Portugalissa voi leiriytyä ilmaispaikalle vaikka joka yö – vinkkejä aloittelevalle karavaanarille

Asuntoauto on oiva valinta, jos haluaa nähdä matkan aikana monta paikkaa ja ne keskittyvät luontokohteisiin. Erityisen hyvä kulkuneuvon ja majapaikan yhdistelmä on lapsiperheille, joilla riittää tavaraa mukana. Laukut vain asuntoautoon, eikä niitä tarvitse jatkuvasti purkaa ja pakata.

Portugali on mainio karavaanarikohde. Tässä vinkkejä.

1 Reitti: auton palauttaminen toisaalle voi maksaa sievoisen summan.

On selvästi edullisempaa palauttaa asuntoauto samaan paikkaan, mistä sen on ottanutkin.

Meidän piti reissata Ranskan Bordeauxista Portugalin Portoon, mutta asuntoauton siirtokulut olisivat nostaneet hintaa peräti tonnilla. Lopulta päädyimme ottamaan auton Lissabonista ja myös palauttamaan sen sinne.

2 Vertaile vuokrafirmoja.

Asuntoautoja tarjoaa huomattavasti harvempi yhtiö kuin henkilöautoja. Valinnanvaraa kuitenkin on – varsinkin pienistä malleista – joten hakukoneen parissa kannattaa viettää aikaa useampanakin iltana.

Yhtiöitä vertaamalla säästimme muutaman satasen. Lissabonin seudulla vuokrafirmat tuntuvat sijoittuvan kahdelle alueelle – kumpikin on luonnollisesti melko kaukana keskustasta. Uberilla tai vastaavalla kuljetuspalveluilla pääsee kuitenkin kentältä hyvin edullisesti.

3 Auto: meluummin pieni kuin iso.

Meillä oli takana kaksi asuntoautomatkaa. Ensimmäinen oli pariskuntana, jolloin vuokrasimme pakettiautotyyppisen. Toinen oli yhden lapsen kanssa, jolloin otimme pienehkön asuntoauton. Nyt kun lapsia on kaksi, valitsimme suurehkon auton. Se oli virhe: kulkuneuvo oli Portugalin kaupunkien kapeille teille liian leveä. Ota siis mieluummin vähän liian pieni kuin suuri auto. Se kuluttaa tietysti myös polttoainetta kitsaammin.

4 Ajankohta: suosi loppukevättä tai alkusyksyä.

Sesonki on luonnollisesti kesällä, Keski- ja Etelä-Euroopassa erityisesti elokuussa. Säästimme kolmen viikon matkalla vuokrakuluja monta sataa euroa, kun emme reissanneet kuumimpana sesonkina. Sama ajanjakso on myös konkreettisesti kuumin – viime kesänä Portugalissa lämpötilat nousivat pahimmillaan lähes 50 asteeseen. Toisaalta alkukeväällä tai loppusyksylläkään ei välttämättä kannata lähteä, sillä yölämpötilan tippuminen kymmeneen asteeseen ei kaikkien mielestä kuulu mukavaan lomaan.

5 Tiet ja aikataulu: valitse pikkutie ja lyhyempi reitti

Portugalissa, niin kuin monessa muussakin maassa, törmää helposti tietulleihin. Niitä on moottoriteillä, joilla maisematkin ovat tylsiä. Kannattaa siis suosia pienempiä rannikkoteitä. Eteneminen on edullista ja merimaisemat mahtavia.

Älä ahdehdi! Valitse mieluummin liian lyhyt kuin pitkä reitti. Kiire ei ole kivaa, varsinkaan nälkäisen lapsiperheen kanssa. Etenimme kolmessa viikossa vain noin 1800 kilometriä, eikä kaduttanut lainkaan. Silti pääsimme yöpymään parissakymmenessä upeassa paikassa.

6 Pysähdys- ja leiriytymispaikat: merenranta ei maksa mitään

Aiempiin kokemuksiin nojaten ajattelimme etukäteen, että viettäisimme leirintäalueella noin joka kolmannen yön. Lopulta meidän ei tarvinnut mennä muiden karavaanarien pariin kertaakaan.

Nykyaikaisten asuntoautojen jätesäiliön voi nimittäin tyhjentää tavalliseen vessaan. Bensa-asemalla voi hoitaa kaiken tarvittavan huollon: täyttää ja tyhjentää vesisäiliöt sekä esimerkiksi käydä kaupassa. Helppoa ja mikä parasta: auton pystyi pysäköimään rauhallisille merenrantapaikoille ilmaiseksi.

