Kulttuuria ja kuumaa kaakaota – keskiaikaan pysähtynyt Belgian Brugge houkuttelee nautiskelemaan kiireettä

Joulutorin puukojut reunustavat belgialaisen Bruggen keskustan kävelykatuja. Valot tuikkivat ja ilmassa tuoksuu makea vohveli. Brugge on pukeutunut joulun alla parhaimpiinsa, ja paikalliset näyttävät nauttivan kojujen antimista siinä missä vierailijatkin.

Kahdenkymmenen tuhannen asukkaan Brugge onkin Euroopan suosituimpia matkakohteita kaupungissa vuosittain vierailevien miljoonien matkalaisten ansiosta. Suosio ei yllätä, sillä Unescon maailmanperintökohteiden listalle kuuluva Bruggen vanhakaupunki on ainutlaatuisen kaunis mukulakivikatuineen, kivikirkkoineen ja kanaaleineen.

Matkailijoita viihdyttämään Bruggesta löytyy satumaisen kauniin kaupungin lisäksi museoita aina suklaan historiasta kidutukseen ja taidetta Michelangelosta Picassoon.

Yksi suosituimmista museoista on Groeningemuseum, jossa pääsee ihailemaan 1400-luvun flaamilaistaiteen mestariteoksia. Museoon liittyy myös läheinen kaupunkikartano Arentshuis, jossa voi käydä aistimassa bruggeläisen yläluokan elämänmenoa 1700-luvulla.

Arentshuisin puutarhan kulmalta kaartuu jämäkkä Bonifacius-silta kohti 1200-luvulta peräisin olevaa Onze-Lieve-Vrouwekerk-kirkkoa. Vaikka auringonvalossa rusottava kivikirkko lumoaa loistollaan, kannattaa astua myös sisälle, sillä täällä sijaitsee yksi Bruggen vetonauloista, Michelangelon veistos Madonna ja lapsi.

Michelangelon veistoksen läsnäolo piskuisessa Bruggessa osoittaa hyvin kaupungin keskiaikaisen mahdin: Brugge oli ainoa kaupunki Italian ulkopuolella, jonne taiteilijan töitä hänen elinaikanaan myytiin. Moni ajan julkkis kuninkaallisista taiteilijoihin saapui sinne, kunnes 1500-luvun puolivälissä Bruggen suosio alkoi hiipua Antwerpenin vetovoiman vuoksi.

Kukoistuskaudellaan Bruggen kauppa pyöri tekstiili- ja panimoteollisuuden ympärillä. Bruggen söpöissä, jo 1500-luvulla avatuissa pubeissa oluen maistelu onkin paitsi suosittua myös historiallista puuhaa!

Nautintojen vastapainoksi Bruggessa kannattaa myös kuntoilla. Verkkaisen kaupunkikävelyn lisäksi tähän sopii Bruggen suosituin nähtävyys, eli keskustorin laidalla kohoava kellotapuli.

Tornin huipulle on kivuttava lähes neljäsataa askelmaa, mutta näkymä Bruggen keskiaikaisten kattojen ylle on vaivan väärti. Allani kaupungin kadut ja kanaalit risteilevät kauniina sekamelskana ja keskusaukion tekojää on täyttynyt luistelijoista.

Belgialaisittain alavien näkymien ihailun jälkeen on aika laskeutua maallisten nautintojen pariin.

Lumen sijaan talvisessa Bruggessa hurmaa kaupungin ylle iltaisin laskeutuva usva. Hevosten kaviot kopisevat kapeilla kaduilla ja kuu heittää siltansa tumman kanaalin pintaan.

Ravintoloista hehkuva lämmin valaistus houkuttelee matkalaisia kuuman kaakaon tai perinteisten kala-annosten äärelle, ja nautiskelemaan aikaan pysähtyneestä hyggestä Bruggessa.