Tämä Suomi-matkailukohde kasvattaa suosiotaan: yli 50 kilometriä patikointireittejä, upeita näköalapaikkoja – sekä harvinainen asukas, joka liikkuu metsiköissä etenkin öisin

Mikäköhän lintu sirkuttaa niin iloisesti? Liiteleekö liito-orava? Onko tämä aarniometsää?

Espoota, Vihtiä sekä Kirkkonummea haukkaava Nuuksion kansallispuisto on oivallinen retkikohde niin sunnuntaikävelijöille kuin tottuneille, haastetta kaipaaville tosiretkeilijöillekin. Luontopolkuja on jokaiseen makuun, ja ihailtavana on niin erilaisia metsiä, lampia, suoalueita, järviä kuin kallioitakin.

Vuonna 1994 perustettu Nuuksion kansallispuisto kasvattaa kävijämääriään koko ajan, ja viime vuonna siellä vieraili yli 340 000 kävijää.

Pinta-alaa puistolla on nykyään noin 55 neliökilometriä. Nuuksion koko ja monimuotoisuus ovat kasvaneet perustamisen jälkeen.

Alue itsessään on muodostunut viimeisimmän jääkauden aikana eli noin 10 000 vuotta sitten. Jääkausi on muovannut Nuuksioon komeita, jyrkkäreunaisia kallioita.

Vaikka Nuuksio sijaitseekin tiheästi asutun alueen keskellä, se on pysynyt rauhaisana ja lähes asumattomana. Alueella on ennen kansallispuiston avaamista rakennettuja taloja mutta vain vähän.

Luontopatikoinnin lisäksi siellä voi harrastaa kaikenlaisia aktiviteetteja melonnasta geokätköilyyn ja pyöräilystä hiihtoon. Sienestys ja marjastus ovat sallittuja koko alueella, ja Nuuksiosta löytyykin runsaat apajat mustikoita, puolukoita sekä suppilovahveroita.

Järviä ja lampia on alueella yli 80. Osa on mutaisen matalia pikkulampia, osa taas sinisenä siintäviä järviä. Kaikissa niissä saa ja voi uida, mutta virallista uimarantaa ei Nuuksiossa ole.

Patikointireittejä on erilaisia ja eripituisia. Osa poluista on hyvinkin mäkisiä, osa taas sopii niin pyörätuolia käyttäville kuin lastenrattaillekin. Yhteensä erilaisia reittejä on yli 50 kilometriä.

Haltian luontokeskuksesta lähtevä Maahisenkierros vie kulkijan hienolle näköalapaikalle. Paikalle on rakennettu tasanne, mutta jos väkeä on paljon, läheisiltä kallioilta näkee yhtä hyvin kauniille järvelle. Pitkäjärvi on nimensä mukaisesti pitkä kaistale vettä, jota rytmittävät niemet.

Suunnistustaitoiset voivat retkeillä myös merkittyjen reittien ulkopuolella. Ei muuta kuin kartta sekä kompassi käteen ja metsien syleilyyn!

Jos oikein lähelle luontoa haluaa päästä, Nuuksiossa voi myös telttailla. Ilmaisia telttailualueita on yhdeksän eri puolilla kansallispuistoa.

Ruokailukin luonnonhelmassa onnistuu, mutta omat eväät täytyy ottaa mukaan, koska alueella ei ole kauppaa. Lähimmät palvelut sijaitsevat Espoon keskuksessa 15 kilometrin päässä.

Omien herkkujen kantaminen kannattaa, koska mikään ei ole ihanampaa ja kesäisempää kuin eväiden nauttiminen keskellä kauneinta kotimaata. Keittokatoksia ja tulentekopaikkoja Nuuksiossa on useita.

Nuuksiossa majailee tavallisten hirvien ja kettujen lisäksi myös harvinaisia ilveksiä. Karhutkin vierailevat satunnaisesti.

Harvinaisten lintujen ystävät voivat bongata esimerkiksi kangaskiurun tai kehrääjän. Laulujoutsenkin pesii Nuuksiossa.

Suloisin asukki on liito-orava, joka on myös Nuuksion tunnuseläin. Liito-oravien kanta on yksi Suomen tiheimmistä.

Kurrea on kuitenkin lähes mahdotonta nähdä, koska se liikuskelee yöaikaan. Mutta papanoidenkin löytäminen on suuri ilo! Nuuksiossa on lähes 200 metsikköä, joissa lentävä pörröhäntä asustaa.

Suomen luontokeskus Haltia sijaitsee Pitkäjärven rannan rinteellä, ja se henkii kalevalaista mytologiaa.

Haltia on tapahtuma- ja näyttelykeskus. Näyttelyissä voi kokea esimerkiksi muiden kansallispuistojen maisemia sekä tutustua pääkaupunkiseudun luontoelämyksiin.

Suomen luonto -päänäyttely tarjoaa kiinnostavan kattauksen elämyksiä. Se on toteutettu äänin, kuvin ja valoin. Panoraamaseinällä on visuaalinen äänitaideteos. Lapset haluavat näyttelyssä varmasti ryömiä ketunkoloon sekä silittää nukkuvaa karhua.

Nuuksio on ihastuttava alue vuoden jokaisena aikana – ja aina erilainen.

Suosituin aika on kesä, mutta keväällä kasvien heräämisen aikaan tunnelma on aivan omanlaisensa.