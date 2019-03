Risto Vormala, 49, reilaa ja bongailee junia Euroopassa – Saksan vuoristossa reissumies kohtasi karun yllätyksen

Se oli käännekohta, jonka jälkeen ei ollut enää paluuta entiseen.

Toissa vuonna Risto Vormala, 49, rohkeni vihdoin ottaa ratkaisevan askeleen: hän osti interrail-lipun ja reilasi ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2017.

Kahdentoista päivän Euroopan-seikkailun aikana Vormalasta kuoriutui innokas interrail-fani.

– Reilauksen paras puoli on se, että pääsee tutustumaan maapallon ihmisiin ja elämään. Varsinaista huonoa puolta ei ole: rahaa menee, mutta tätä varten säästetään, Vormala summaa.

Polte reilaukseen syttyy usein nuoruudessa, mutta Vormalan kohdalla voidaan puhua myöhäisherännäisestä.

Interreilaus ja etenkin junamatkustus kyllä kiinnostivat Vormalaa jo 1990-luvulla, mutta reilaava reissumies hänestä tuli vasta keski-ikäisenä.

– En osaa sanoa, miksen reilannut nuorempana. Ehkä se johtui siitä, että lapseni olivat pienempiä, oli muita kiinnostuksen kohteita ja rahaa oli vähemmän käytettävissä, Vormala pohtii.

Nyt matkarahaa löytyy, ja Vormala on jo tehnyt kolme interrail-reissua.

Vormalalla on oma matkustustyylinsä. Hän ostaa interrail-lipun Helsingistä, mutta aikaa ja rahaa säästääkseen hän lentää ensin halpalennolla Berliiniin. Sieltä on jouhevat, tiheät junayhteydet eri puolille Keski-Eurooppaa.

Vormala suosii raideliikennettä. Tähän on syynsä.

– Bussinkuljettajan työssä pääsen ihan tarpeeksi ajamaan autoa.

– Junasta näkee myös maisemia kivasti, ja sillä pääsee paikasta toiseen nopeasti, Vormala perustelee.

Vormala on myös melkoinen junaintoilija, joka tykkää bongailla kaikenlaisia junia. Erilaiset kulkuvempeleet ja niiden tekniikka kiehtoivat häntä jo juniorina.

Helsinkiläinen lämpenee varsinkin saksankielisille maille: Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa hän voi yhdistää mainiosti kaksi rakastamaansa ajanvietettä, maisemien ihailun sekä junamallien ja -asemien bongailun.

– Paras matkakokemus on Alpeilta. Maisemat ovat siellä henkeäsalpaavia – kuin Lord of the Rings -elokuvasta.

– Sveitsin Alpeilla kulkee myös ehkä Euroopan erikoisin junamalli, kapearaidejuna, Vormala kertoo.

Ennen matkaa Vormalaa laatii raamit reissulleen, mutta hän ei halua suunnitella reittejä kovin tarkkaan: hänestä on mukava tehdä "ex tempore -pistoja fiiliksen mukaan".

– Jos jokin paikka osoittautuu mielenkiintoiseksi, käyn siellä, jos vain voin. Saatan vierailla jollakin paikkakunnalla vain lyhyen ajan.

Vormala sanoo kokevansa itsensä tutkimusmatkailijaksi.

– Olen matkaaja, jolla on mieli avoimena. Olen rauhallinen ja harkitsevainen liikkeissäni, hän luonnehtii.

Keski-Euroopassa on samoja matkustajia häiritseviä pulmia kuin Suomessakin: aikataulut eivät aina pidä.

– Junat myöhästelevät ajoittain paljonkin. Siellä on niin runsaasti liikennettä ja ratatöitä. Viime kesänä Saksassa oli myös monia metsäpaloja, joiden takia junat olivat myöhässä.

Vormalasta on mukavaa reilata yksin, mutta tammikuussa 2018 hän suhasi junalla Saksassa 13-vuotiaan poikansa kanssa.

Kuusipäiväisellä reissulla tuli vastaan myös reilaajan tähän asti kovin koettelemus.

– Schwarzwaldin vuoristossa myrsky oli kaatanut puita raiteille. Rautatieyhtiö oli asettanut junaliikenteen korvaajiksi linja-autoja ja takseja. Runsaan sadan kilometrin taksimatkalla kelpasivat myös interrail-liput, joten pääsimme tällä kertaa kohteeseemme taksilla, Vormala kertoo.

