Kuvat: Kioton ja Osakan seutu tarjoaa paljon tutkittavaa matkailijalle – etenkin, jos poikkeaa pikkukujille ja vuoripoluille

Japaniin matkaavalle Tokio voi tuntua ilmeiseltä vaihtoehdolta, mutta myös eteläisemmän Kansain kaupungit ja niitä ympäröivät alueet toimivat hyvin pääkohteena.

Historian ystävien ykköskohde on Kioto, joka toimi pääkaupunkina vuodesta 794 vuoteen 1868. Merkittäviä paikkoja on valtavasti, ja niistä 17 on myös Unescon maailmanperintökohteita.

Hengästyttävää on itse paikkojen lisäksi niitä ympäröivä tungos: Kiotossa vierailee yli 50 miljoonaa turistia vuosittain. Ulkomaalaisten lisäksi ruuhkaa synnyttävät kotimaan matkailijat, sillä jopa kolmas japanilaisista vierailee kulttuuripääkaupungissa vuosittain. Katukuvaa värittävien kimonopukuisten kävelijöiden joukkoon kuuluukin sekä viikonloppumatkalaisia muista maakunnista että ulkomaalaisia vierailijoita.

Väenpaljouden välttämiseksi suosituimmille temppeleille kannattaa suunnata varhain arkiaamuna, ja silti valmistautua nopeasti lisääntyvään tungokseen.

Tunnetuimpien kohteiden lisäksi kaupungissa kannattaa varata runsaasti aikaa spontaanille harhailulle. Kaupungin 1 400 buddhalaistemppeliä ja yli 400 shintolaispyhättöä takaavat, että seesteisiäkin kohteita löytyy vielä.

Usein rauhan löytää pelkän kivenheiton päästä ruuhkasta. Esimerkiksi suositulta Philosopher’s path -kävelyreitiltä parisataa metriä ylös poikkeava löytää vihreyden keskeltä hautausmaan ja pienen Honen-in-temppelin. Kultaisen paviljongin, Kinkakujin, lähellä taas sijaitsee hiljainen Toji-in-temppeli.

Jopa tuhansien punaisten porttien käytävistä tunnettu Fushimi Inari Taisha -pyhättö hiljenee huomattavasti, kun kiipeää sisäänkäynnillä kuvia ottavien ohitse temppelivuoren puoleenväliin.

Vaellushaluisia hemmotellaan vielä enemmän Kiotossa, sillä laaksossa sijaitsevaa kaupunkia ympäröivät vuoret kolmessa suunnassa.

Upeiden maisemien luo pääsee myös ilman urheilusuoritusta köysirataa pitkin. Halutessaan voi kävellä osan matkasta: Esimerkiksi Kurama-vuorelle mennessä voi matkata junalla Kibune-kylään asti ja vaeltaa sieltä eteenpäin Kuramadera-temppelille. Hiei-vuoren köysiradalla lipun voi ostaa huipun sijaan väliasemalle saakka.

Vuorten ympäröimän historian kehdon lisäksi Kioto on myös vajaan puolentoista miljoonan asukkaan sykkivä kaupunki. Modernia Japania edustavat etenkin monta kertaa laajennettu, futuristinen päärautatieasema ja suurten tavaratalojen valaisema Shijon-ostoskatu.

Vielä enemmän shoppailumahdollisuuksia ja kaupunkitunnelmaa kaipaava saa tyydytyksen 2,7 miljoonan asukkaan Osakasta, jonne pääsee Kiotosta junalla alle tunnissa noin viidellä eurolla.

Myös Osakassa rauhallinen kohde sijaitsee suurimman turistitungoksen lähellä. Valtavien neonvalokylttien värittämä Dotonbori on näkemisen arvoinen, mutta sitä ikuistava ihmisjoukko voi uuvuttaa kenet tahansa.

Helpotus löytyy muutaman minuutin kävelymatkan päästä Kamigata Ukiyo-e-museosta. Hämärästi valaistussa pienessä puupiirrosmuseossa soi tauotta Beethovenin Für Elise, ja seesteinen tunnelma on täydellinen vastapaino melulle ja tungokselle.

Melua kaihtamattomalle ja pitkän päivän jälkeen olutta kaipaavalle sopii baariravintola izakaya, jossa raikaavat henkilökunnan äänekkäät tervetulotoivotukset ja arki-iltaisin valkokaulustyöläisten kippishuudot. Autenttisimman kokemuksen saa, jälleen kerran, pienelle kadulle sukeltamalla.