7 Käyttäytyminen. Älä ole pyörillä kulkeva sika.

Portugalissa ilmaisillakin leiriytymispaikoilla on hyvin roskapönttöjä. Jopa kierrättäminen onnistuu usein.

Leiriytyminen on kiellettyä vain harvoilla pysähdyspaikoilla, joten valinnanvaraa riittää. Sesonkina saattaa olla täyttä, joten siksikin kevät tai syksy ovat hyviä ajankohtia. Lissabonissa, Portossa ja muiden kaupunkien keskustoissa yöpymismahdollisuuksia on tietysti vähän, mutta keskustaan pääsee helposti joko joukkoliikenteellä tai uberilla.

Juustoa ja viiniä valtameren kohinassa

Kuten muuallakin, Portugalissa on viisasta lähteä pääkaupungista kauemmaksi ja välttää turistirysiä. Ei tarvitse ajaa kuin viitisenkymmentä kilometriä Lissabonista etelään, niin saapuu Setúbalin alueelle. Siellä odottaa kaunis luonnonpuisto majakoineen ja hiekkasärkkineen sekä taideteoksiin panostava suurehko kaupunki.

Sen satamasta tehdään pienimuotoisia delfiiniristeilyjä. Näitä merten älykkäitä nisäkkäitä näkee hyvin suurella todennäköisyydellä – näimme jopa vastasyntyneen delfiinin.

Atlantin rannikolla kannattaa pysyä pikkuteillä. Setúbalista etelään on muun muassa löytöretkeilijä Vasco da Gaman kotikaupunki Sines. Sen linnoitukselta avautuu hienot merimaisemat.

Euroopan lounaiskulmaa ei pidä missata. Maisemat ovat dramaattiset, kun koko maanosa tuntuu loppuvan jyrkänteiden reunalle. Asuntoautoja näkee paljon.

Portugalin suosituinta matkailualuetta on etelärannikon Algarve. Sen suurin kaupunki Faro on aliarvostettu: useimmat vain laskeutuvat sinne ja jatkavat matkaa rysiin. Farossa on kuitenkin hieno vanhakaupunki. Farosta itään Tavirassa taas on yksi koko maan upeimmista rannoista.

Lissabonin pohjoispuolella turisteihin törmää harvemmin, vaikka siellä on yhtä lailla mahtavia paikkoja.

Coimbrassa sijaitseva yksi Euroopan vanhimmista yliopistoista on vanhankaupungin keskeisin paikka ja käymisen arvoinen.

Pohjois-Portugalin kirkkain helmi on kuitenkin Porto. Portviinin mekka muodostaa naapurikaupunki Vila Nova de Gaian kanssa 1,7 miljoonan asukkaan metropolin. Kaupunkien välissä virtaa Douro, jonka jokilaakso on maailman vanhinta viinialuetta.

Joen rannat ovat Porton kiinnostavinta antia. Kamera rakastaa näyttäviä siltoja ja törmälle rakennettuja värikkäitä taloja. Portviinivarastot ja -baarit ovat keskittyneet Vila Nova de Gaian puolelle. Niin kuin joka puolella Portugalia, ravintoloissa alkupaloiksi tarjottavat oliivit ja Serra da Estrela -lampaanjuusto ovat taivaallisia. Viinikeskittymän yllä voi ihailla maisemia hiihtohissistä.

Portugalin kahden suurimman kaupungin välissä on kiinnostavia rantakyliä ja -kaupunkeja. Yksi niistä on Peniche, joka on muureineen rakennettu kapealle niemelle.

Rannikko on isoine maininkeineen surffareiden paratiisi. Lähistöllä sijaitsevassa Nazaressa lyö talvisin maailman suurimmat aallot.

Ympyrä sulkeutuu, kun palaamme Lissabonin alueelle. Yksi asuntoautojen vuokrayritysten alue on pääkaupungin kainalossa sijaitseva Sintra, jossa on koko maan suosituimpia nähtävyyksiä: vanhoja linnoja ja palatseja sekä jylhää mutta vehreää luontoa.

Kiinnostavin linna on Pena. Se on kuin lastenkutsujen täytekakku: värikäs luomus, jonka tornit ja muurit näyttävät marsipaanista tehdyiltä.

Reissumme päättyy baarikärpästen paratiisiin Lissaboniin. Lapsiperheemme saa eniten irti upouudesta Maat-museosta. Se on arkkitehtuurinen helmi Tajo-joen rannalla. Keskustasta museolle pääsee parhaiten lähijunalla. Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi valitussa Lissabonissa voi ottaa alleen myös kaupunkisähköpyörän.

Asuntoautolla ei keskustan vilinässä ole järkeä risteillä.