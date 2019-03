Thaimaa on suosikkikohde, johon tänäkin vuonna matkustaa tuhansia suomalaisia. Matkavakuutuksesta ei välttämättä ole suurta hyötyä, jos joutuu kohdemaassa sairaalaan jo Suomessa todetun vaivan takia.

Mirjan, 69, mies matkusti Thaimaahan vuonna 2008. Matkavakuutus oli ollut jo vuosia OP-Pohjolassa. Edellinen Thaimaan-matka Mirjan miehellä oli ollut 60-vuotiaana neljä vuotta aikaisemmin.

– Hän matkusti sinne huhtikuun puolivälissä, ja 18. päivän paikkeilla joutui sydänvaivojen takia paikalliseen sairaalaan. Vakuutusyhtiö tilasi terveyskeskuksesta vanhat epikriisit, ja sieltä löytyi 20 vuotta aikaisemmin todettu sydänvaiva. Vakuutusyhtiö korvasi vain seitsemän ensimmäistä sairaalapäivää, Mirja muistelee.

– Onneksi olivat Thaimaan sairaalassa viisaita ja tekivät ohitusleikkauksen seitsemäntenä päivänä. Muuten se olisi maksanut kymmeniätuhansia euroja lisää.

– Mies kävi lääkärintarkastuksessa vielä kaksi viikkoa ennen matkaa, kaiken piti olla kunnossa, siihen luotimme. Thaimaassa lääkärit olivat kuitenkin ihmetelleet, miten mies oli pystynyt lentämään niin huonokuntoisella sydämellä.

– Sydän olisi pitänyt hoitaa jo Suomessa, mutta eihän sitä tiedetty. Vakuutusyhtiöstä ei kerrottu, että matkavakuutus ei korvaa, jos sairastuminen tulee, vaikka oli se terveysselvityskin ennen matkaa.

Seitsemän sairaalapäivän jälkeen hoitokulut jäivät itselle maksettavaksi. Niin olisi jäänyt myös mahdollinen sairaalalento.

– Se olisi maksanut 150 000 euroa. Thaimaan sairaalassa piti odottaa niin pitkään, että saatiin lentolupa, joka tuli 28. toukokuuta. Minun piti ottaa pankkilaina, että sain maksettua sairaalakulut, ne olivat 22 000 euroa.

Suomeen paluun jälkeen Mirjan miestä hoidettiin Joensuun keskussairaalassa ja Kuopiossa kaiken kaikkiaan kolmen kuukauden ajan. Mirjan mies menehtyi elokuussa neljä kuukautta Thaimaan-matkan jälkeen.

– Kaikista ilkeintä oli, kun alkuvuodesta 2009 vakuutusyhtiöltä tuli uusi lasku seuraavan vuoden matkavakuutuksesta. Soitin sinne mieheni kuolleen, niin he vastasivat, että me tiedämme, että hän on menehtynyt, mutta vakuutusta ei oltu irtisanottu.

– Luottamus vakuutusyhtiöön meni täysin. Terveyskeskuksen epikriiseistä jos selviää, että on jotain vaivaa ollut ennen matkaa, ei korvata mitään. Olin yhteydessä ulkoministeriöön ja sosiaaliviranomaisiin, mutta itselle jäi se kaikki maksettavaksi.

Maksaakseen pankkilainan Mirja joutui suruprosessin keskellä pidentämään työssäoloaikaansa parilla vuodella; hän olisi päässyt eläkkeelle jo aikaisemmin.

– Neljä vuotta maksoin sitä lainaa. Osuuspankille nostan hattua, että ei vaadittu takaajia lainaan ja antoivat maksuaikaa. Evankelisluterilaiselta kirkolta sain diakoniatyöstä avustusta Thaimaan puhelinlaskuihin.

Mirja neuvoo kaikkia matkalle lähtijöitä tarkastamaan oman epikriisinsä ja selvittämään ­terveydentilansa huolella ennen reissuun lähtemistä.

– Tiedän muitakin tällaisia tarinoita, että kun matkalla sairastuu, ei saa korvausta. Ensimmäisestä sydänkohtauksesta korvataan kaikki, mutta vanhasta sydänvaivasta ei korvata. Se on rankka totuus. Nyt olen jo päässyt tästä yli, mutta minun järjelläni ajateltuna vakuutusyhtöiden pitäisi tuoda julki enemmän, että vanhoista vaivoista aiheutuvia sairaudenhoitokuluja ei matkalla korvata. Moni ehkä jättäisi lähtemättä, jos tietäisi tämän.