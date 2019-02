Maksuttomia museoita ja murhakierroksia – näe tuttu Tukholma uusin silmin

Jos olet suuntaamassa talvilomalla Tukholmaan ja kaipaat edullista tekemistä, suuntaa maksuttomiin museoihin. Kaupungissa on tarjolla lähes 20 pääsymaksutonta museota. Tarjontaa on taiteen, arkkitehtuurin, historian ja kulttuurin ystäville.

Toinen tapa tutustua monelle tuttuun kaupunkiin, on osallistua opastetulle kävelyretkelle. Uutta on esimerkiksi Södermalmille suuntautuva historiallinen haamukierros, jossa paneudutaan mysteereihin, murhiin, tauteihin ja teloituksiin. Jo ennestään samanlainen kierros järjestetään Vanhassa kaupungissa. Myös kattokävelyjä on tarjolla.

Listat maksuttomista museoista ja opastetuista kävelyretkistä on visitstockholm.com-sivustolla.