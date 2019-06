Rosoisen kaunis Gdansk on oiva kohde pikaisemmallekin aikataululle – katso tärpit pitkälle viikonlopulle

Värikkäät, piparkakkumuotin siluettia muistuttavat kivitalot seisovat joen varrella vieri vieressä. Merirosvolaiva on juuri pysähtynyt rantaan ottamaan matkustajia kyytiin.

Menen sillan yli ja pääsen vanhaankaupunkiin. Sen pikkukujilla voisi vaeltaa ja eksyä, vaikka moneksi päiväksi.

On vaikea uskoa, että yksi Puolan vanhimmista kaupungeista tuhoutui lähes kokonaan toisessa maailmansodassa. Likimain kaikki kaupungin vanhat talot on rakennettu uudelleen sodan jälkeen. Puolalaiset halusivat säilyttää vanhan arkkitehtuurinsa, joten rakennusten julkisivut on entisöity pikkutarkasti.

Pohjois-Puolassa sijaitseva Gdansk on passeli matkakohde ympäri vuoden. Hintataso on edullinen. Gdanskiin lentää vain kaksi tuntia, ja kaupungissa voi yhdistää kaupunki- ja rantaloman.

Gdansk sopii loistavasti pitkän viikonlopun viettoon. Siinä ajassa ehtii koluta Gdanskin vanhankaupungin kujat, tehdä päiväretken lähikaupunkeihin, shoppailla ja käydä museoissa. Ainoa asia, mihin ei pitkässä viikonlopussa ehdi, on syöminen kaikissa niissä ravintoloissa, jotka houkuttelevat puoleensa.

Gdanskissa on ravintoloita jokaiseen makuun. Tarjolla on niin paikallista ruokaa, kasvisruokaa kuin kansainvälisiäkin herkkuja.

Suomalaisillekin tuttujen kotlettien lisäksi kannattaa maistaa ainakin pierogeja. Ne ovat puolalaisten versio kiinalaisista mykyistä. Pieniä nyyttejä syödään suolaisina ja makeina versioina.

Suurin osa Gdanskin ravintoloista sijaitsee Marian kirkon ympäristössä Gdanskin vanhassakaupungissa. Illallinen juoman kanssa maksaa alle kymmenen euroa.

Kun vatsa on täynnä, kannattaa suunnata Gdanskin toisesta maailmansodasta kertovaan suurmuseoon, joka avattiin kaksi vuotta sitten. Museovierailulle kannattaa varata aikaa, sillä museon pinta-ala on yli 5 000 neliömetriä.

Museo esittelee toista maailmansotaa kokonaisvaltaisesti, mutta pääpaino on yksittäisten henkilöiden, ryhmien ja kansojen tarinoissa, siviilien ja sotilaiden arjessa ja toisen maailmansodan aikaisessa terrorismissa.

Kävijät pääsevät tutustumaan muun muassa huoneisiin, jotka mukailevat aikaansa. Niissä tuntee olevansa 1940-luvulla. Museosta löytyy myös Suomi-huone, josta on esillä muun muassa suomalainen sotilas lumipuvussa.

Sotahistoriasta kiinnostuneille noin tunnin bussimatkan päässä Gdanskista sijaitsee Stutthofin keskitysleirimuseo. Stutthof oli ensimmäinen Saksan ulkopuolelle perustettu keskitysleiri. Museon tunnistaa korkeasta tornista, joka kohoaa yli 40 metriin.

Gdanskissa ei voi olla huomaamatta kaupunkia halkovan Motlawa-joen rannalla seisovaa tummaa rakennusta, joka ei tunnu kuuluvan muiden talojen muodostamaan tiiviiseen rivistöön. Rakennus on keskiajalta peräisin oleva satamanosturi Stary Zuraw, jonka sanotaan olevan Euroopan vanhin.

Myös Euroopan suurin goottilainen tiilikirkko Marian kirkko pilkahtaa usein näkyviin kaduilla kulkiessa.

Kaupungissa on myös taitavia katusoittajia. Vähän väliä on pakko pysähtyä kuuntelemaan mitä hienoimpia versioita tunnetuista kappaleista.

Sopotissa kiinnostaa Molo

Gdansk, Gdynia ja Sopot muodostavat yhdessä noin miljoonan asukkaan kolmoiskaupungin Puolan pohjoisrannikolla. Jokainen kolmesta kaupungista on omanlaisensa, mutta kannattaa vierailla ainakin rantakaupunki Sopotissa. Sinne pääsee Gdanskista junalla vartissa.

Sopot on yksi Puolan suosituimmista matkakohteista kesäisin. Eikä ihme, sillä Sopotissa on hyvin erilainen tunnelma kuin Gdanskissa. Pitkä hiekkaranta ja puulaituri muistuttavat Kalifornian rantoja.

Puulaituri on Sopotin tunnetuin nähtävyys. Laituri, jota puolalaiset kutsuvat Moloksi, on 511 metriä pitkä. Sen sanotaan olevan Euroopan pisin puulaituri.

Kun ranta on nähty, kannattaa suunnistaa Puolan suosituimmalle kävelykadulle eli Monte Cassinolle. Sen varrelta löytyvät ravintolat ja kaupat. Kadulla on myös Sopotin toinen suosittu nähtävyys: vinotalo. Vinotalo valmistui 2000-luvun alussa ja se on puolalaisen arkkitehdin Szotyńscy Zaleskin suunnittelema. Paikallisten mukaan se on Sopotin kuvatuin talo.

Puolassa matkailija otetaan avosylin vastaan. Paikalliset ovat ystävällisiä ja avuliaita, ja englantiakin he puhuvat melko hyvin.

Ainoastaan Puolan valuutta zloty voi välillä aiheuttaa päänvaivaa, kun lomalainen joutuu laskemaan valuutan arvoa euroissa.