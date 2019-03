Maailman kallein hotellihuone on varattava kahdeksi yöksi – yhdellä keinolla sen voi saada käyttöönsä ilmaiseksi

Maailman kallein hotellihuone on nyt Yhdysvalloissa Las Vegasissa. New York Postin mukaan Palms Casino Resort -hotellin Empathy Suite maksaa liki 94 000 euroa yöltä, ja se on varattava vähintään kahdeksi yöksi.

Sviitin on suunnitellut taiteilija Damien Hirst. Sen yhteensä yli 800 neliömetrin tiloihin on sijoitettu useita Hirstin teoksia.

Sviitissä on muun muassa ylellinen perhosin kuvioitu uima-allas, josta on näkymä Las Vegasin kaupungin ylle. Sen lisäksi huikeita näköaloja voi ihailla monista muista oleskelutiloista.

Huoneen voi saada käyttöönsä myös ilmaiseksi, jos käyttää kasinossa miljoona dollaria.