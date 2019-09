Väki etsii nyt ventovieraista matkaseuraa – Facebookista toisensa löytäneiden Sirkan ja Sirpan reissut ovat menneet hyvin, mutta he ovat kuulleet kauhutarinoita

Uskaltaisitko lähteä ulkomaanmatkalle itsellesi täysin tuntemattoman kanssa?

Jotkut rohkenevat ja pitävät tällaista matkailua oikein miellyttävänä puuhana.

Espoolainen Sirpa Venäläinen, 52, ja hyvinkääläinen Sirkka Turunen, 73, ovat ystävyksiä, jotka kohtasivat ensi kertaa noin 2,5 vuotta sitten Facebookin Reissunaiset-ryhmässä.

Venäläinen haki siellä seuraa "jonnekin Karibian alueelle", ja Turunen ilmoittautui. Maaliskuussa 2017 he lensivät yhdessä Dominikaaniseen tasavaltaan kahdeksi viikoksi.

Ensitreffit olivat Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Matkalla he huomasivat, että he tulevat hyvin juttuun.

– Olemme molemmat skorpioneja, Venäläinen naurahtaa.

Perillä he nauttivat Puerto Platan mukavuuksista ja tekivät taksilla päiväretkiä lähikaupunkeihin.

Vaikka kaksikolla synkkasi heti, vielä Karibialla he eivät ystävystyneet. Näin kävi vasta Balilla, jonne he suuntasivat lokakuussa 2017.

– Minun piti lähteä sinne erään ystävän kanssa, mutta hän ei päässyt, joten pyysin Sirkkaa, Venäläinen kertoo.

Pari viikkoa Balilla oli parivaljakon mielestä mukavampi reissu kuin Karibian-matka. Balin-reissu oli joustava omatoimimatka eikä ollut samalla lailla sidottu kaikenkattavaan hotellipakettiin.

Miksi Turunen ja Venäläinen sitten halusivat reissuun ventovieraan kanssa?

Turunen on eläkkeellä oleva leski, joka oli 51 vuotta naimisissa ja matkusti paljon aviomiehensä kanssa. Kun puoliso menehtyi muutama vuosi sitten, hän kokeili yksin reissaamista.

– Se ei ollut kauhean kivaa. Kaipasin seuraa, kertoo Turunen, joka matkustaa pari kolme kertaa vuodessa.

Häntä auttoivat tilanteessa matkaseuranhakuun keskittyvät Facebook-ryhmät. Niistä on hyötynyt myös Venäläinen, joka lomailee ulkomailla 5–6 kertaa vuodessa.

– Minulla on aikaa matkustella, koska olen sinkku ja voin suunnitella vapaasti freelancerina työaikani, kertoo Venäläinen, joka työskentelee menekinedistäjänä ja hoiva-alalla eri firmoissa.

Venäläinen pitää myös yksinmatkailusta, mutta sosiaalisena ihmisenä hän kaipaa usein seuraa.

Kaksikko tiedostaa riskit ventovieraan kanssa matkailussa. He ovat kuulleet kauhutarinoita.

– Jotkut ovat joutuneet huolehtimaan kännisistä matkakumppaneista koko matkan ajan, Venäläinen päivittelee.

Hän huomauttaa kuitenkin, että oma ihmistuntemus on jo niin kehittynyt, että toisesta huomaa nopeasti, kannattaako hänen seurassaan olla vai ei.

Kaksikon mielestä ventovieraan kanssa matkustamisesta on enemmän hyötyä kuin haittaa.

– Saa matka- ja keskusteluseuraa ja kulut puolittuvat, Turunen kiteyttää isoimmat edut.

Venäläinen on matkaillut tuntemattomien kanssa myös Egyptissä, Montenegrossa, Albaniassa, Arabiemiraateissa, Kreikassa ja Meksikossa.

Turunen taas reissasi vieraan kanssa ensi kerran 2014, kun aviomies oli vielä elossa.

– On kiva kokea uusia juttuja, Turunen sanoo.

Hän vastasi lehden ilmoitukseen, jossa tuntematon nainen haki matkaseuraa Alppi-reissulle.

– Hän oli luonteeltaan erilainen kuin Sirpa, mutta tulimme toimeen. Emme ystävystyneet.

