Tutustu Mallorcaan bussin kyydissä – ihaile vuoristomaisemia ja poikkea pikkukyliin

Espanjalainen Mallorcan saari tunnetaan aurinkorannoistaan, palmuistaan, uima-altaistaan ja Välimeren ilmastostaan. Saari tarjoaa kuitenkin nähtävää myös perinteisten rantalomakohteiden ulkopuolella.

Mallorcalla on rantakaupunkeja, vuoristokyliä, tippukiviluolia ja taidemuseoita. Siellä voi sukeltaa ja vaeltaa. Upea vuoristo kätkee syleilyynsä kyliä, hotelleja ja suojaisia hiekkarantoja.

Ellei ajatus vuokra-autosta innosta, voi istahtaa bussiin ja ihailla samalla Välimeren upeita vuoristomaisemia. Mallorcan linja-autoverkko on erittäin kattava.

Palmasta kaukana oleviin kohteisiin pääsee Palma de Mallorcan maanalaiselta pääbussiasemalta. Sen espanjankielinen nimi Estacio de Intermodal on hyvä painaa mieleen, sillä kaikki bussikuskit eivät puhu englantia.

Mallorcalla bussiliput ovat edullisia ja bussien reitit kattavia. Samaan kohteeseen voi päästä sekä paikallisbussilla että pikavuorolla. Jälkimmäinen on luonnollisestikin nopeampi, mutta paikallisbussin ikkunasta näkee enemmän. Saaren suurin bussiyhtiö on TIB, Transports de les Illes Balears.

Palma de Mallorcassa kulkee lisäksi city sightseeing -busseja. Kaupunkireitin varrella on 18 pysähdyspaikkaa, jotka kiertämällä saa hyvän kuvan Palman matkailukohteista. 24 tunnin lippu maksaa aikuiselta parikymppiä, lapsilta puolet vähemmän. Tällä bussilla pääsee moniin museoihin mutta myös Porto Pin nykyaikaiseen ostoskeskukseen.

Puerto de Soller ja siitä aavistuksen sisämaassa oleva kylä Soller ovat suosittuja päiväkohteita. Näihin vierekkäisiin pikkukaupunkeihin pääsee sekä bussilla että 1900-luvun alusta asti kulkeneella junalla. Puerto de Solleriin vievä juna lähtee Palmasta pääbussiaseman vierestä.

Juna vie Palmasta Solleriin läpi huikeiden vuoristomaisemien. Junamatka kestää tunnin verran. Sollerissa juna ottaa uusia matkustajia varttitunnin matkalle Puerto de Solleriin. Loppumatkalla istumapaikkaa ei ole aina tarjolla niille, jotka kulkevat vain viimeisen etapin. Puerto de Soller on pieni ja erittäin kaunis merenrantakylä, jossa palvelut ovat rannassa sataman ja merenpoukaman ympärillä.

Matkalla Valldemossaan korvat poksuvat, kun bussi kipuaa mutkaista vuoristotietä kohti kylää, joka on 463 metrin korkeudella merenpinnasta. Menomatkalla voi ihastella oliivipensaita ja uima-altaita sekä vuorilla kiipeileviä vuohia.

Valldemossa on satoja vuosia vanha vuoristokylä, jossa on pieniä kahviloita, ravintoloita ja putiikkeja. Parasta kylässä on näkymä ympäröivään vuoristoon.

Säveltäjä Frédéric Chopin vietti Valldemossassa 1800-luvun lopulla yhden tuotteliaimmista talvistaan. Keskellä kylää on Chopinin kotimuseo.

Matka takaisin Palmaan Deian kautta on elämys. Näkymä vuoristotieltä Välimerelle on huikea. Deia on Valldemossaa pienempi vuoristokylä, joka on houkutellut kulttuuriväkeä vuosikymmenten ajan. Kirjailija Robert Graves asui Deiassa yli 50 vuotta ja kirjoitti siellä tunnetuimman teoksensa Minä, Claudius.

Myös paikallisbussilinjojen varrella on paljon nähtävää. Palmasta Palmanovaan vievän bussireitin varrella on ravintoloita, merieläinpuisto Marineland Mallorca sekä Palman suurin ostoskeskus Porto Pi, jossa on vaatekauppoja sekä ihana lasten lelukauppa Juguettos.

Palmanovassa päivä kuluu pitkällä hiekkarannalla sekä lasten makuun olevassa Katmandu Park -huvipuistossa ja vesipuistossa. Tarjonta aikuisille on Katmandu Parkissa heppoista, mutta lohdukkeeksi huvipuiston lippukassalla kaupataan aikuisille ranneketta, jolla saa juoda päivän aikana hanaolutta ja -viiniä.