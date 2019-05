Viikko Azoreilla – seitsemän syytä ihastua Ponta Delgadaan

Atlantin syleilyssä sijaitsevia, tuliperäisiä Azoreita voi luonnehtia hieman erilaiseksi lomakohteeksi: saariryhmästä pääsaari Sao Miguelia myöten puuttuu massaturismi eikä matkoja ole aina tarjolla. Suomalaiset matkailijat ovat löytäneet São Miguelin Madeiran jälkeen, brittien, saksalaisten ja ruotsalaisten vanavedessä.

Jos luonto, saarimaisemat, meri, linnut, kasvillisuus, patikointi ja paikallinen kulttuuri kiinnostavat, pääsaarta kannattaa kokeilla. Biletys- ja shoppailuintoiselle matkailijalle pääkaupunki Ponta Delgada on tarjonnaltaan kenties liian pienimuotoinen.

Viikossa ehtii sopivalla tahdilla tutustua Ponta Delgadaan ja lähiympäristöön. Emme lähteneet ravaamaan saarta ympäri, tavoitteena oli pikemminkin asettua hetkeksi aloilleen ja katsoa mitä läheltä löytyy.

Tässä seitsemän hyvää syytä ihastua São Migueliin ja Ponta Delgadaan:

1. Ilmasto

Ilma kuin linnunmaitoa sanotaan suomalaisesta kesäillasta, mutta saman voi tuntea myös Azoreilla kun tuuli on tyyntynyt ja ilma on subtrooppisen lämpimänpehmeää. Sää on todella vaihteleva: pariin tuntiin voi mahtua niin sumua, pisaroita, tuulta kuin porottavaa aurinkoakin. Meri pitää huolen siitä, että ilma ei muutu tukahduttavaksi. Auringon kuumuudessa Atlantin vilvoittava tuuli toimii kuin automaatti-ilmastointi. Kunnon suojakertoimet aurinkoon ja kevyt huivi kaulalla tuulisuojaksi eivät ole pahitteeksi.

2. Saaren antimet

Saari on ruuan suhteen pitkälti omavarainen, tarjolla on aina tuoreita kasviksia, hedelmiä, lihaa ja kalaa. Muun muassa luomuananakset, banaanit ja ulkona niityillä laiduntavien lehmien maidosta tehdyt juustot ovat maukkaita. Myös laadukasta viiniä, likööriä ja rommia sekä olutta valmistetaan saarella, ja siellä sijaitsevat Euroopan ainoat teeviljelmät.

Koska tapanamme on tutustua paikallisiin antimiin myös itse ruokaa laittaen, kävimme täyttämässä kassit todellisesta aarreaitasta, Mercado da Graçan kauppahallista. Paikallinen ruokakulttuuri on niin ikään ilahduttava. Pienet ravintolat kätkeytyvät katujen varsille. Kun katsoo, minne paikalliset menevät (mm. Tasca, Açores Grill, Aliança, Mascote), ei tule pettymään.

3. Arkkitehtuuri, kirkot

Ponta Degada on idyllinen, vanha satamakaupunki kapeine, autoille yksisuuntaisine katuineen. Rakennuskanta on sekoitus vanhoja kivitaloja ja uutta arkkitehtuuria. Lähes jokaisella kaupunginosalla tuntuu olevan oma mustavalkoinen kirkkonsa, joiden koristeelliset sisätilat kutsuvat katsomaan ja hiljentymään. Pääsiäisen aikaan kadut täyttyvät kulkueista, musiikista ja kaduille ripotelluista kukista. Vanhimmat kirkot ovat 1500-luvulta, kuten itse kaupunkikin. Kun kiipeää mukulakivikatua Jumalanäidin kirkkoon (Hermitage of the Mother of God), kukkulan laelta avautuu näkymä merelle ja satamakaupunkiin.

4. Kasvillisuus

Kostea ja lämmin ilmasto tekee Azoreista lukemattomien kasvien paratiisin, vihreän saaren. Maisema on vehreä laaksoista vuoristoon, puut, pensaat ja kukat kukkivat. Kasvitieteelliset puutarhat, kansallispuistot ja kaupunkipuistot tarjoavat varjon siimestä kuumalta auringolta ja lintujen laulu on kuin sinfoniaa parhaimmillaan.

5. Museot

Museoista Carlos Machado on käymisen arvoinen kolmen kohteen museokokonaisuus, jossa riittää katsottavaa arkkitehtuurista monenlaiseen esineistöön. Azoreiden kulttuuria ja historiaa esittelevä museo on sijoitettu 1500-luvulta peräisin olevaan luostarirakennukseen. Sakraalisten tilojen ja taiteen jälkeen voi hämmästellä valtavaa, vuosisatoja vanhaa täytettyjen eläinten luonnonhistoriallista kokoelmaa.

6. Kulkeminen

Ponta Delgadossa kaikki on kävelymatkan päässä. Taksi maksaa kaupungin sisällä yleensä viisi euroa, bussi on vielä edullisempi. Jos ei halua vuokrata autoa tai lähteä bussiretkelle, taksi on edullinen vaihtoehto eri kohteisiin pääsemiseen. Hinta on hyvä sopia etukäteen, mittareita ei autoissa ole.

Teimme taksilla rengasmatkan Ponta Delgadasta vuoristomaisemiin Lagoa de Fogon tulijärvelle, sieltä karulle pohjoisrannikolle Ribeira Grandeen ja takaisin pääkaupunkiin. Hinnaksi tuli 27 euroa, eikä kuljettajalla ollut kiirettä.

7. Majoittuminen ja palvelu

Majoituimme pääkadun varrella sijaitsevassa huoneistohotelli Antilliassa, joka on ystävällinen perhehotelli. Hotelli oli omassa rauhassaan, todella siisti, kotoisa ja alakerrassa tuulelta suojassa. Plussaa hyvin varustellusta keittiöstä (siistit liesi ja grilli) ja astioiden tasosta, pannut ja padat olivat terästä. Hotellissa on myös kuntosali, suomalainen kuuma sauna, höyrysauna ja uima-allasosasto.

Ponta Delgadaan voi lentää Helsinki-Vantaan lisäksi vaivattomasti maakuntakentiltä. Otimme Matkavekan suoran lennon Tikkakoskelta, matkatoimistolla on lentoja myös muun muassa Kuopiosta ja Joensuusta.