Norjassa on erinomainen mahdollisuus nähdä meren jättiläisiä läheltä – tällainen matkakohde on Bleikin kanjonin valassafari

Bleikin kanjoni on paikka pohjoisessa Norjassa, jossa on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet nähdä valaita.

Paikoin jopa yli kilometrin syvä Norjanmeren paikka tunnetaan ennen kaikkea kaskelottien ruokailupaikkana. Vesillä liikkuu lukuisia noin 16-metrisiksi ja yli 50 000 kiloa painaviksi kasvavia kaskelottiuroksia. Naaraat elävät etelän lämpimämmissä vesissä, joissa koiraat käyvät vain lisääntymismatkoilla.

Eläinkunnan suurimmat, noin viisikiloiset, aivot omaavat kaskelotit sukeltavat Bleikin kanjoniin tavoittelemaan jättiläiskalmareita, joita ne syövät päivittäin jopa tuhansia kiloja. Sukellus kestää yleensä yli puoli tuntia ja pisimmillään on mitattu jopa yli kahden tunnin retki veden alle. Sen jälkeen valas nousee useiden satojen metrien syvyydestä pintaan haukkomaan henkeä. Kaskelotit voivat sukeltaa jopa kolme kilometriä meren pinnan alapuolelle.

Stössä Vesterålenin kunnassa sijaitseva Arctic Whale Tours on yksi niistä yrityksistä, jotka järjestävät valassafareja. Laivan kannella ollaan valppaina ennen kaikkea juuri silloin, kun kaskelotti tulee pintaan hakemaan happea. Turistit eivät hurraa vaan menevät hyvin hiljaisiksi valtavan ja valloittavan eläimen kerätessä voimia uuteen sukellukseen. Kun vesisuihku lentää monien metrien korkeuteen muutaman kymmenen metrin päässä olevan kaskelotin pään vasemmalla sivustalla sijaitsevasta hengitysaukosta, safarikansa pidättää hengitystään. Näky on vaikuttava. Lepohetki pinnalla kestää noin 10–15 minuuttia.

– Meillä oli täydellinen kesä, koska näimme kaskelotteja kaikilla merelle tehdyillä retkillä, safarityöntekijä Sini Kautto kertoo.

Kaskelotti on Bleikin kanjonin alueella varmin laji, jota safarilaiset pääsevät näkemään.

– Näköhavaintoja tehdään myös vaeltavista miekkavalaista, ryhävalaista, lahtivalaista, sillivalaista ja pallopäävalaista, Kautto kertoo.

Kanjonin seutu on valikoitunut kaskelottien alueeksi hyvän ravintotarjonnan seurauksena.

– Vedenalaisessa kanjonissa on paljon jättiläiskalmareita. Se on sellainen ruokakaappi valaille, unkarilainen opas Norbert Bus naurahtaa.

Jättiläiskalmari on jopa yli kymmenen metrin mittainen ja 200–300 kilon painoinen mustekala, jonka elämästä on kertynyt vielä melko vähän tietoa. Jättiläiskalmarilla on eläinkunnan suurimmat silmät, jotka voivat olla läpimitaltaan jopa 30 senttimetriä.

– Kalmarit elävät hyvin syvällä, joten valaiden täytyy sukeltaa pitkään, Bus sanoo.

Arctic Whale Toursin retkillä voi nähdä valaiden ohessa muitakin kiinnostavia luontokappaleita.

– Reitillämme on iso lunniyhdyskunta. Matkan varrelle voi osua myös suulia, hylkeitä ja merikotkia, Kautto selvittää.

Meriretket tehdään kaksirunkoisella laivalla, johon sopii kerralla noin 60 retkeläistä.

– Aloitamme kesäkuun alussa, ja kausi päättyy elokuun lopussa. Joskus joudumme perumaan tai siirtämään retkiä, jos merenkäynti on liian rajua. Meillä käy valaista kiinnostuneita monista maista, kuten Saksasta, Ranskasta, Hollannista, Belgiasta ja Italiasta. Suomalaisiakin näkyy silloin tällöin, mutta heitä käy retkillämme aika vähän. Aasialaisia turisteja ei ole näkynyt lainkaan, Kautto kertoo.