Turunen ja Venäläinen matkaavat yleensä naisten kanssa, koska vieraiden miesten kanssa matkustamisessa on heidän mielestään enemmän riskejä. Turunen tosin on lähtenyt reissuun myös tuntemattoman miesseuralaisen kanssa: he ajelivat matkailuautolla ympäri Eurooppaa.

– Olen tottunut karavaanari, ja siksi kai oli helppoa lähteä mukaan, Turunen tuumii.

Tuntemattoman kanssa matkaileminen on ennen kaikkea uskalluskysymys.

– Olemme saaneet aina matkakumppanin, jonka kanssa kaikki on mennyt hyvin ilman ongelmia, Venäläinen summaa.

Kaksikon mukaan on tärkeää, että matkoilla sovitetaan yhteen molempien osapuolten intressit. Turunen ei ole rantalomafani, vaan hänellä pitää olla kohteessa myös nähtävyyksiä ja kulttuuria. Venäläiselle taas olennaisinta on löytää aurinkoinen lepokeidas.

– Kun lähden lomalle, haluan rentoutua ja levätä hektisen työn vastapainona, hän perustelee.

Molempien intressien yhteensovittaminen on onnistunut hyvin.

– Kompromisseja pitää tehdä. Eihän kohteessa tarvitse käsi kädessä kulkea. Ei haittaa, jos toinen haluaa tehdä muuta, Venäläinen sanoo.

– Kun Sirpa ottaa aurinkoa, minä käyn välillä shoppailemassa ja katselemassa ympärilleni, Turunen kertoo.

Venäläiselle on kertynyt matkakokemusta noin 50 maasta ja Turuselle noin 40:stä.

Seuraavaa yhteisreissua kaksikko ei ole vielä suunnitellut. Molemmat ovat kyllä menossa omille reissuilleen. Turunen suuntaa Espanjaan talveksi tuoreen ystävänsä kanssa.

– Pelkään nyt, että menetän matkakumppanini, Venäläinen naurahtaa.

Facebookissa haetaan reissuseuraa vieraista

Jotkut ihmiset etsivät nykyisin matkaseuraa itselleen ventovieraista Facebook-sivujen avulla. Suosittuja Facebook-ryhmiä ovat esimerkiksi Reissunaiset ja Matkaseuraa maailmalle. Ensin mainitussa ryhmässä on jäseniä runsaat 500 ja jälkimmäisessä yli 8 000.

Matkaseuraa maailmalle -sivuston ylläpitäjä Liis Beth Punnek perusti ryhmän vuonna 2013.

– Olin sinkku ja matkustin paljon, mutta tuttavapiirissäni ei ollut matkaseuraa. Huomasin, ettei Facebookista vielä löytynyt tällaista ryhmää, ja niin se sai alkunsa. Uskoin, että sille on tarvetta, koska harvemmin mahdollisuudet matkustaa osuvat yhteen tuttavapiirin kanssa, Punnek taustoittaa.

Punnek ei silti uskonut ryhmänsä kasvavan näin suureksi.

– On kiva, että ryhmästä on iloa ihmisille. Monta hienoa ystävyystarinaa on siellä jo jaettu. Niiden näkeminen tuo hyvän mielen.

Punnekin mukaan matkaseuraa tuntemattomista hakevat kaikenlaiset ihmiset.

– Tietty reissuun lähtevällä pitää olla vähän rohkeutta tutkia uutta, mutta matkustaessa muutenkin tutustuu uusiin ihmisiin. Toiset hakevat ystävää tai eivät uskalla yksin lähteä reissuun, toiset hakevat matkaseuraa lähinnä hotellikuluja jakamaan, Punnek kuvailee.

Punnek itse ei ole lähtenyt ulkomaanreissuun vieraan kanssa, mutta perillä kohteessa hän on hakenut seuraa muista siellä olevista.

– Minulla on ollut niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin kämppiksiä ja kavereita. Kun on itsellä asenne ja tavat kunnossa, pärjää missä vain.

Punnek luonnehtii itseään "matkailuhulluksi, joka on aina lähdössä, jos mahdollista".

– Koen tarvitsevani reissaamista pysyäkseni onnellisena. Paikallaanolo tukahduttaa.

Punnek suunnittelee kehittävänsä matkaseuran hakuun sovelluksen tai nettisivun, jolla olisi sijaintia käyttävä keskustelukanava tai reissaajaprofiilit.

– Paljon on deittipalveluita ja sovelluksia, mutta ihan vain kaveria etsiville niitä ei tunnu olevan.