Viini kruunaa aterian myös lennolla - näillä yhtiöillä on parhaat lentokoneviinit

Australialaisen Qantas-lentoyhtiön lennoilla on parhaat viinit. Lentoyhtiö voitti helmikuussa matkailulehti Business Travellerin sokkotestissä useita kategorioita. Koneessa oli paras valkoviini, paras kuohuviini, paras ykkösluokan viinikellari ja paras business-luokan kuohuviini.

Cellars in the Sky -palkinto on jaettu vuodesta 1985 alkaen. Tänä vuonna kilpailuun otti osaa 33 lentoyhtiötä.

Hyvästä lentävästä viinikellarista palkittiin myös Cathay Pacific, Ana, Qatar Airways ja American Airlines.

Finnair osallistui myös kilpailuun mutta ei noussut palkintosijoille.