1958. Pariskunta harrasti taiteen keräämistä. Näyttelysiipi valmistui kuusi vuotta myöhemmin. Noin tuhannen teoksen kokoelma sisältää taidetta Pekka Halosesta Pablo Picassoon. Taloa ympäröi myös hieno veistospuisto. Koko museo on mahtava esimerkki taiteen, suomalaisen arkkitehtuurin sekä luonnon yhteydestä.

Näyttelyt vaihtuvat kolme kertaa vuodessa, ja niiden teemat linkittyvät usein museon omiin kokoelmiin.

Kuusilahdenkuja 1, Helsinki. Pääsymaksu 12 euroa. Museokortilla ilmainen.

J. L. Runebergin koti

Porvoossa sijaitseva, hieno Johan Ludvig ja Fredrika Runebergin koti on Suomen vanhin kotimuseo.

Kirjailijakoti on alkuperäinen, ja siellä on paljon esineistöä viherkasveineen, taideteoksineen, astioineen sekä huonekaluineen.

Fredrika Runeberg oli arvostettu puutarhaharrastaja, joka tilasi siemeniä myös ulkomailta. Puutarha on kunnostettu viimeisen päälle, ja siellä voi aistia menneen maailman tunnelmaa. Esillä on niin hyöty- kuin koristekasvejakin.

Aleksanterinkatu 3, Porvoo. Pääsymaksu 8 euroa. Puutarhaa voi ihailla ilmaiseksi.