Suomalaiset matkailijat eivät piittaa rokotuksista ja ohjeista – Lääkäri: "En veisi pientä lasta Kauko-Itään"

Kaikki eivät tiedosta, että esimerkiksi A-hepatiitti on todella vakava tauti, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Savolainen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Viruksen aiheuttama maksatulehdus vaanii turistia luotettavissakin paikoissa. Jääpalat hienostohotellin drinkissä voivat olla tartunnan aiheuttaja yhtä lailla kuin katukojusta ostettu ruoka. Snorklaaja saattaa hörpätä saastunutta vettä, kun vedet sekoittuvat rankkasateiden vuoksi.

Alle kouluikäiset sairastavat A-hepatiitin usein lievänä, minkä vuoksi osa saattaa jättää lapsen rokottamatta matkalle lähtiessä.

– Ajatellaan, että he eivät sitä tarvitse – mutta juuri he ovat tehokkaimpia tartuttajia levittämään taudin edelleen koulussa ja päiväkodissa, huomauttaa Savolainen.

Alle vuoden ikäiselle rokotusta ei voi antaa lainkaan.

– Nykyään matkustetaan paljon jopa ihan pienten lasten kanssa, mutta onko rokottamattoman lapsen kanssa välttämätöntä lähteä ulkomaille? En veisi häntä esimerkiksi Afrikkaan, Kauko-Itään tai Etelä-Amerikan syrjäseuduille.

Esimerkiksi vähän aikaa sitten tiedotusvälineissä kerrottiin, että pieni vauva sai tuhkarokon ulkomaanmatkallaan.

Ikähaitarin toisessa päässä on toinen riskiryhmä. Yhä vanhemmat ja sairaammat henkilöt, joilla on monia perussairauksia, matkustavat paljon ja tekevät jopa maailmanympärysmatkoja.

Joskus turistiin iskee tauti, joka ei ole kovin tunnettu. Esimerkiksi lavantautia esiintyy samoilla alueilla kuin hepatiitti A:takin. Sekä A-hepatiitti että lavantauti tarttuvat ruoan ja juoman kautta.

– Jos lavantautiin sairastuu, niin se voi jäädä suolistoon. Syntyy krooninen kantajuus. Ihmiset rinnastavat sen salmonellaan, mutta lavantauti on vakava, yleisvaarallinen tauti.

Suomessa lavantauti on harvinainen, ja sitä esiintyy lähinnä maahanmuuttajien keskuudessa.

– Tyypillinen lavantautiin sairastuva matkailija on kotiseudullaan käyvä maahanmuuttaja, reppureissaaja tai pidempään kuin viikon tai kaksi ulkomailla oleskeleva. Kiinastakin olen saanut soiton, kun matkailija oli hädissään, saako hän oikeaa hoitoa.

Epäily sopivasta hoidosta on toisinaan aiheellista. Diagnostiikkaa ei välttämättä ole, vaan esimerkiksi lavantautia on saatettu Afrikassa hoitaa malariana, jolla on samantyyppiset oireet, kuten kuume ja huonovointisuus.

Toisinaan taas saatetaan käyttää niin laajakirjoisia antibiootteja, että Suomessa ei vastaavia käytetä edes tehohoidossa.

Rokotevalmistaja Sanofi Pasteurin GroupM Finlandilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset pelkäävät enemmän lento-onnettomuuteen joutumista kuin sairastumista, ja kaukomatkailijat syövät ja juovat varsin huolettomasti.

– 90 prosenttia kaukomatkaajista ei noudata ruokaan ja juomaan liittyviä ohjeita. Noin kolmannes ei ollut lainkaan huolissaan tarttuvista taudeista, sanoo lääketieteellinen asiantuntija Anu Soininen.

Kyselyyn vastanneista jopa joka kolmas kaukomatkaaja matkustaa ilman hepatiittirokotuksia ja peräti yhdeksän kymmenestä ilman lavantautirokotetta.

– Rokottamattomien osuutta nostaa tietämättömyys. Moni ajattelee, että kun on ottanut rokoteohjelman mukaiset rokotteet Suomessa, niin se riittää, vaikka meillä ei esiinny trooppisia tauteja.

Kyselytutkimukseen osallistui 1 047 iältään 18–74-vuotiasta suomalaista ja lisäksi 505 kaukomatkaajaa, jotka matkustivat Pohjois-Euroopan ulkopuolelle Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan.