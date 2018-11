Malawi on Kaakkois-Afrikan pieni ja köyhä maa, jolla on paljon iloa jaettavaksi – katso kuvasarja

Lapsena pelasin Afrikan Tähteä niin paljon naapuruston tenavien kanssa, että pelilauta kului puhki. Se oli siihen aikaan, kun maailman ihmeitä ”googlattiin” joka kodin kirjahyllyssä olevasta tietosanakirjasta.

Lautapelissä oli eksoottisia paikannimiä ja villieläimiä, joiden näkemisestä saattoi vain haaveilla. Ne jättivät jälkensä lapsen mieleen. Jonain päivänä olisi päästävä paikan päälle.

Tänä vuonna se toteutui. Oli henkeäsalpaava hetki seurata parin kärsänmitan päästä, kun norsulauma oli päiväkävelyllä Liwonden kansallispuistossa. Vihdoin olin päässyt Afrikan ytimeen, sen lämpimäksi sydämeksi kutsuttuun Malawiin.

Kaakkois-Afrikassa sijaitseva Malawi ei ole yhtä tunnettu turistikartalla kuin sen rajanaapurit Sambia, Tansania ja Mosambik. Malawin tasavalta on Afrikan mittakaavassa pieni valtio. Suomeen verrattuna se on pinta-alaltaan noin kolme kerta pienempi, mutta väestöä siellä on yli kolme kertaa enemmän.

Malawi on entinen Britannian siirtomaa, jota kutsuttiin Njassamaaksi. Vanha nimi on tutkimusmatkailija David Livingstonen peruja. Hän kävi tökkäämässä karttakeppinsä vuonna 1859 nykyiseen Malawijärveen, jonka nimesi Njassajärveksi.

Malawi itsenäistyi vuonna 1964, mutta englanti on edelleen maan virallinen kieli chichewan lisäksi. Matkailija pärjännee englannilla isommissa kaupungeissa, mutta jos aikoo nähdä maata laajemmin, voi olla järkevää käyttää paikallisia opas- ja kyytipalveluja.

Oma matkani oli valmiiksi järjestetty paketti. Lensin syyskuussa Malawiin suomalaisen Kapua-ryhmän mukana. Central African Wilderness Safaris oli koonnut meille reilun kahden viikon elämysmatkan, joka sisälsi kaikki maan sisäiset kuljetukset, majoitukset, aktiviteetit ja ylläpidon sekä oppaat.

Reittilennot ostimme Suomesta. Matka Helsingistä Malawin pääkaupunkiin Lilongween kesti noin 20 tuntia, sillä suoria lentoja ei ole ja välilaskuihin kuluu aikaa.

Perillä ryhmämme matkusti meille varatulla linja-autolla, jonka katolle lastattiin matkatavaramme. Kävimme tutustumassa Kapuan tukemiin kehitysyhteistyöhankkeisiin Saliman ja Dedzan alueilla. Malawi on köyhä maa, mikä korostuu etenkin maaseudulla. Palvelut ovat länsimaalaisella asteikolla vaatimattomia monin paikoin, mutta rahalla saa myös luksusta, jos sitä haluaa.

Luonto on Malawin valttikortti, ja sitä on syytä turistinkin varjella. Pakkasin kotoa matkalle mukaan pari kestävää juomapulloa, jotta pulloveden osto ja muovijalanjälki jäisi kohteessa minimiin. Onneksi ekoturismiin on herätty jo Malawissakin ja vastuulliset palveluntuottajat tarjoavat esimerkiksi suodatettua juomavettä muoviin käärityn sijaan.

Malawijärvi vetää puoleensa eniten turisteja. Lähes 600 kilometriä pitkä järvi on kuin makeavetinen sisämeri Malawin itärajalla. Se tarjoaa mainiot puitteet rantalomalle, hienoja hiekkarantoja ja vesiaktiviteetteja. Rauhallisesta menosta tykkäävälle turistille on myös vaihtoehtoja. Meidän ryhmämme meloi kajakeilla asumattomalle Domwe-saarelle, jossa voi nukkua patjapaikoilla Afrikan tähtitaivaan alla.

Pieneen Malawiin mahtuu paljon mahtavia maisemia. Matkan päätteeksi vaelsimme neljä päivää Mulanje-vuorilla, jotka kohoa-vat kolmeen kilometriin. Se oli unohtumaton kokemus, mutta reissun timanttisimmat hetket olivat Liwonden kansallispuistossa.

Majoituimme Mvuu Campissa, jonne viereisen Shire-joen virtahevot poikkesivat tallustelemaan ja apinat varastelivat pöydiltä makupaloja. Ja ne elefantit. Safarilla piti olla hipihiljaa, ettei puunlehtiä rouskuttava norsuperhe häiriinny. Afrikan Tähteni on löytynyt.