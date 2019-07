Vaihda Helsingin hulinat saariretkiin – valinnanvaraa on huimasti

Vain lauttamatkan päässä sijaitsevat saaret ovat ihania vaihtoehtoja Helsingin keskustan hulinoille. Valinnanvaraa riittää, sillä Helsingin alueella on noin 300 saarta.

Saaritarjonnasta löytyy niin vanhoja suosikkeja kuin hiukan jännittävimpiäkin paikkoja. Oli sitten lintubongari, historian ystävä tai kesäterasseilla istuskelija, saarilta löytyy jokaiselle matkailijalle kiinnostavaa näkemistä ja tekemistä.

Helsingin saarista kuuluisimmat ovat jylhä Suomenlinna, suloinen Seurasaari ja eläintarhastaan tunnettu Korkeasaari.

Kesäisin ne houkuttelevat hurjia määriä matkailijoita. Jos ihmispaljous alkaa ahdistaa, kannattaa suunnata hiukan väljemmille vesille ja käydä tutustumassa aivan uudenlaisiin saarikohteisiin.

1 Lammassaari

Ihastuttavalle Viikin Vanhankaupungin kosken vieressä olevalle saarelle pääsee pitkospuita pitkin.

Lammassaari on luonnonsuojelualuetta, jossa voi ihailla myös perinnemaisemaa hoitavia lehmiä ja lampaita. Harvinaisia lintuvieraitakin näkyy usein, joten saari on myös bongareiden suosiossa. He ovat avuliasta väkeä, jotka mielellään kertovat, mikä lintu on sillä kertaa kameroiden ja kiikareiden kohteena.

Korkeasta lintutornista on upeat näköalat, ja siellä voi nauttia vaikka eväitä. Iltaisin saaressa suhahtelevat lepakot.

Lammassaari on myös mökkialuetta, joten yleisillä poluilla tulee pysytellä, ettei häiritse mökkiläisten rauhaa.

Bussit 68 ja 71 vievät Vanhaankaupunkiin.

2 Vallisaari

Santahaminan ja Suomenlinnan välissä oleva, luontoelämyksiä tarjoava saari avattiin yleisölle vuonna 2016.

Vallisaari on pysynyt lähes koskemattomana, ja se oli pitkään puolustusvoimien käytössä.

Saaren linnoittamisen kulta-aika oli Venäjän vallan aikaan, ja nimet ja rakennukset muistuttavat entisistä ajoista.

Saaressa voi kävellä kahta eri kierrosta: Aleksanterin kierros on kolme kilometriä, Kuninkaansaaren hiukan lyhyempi. Maasto on epätasaista, ja poluilla täytyy pysytellä, koska maaperässä on yhä räjähteitä vuonna 1937 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen.

Vallisaareen pääsee vesibussilla Kauppatorilta esimerkiksi JT-Linella, jonka veneet vievät samalla lipulla myös Suomenlinnaan ja Lonnaan.

3 Lonna

Vain puolentoista kilometrin päässä mantereelta sijaitsee piskuinen Lonna.

Entinen miinanraivaussaari on vain 150 metrin pituinen, mutta kompaktissa ja vehreässä keitaassa on niin lähiruokaa tarjoava ravintola kuin esiintymistiloja kesätapahtumille. Myös yleinen sauna löytyy.

JT-Lines vie perille kymmenessä minuutissa Kauppatorilta.

4 Harakka

Kaivopiston edessä sijaitsee saaristoluonnosta kiinnostuneen unelma. Saaressa pesii poikkeuksellisen paljon lintuja, joten kävijöiden täytyy pysytellä merkityillä poluilla. Pesimäaikaan linnut ovat myös hiukan ärhäköitä, joten niitä ei kannata lähestyä, ellei halua saada nokasta pohkeeseensa.

Harakassa on myös taiteilijayhdistyksen tilat sekä ympäristökeskuksen Luontotalo, josta saa paljon opastusta luontoasioissa. Sieltä saa lainaksi vaikkapa kiikarit.

Harakan yhteysveneet lähtevät Ullanlinnan laiturista Kaivopuistosta.

5 Isosaari

Saarella on synkeä maine. Vuonna 1918 se toimi punavankileirinä. Vankeja oli noin 1 500, joista monet menehtyivät sairauksiin tai teloitettiin.

Isosaari on viimeisin yleisölle avattu Helsingin saari. Siellä on 9-reikäinen ja melko vaativa golf-rata, kolme vuokrattavaa saunaa, leirintäalue sekä ravintola Upseerikerho, jonka terassilta on upeat näkymät.

Matka-aika saarelle on 50 minuuttia, ja perille vie Kauppatorilta saaristolaislautta m/s Isosaari.

6 Suomenlinna

Niin paikallisten kuin matkailijoidenkin ikisuosikki jokaisena vuodenaikana. Vaikka väkimäärä on kesäisin valtaisa, saarelta löytyy aina myös suojaisia piknikpaikkoja tai kallionkoloja, joissa voi paistatella.

Suomenlinnassa on useita ravintoloita ja kahviloita, linnoituksia, gallerioita sekä myös suosittu kesäteatteri.

Saarelle pääsee lautalla ja vesibussilla Kauppatorilta. HSL:n lautalla kelpaa Helsingin sisäisen liikenteen matkalippu.