Vormala tekee usein hotellivarauksia etukäteen, mutta välillä hän kävelee suoraan tiskille kysymään huonetta.

– Ei ole käynyt niin, että olisin joutunut nukkumaan asemalla. Kohtuuhintaisia majoituspaikkoja löytyy joka puolelta.

Vormala pyrkii elämään reissuilla säästeliäästi. Hän hyödyntää hotellitarjouksia ja välttelee ravintolassa syömistä.

Reilaajan tyypillinen päivä alkaa aamuvarhain hotelliaamiaisella, jonka jälkeen hän suuntaa usein katsomaan paikkakunnan nähtävyyksiä, kuten linnoja ja kirkkoja.

Useimmiten hän lähtee jo samana päivänä seuraavaan kohteeseen.

– Olen kuitenkin joskus viipynyt yhdessä paikassa 2–4 päivääkin. Olen pyrkinyt jarruttamaan tahtia, jottei interreilauksesta tule suorittamista.

Mies pärjää matkoillaan yhdellä isolla armeijahenkisellä "rynnäkkörepulla", johon mahtuvat vaatteet, hygieniavälineet ja muu tarvittava.

– Yhtä kantamusta on helppo kuljettaa junasta toiseen.

Vormala on kova puhumaan. Hän rupattelee mielellään muille junamatkustajille.

Näin hän on saanut kavereita muun muassa Sveitsistä.

– Olen esimerkiksi tutustunut sveitsiläiseen konduktööriin, jolla on kesämökki Savonlinnassa. Voin tarvittaessa majoittua tuttujen luo.

Viime kesänä Vormala reilasi 22 vuorokautta Keski-Euroopassa.

– Se on ollut toistaiseksi paras ja pisin matkani.

Vormala vieraili Saksassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Sveitsissä, Tshekissä, Lichtensteinissa ja Italiassa.

– Italian puolella kävin jätskillä – tähän meni 15 minuuttia.

Euroopan halki hän junaili apunaan puhelimen sovellus, josta näkee karttoja, aikatauluja ja muuta hyödyllistä.

Interreilaus innostaa yhä enemmän varttuneempaa väkeä - Suosion taustalla huolestuttava ilmiö

Rahankulutuksen hän laskee päässään. Viimekesäisellä 22 päivän matkalla hän kertoo kuluttaneensa 419 euroa interrail-lippuun ja 900 euroa yöpymisiin. Käteistä hän käytti noin 500 euroa, ja korttia hän vingutti joidenkin satasien edestä.

– Saksassa on hyvä olla käteistä mukana. Rautatieasemilla ei usein käy kortti, Vormala huomauttaa.

Kolmen reissun jälkeen hän on reilannut yhteensä 9 452 kilometriä.

Vaikka saksankieliset maat ovat Vormalan sydäntä lähellä, myös Britannia saa hänet innostumaan. Sinne hän matkaakin noin kuukaudeksi kesäkuun alussa.

– Britanniassa on paljon historiallisia junia. Suunnitelmissa on höyryjunalla ajo, Vormala hykertelee.

"Britannian-valloitus" ei ole varsinainen interrail-matka, vaan siellä käytetään raideliikenteessä Britrail-passia.

Vormala lentää ensin Lontooseen muutamaksi päiväksi. Sieltä hän menee junalla Lounais-Englantiin Cornwallin alueelle.

– Jatkan sieltä Keski-Englantiin, Skotlantiin ja Walesiin. Skotlannissa kaverini liittyy seuraani. Siellä on tarkoitus myös käydä katsomassa Lochnessin hirviötä.

Brittireissulla Vormala täyttää pyöreitä vuosia.

– Juhlimme 50-vuotissynttäreitäni Lontoossa baarissa, Vormala naurahtaa.

Toistaiseksi keski-iän junamatkailu on sujunut ilman pahempia kommelluksia, ja samaa hän odottaa kesän matkalta.

Vormala koputtaa kuitenkin puista pöytää.

– Olen tietoinen brexitistä: sen takia täytyy ehkä hankkia jokin erikoistodistus.

Seuraavan virallisen interrail-matkan Vormala tehnee taas Keski-Eurooppaan vuonna 2020.

– Haluaisin myös matkata joskus junalla Siperian halki, Vormala miettii.

Reissumiehen mielessä on myös erinäisiä seikkailuja Japaniin, Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja USA:han.