Onko Kroatian Dubrovnik ja Split jo nähty? Suuntaa seuraavaksi tunnelmalliseen Trogiriin

Kroatian kieli sekoittuu saksan ja englannin kielen sorinaan Trogirin vanhan kaupungin kapeilla kaduilla. Loppukeväästä kaduilla saa kulkea melko rauhassa.

Vanha rouva myy sokeroituja manteleita kadun varrella. Hän kertoo, että vuorilla satoi lunta vielä hetki sitten. Kevät on jo pitkällä.

Kroatiassa on ollut poikkeuksellisen vaihteleva sää tänä vuonna. Suomalaisen on helppo samaistua säähämmästelyihin.

Kroatia on vienyt viime vuosina suomalaisten sydämet. Eikä ihme, sillä maa on pullollaan tunnelmallisia ja taianomaisia kohteita.

Yksi niistä on Trogir, joka sijaitsee noin 30 kilometriä Splitistä länteen. Moni Kroatiaan matkustava saattaakin majoittua Trogirissa tai jossain muussa kaupungissa Splitin tai Dubrovnikin sijaan. Suurkaupungit on jo koluttu, ja matkustaja etsii hiljaisempaa kohdetta. Myös hotellien hinnat ovat edullisemmat Trogirissa kuin vaikka Splitissä.

Trogir on paikallisten mukaan hiljainen sesongin ulkopuolella, mutta etenkin kesäkuukausina myös Trogirin kadut ovat täynnä turisteja.

Vaeltaessa Trogirin vanhan kaupungin kapeilla kujilla herää ajatus, minkälaista elämää linnoitus on historiansa aikana nähnyt. Kaupunki on 1 800 vuotta vanha. Sen arkkitehtuuri ja kulttuuri ovat kehittyneet kreikkalaisten, roomalaisten ja venetsialaisten vaikutuksesta.

Trogirin vanha kaupunki on linnoitus pienellä saarella. 1990-luvun lopulla kaupunki listattiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Koko vanha kaupunki onkin Trogirin merkittävin nähtävyys.

Vanhassa kaupungissa on kymmenisen kirkkoa ja useita rakennuksia 1200-luvulta. Kaupungin muuri on rakennettu 1400-luvulla ja kaupunginportti 1600-luvulla. Lisäksi Trogirissa on useita palatseja. Pienelle saarelle on myös saatu mahdutettua jalkapallokenttä. Se on aivan saaren suurimman nähtävyyden Kamerlongan linnoituksen vieressä.

Jalkapallo on kroatialaisille yhtä iso juttu kuin jääkiekko suomalaisille. Kroatian jalkapallomaajoukkue sai viimeisetkin skeptikot puolelleen viimeistään vuoden 2018 jalkapallon MM-kisoissa, kun joukkue kiri vaikeuksien kautta finaaliin asti.

Paikallisten mukaan he ovat myös yksiä Euroopan kovimpia kahvinjuojia. Kahvilla tavataan niin ystäviä, perhettä kuin liikekumppaneita. Kroatialaiset voivat istua kahvilassa tuntikausia, sillä aina on hyvä hetki juoda kuppi kahvia jos toinenkin. Kroatiassa kannattaa maistaa myös paikallisia viinejä, olutta ja hedelmistä tai yrteistä tehtyä vahvaa likööriä.

Kroatialainen ruoka on yhdistelmä italialaisesta ja balkanilaisesta keittiöstä. Rantaravintoloissa kala on aina tuoretta. Risotto saatetaan värjätä mustaksi mustekalalla. Pastat vetävät vertoja italialaisille sisaruksilleen. Trogirissa ruoka oli todella hyvää ja annokset olivat sopivan kokoisia, kun vierailimme siellä toukokuussa.

Trogirin kaupunki on kierretty nopeasti läpi, mutta Trogirista pääsee helposti joka paikkaan. Split on puolen tunnin bussimatkan päässä, jos haluaa suurkaupungin sykkeeseen.

Trogirista kannattaa tehdä päiväretki noin 60 kilometrin päässä sijaitsevaan Krkan kansallispuistoon. Puisto on täynnä upeita turkoosin värisiä vesiputouksia. Vesiputouksia pääsee ihailemaan näköalapaikoilta ja puiston suurimman vesiputouksen Skradinski Bukin alajärvellä voi myös uida kesäkuukausina. Puistossa voi kiertää muutaman kilometrin lenkin tai viipyä pidempään. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva reitti.

Trogir on sopiva päiväretkikohde, ja siellä voi tietysti myös viettää pidemmän aikaa. Bussiverkosto on Kroatiassa hyvä, mutta autonvuokrauskin on halpaa. Pienen auton voi saada jopa alle 15 eurolla vuorokaudeksi. Kannattaakin kiertää reissun aikana paikasta toiseen tai ottaa lautta läheisille saarille.