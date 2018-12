Päivä postikortissa George Clooneyn tavoin – tämä viehättävä italialaiskohde on säilynyt pahimmilta turistimassoilta

Ihastuksen huokauksista ei ollut tulla loppua, kun viime kesänä matkasimme Comon kaupungista pienellä laivalla Bellagion kylään. Laivamatka tarjosi visuaalista herkkua koko rahan edestä. Tunsin tipahtaneeni suoraan postikorttiin.

Ei ihme, että sellaiset maailmantähdet kuin George Clooney, David Beckham, Madonna ja Brad Pitt viihtyvät Comojärvellä vapaa-ajallaan. Sen pienistä, idyllisistä kylistä löytyviin hulppeisiin palatseihin voi piiloutua suurelta maailmalta.

Ainakin toistaiseksi.

Comojärvi muistuttaa muodoltaan ylösalaisin olevaa y-kirjainta.

Järven helmeksi kutsuttu Bellagion kylä sijaitsee siinä kohdassa Comojärveä, jossa järvi jakautuu kahteen haaraan. Matka Comon kaupungista Bellagioon kestää laivalla tunnista puoleentoista. Hinta on noin 15 euroa suuntaansa.

Bellagion pikkukylä on antanut nimensä Las Vegasissa sijaitsevalle hotellille, johon sijoittuu myös muun muassa Clooneyn ja Pittin tähdittämä elokuva Oceans’s Twelve. Comojärvi on inspiroinut elokuva-alaa muutenkin. Sen maisemissa on Movie-locations-sivuston mukaan kuvattu kohtauksia muun muassa Bond-elokuvasta Casino Royale (2006) ja Tähtien sota: Episodi II – Kloonien hyökkäyksestä (2002).

Pohjois-Italian Lombardiassa on kaksi isohkoa järveä, joista Gardajärvi on se tunnetumpi.

Comojärveä turistit eivät vielä ole löytäneet samalla tavalla kuin Gardaa, mikä on vain hyvä asia. Ainakin juhannuksen jälkeisellä viikolla Comon kaduilla ja Comojärveä ympäröivissä kylissä sai kuljeskella melko väljissä vesissä. Toki taajaan liikennöivät risteilylaivat olivat täynnä, mutta jonot vetivät ja palvelu pelasi.

Comojärvelle pääsee kätevästi lentämällä joko Bergamoon tai Milanoon ja hyppäämällä sieltä junaan tai bussiin – ellei sitten halua vuokrata autoa.

Halusipa mihin tahansa Comojärveä reunustavista romanttisista kylistä, voi matkustaa julkisilla esimerkiksi Comon tai Leccon kaupunkiin ja jatkaa siitä matkaa haluamaansa paikkaan laivalla.

Lensimme Lappeenrannasta Bergamoon, josta jatkoimme junalla Comon kaupungissa sijaitsevaan majapaikkaamme. Vaihto oli Monzassa.

Junaliput olimme ostaneet etukäteen verkosta, mutta niitä saa myös automaateista. Junamatka kesti kaikkiaan noin puolitoista tuntia ja maksoi yhteen suuntaan runsaat kymmenen euroa. Suomalaisten junien siisteyteen ja nopeuteen tottuneelle italialainen juna oli eksoottinen kokemus, joskin niissäkin taso vaihteli.

Matkustimme myös pienen pätkän bussilla, johon hotellin henkilökunnan mukaan kannatti ostaa lippu etukäteen kioskista. Näin teimme, mutta saimme silti vuolaat italiankieliset moitteet bussin kuljettajalta. Syy jäi arvoitukseksi.

Bellagion lisäksi myös Comon kaupungissa – varsinkin sen vanhassa osassa – riittää nähtävyyksiä ja upeita kävelyreittejä.

Kun ilta pimeni, silmä lepäsi vuorenrinteillä olevien talojen loisteessa. Kalleimmat ravintolat löytyivät luonnollisesti aivan Comon keskustasta. Shoppailua emme harrastaneet, mutta siihenkin Comossa näyttivät olevan kelpo puitteet.

Comon kaupungissa yksi jännittävimmistä kokemuksista oli astuminen funikulaariin eli vaijerikäyttöiseen, jyrkillä rinteillä liikennöivään pikkubussiin. Se vei meidät 715 metrin korkeuteen vuoren rinteelle. Perillä odotti ravintoloita, kahviloita ja näköalapaikkoja.

Kävellen pääsi vieläkin korkeammalle kuin 700 metriin. Vastaan tuli vuorenrinteeseen rakennettuja, toinen toistaan suurempia palatseja hulppeine uima-altaineen.