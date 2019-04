Viro avaa uusia matkailukohteita perheille – Tallinnaan kauppakeskuksen katolle maailmanpyörä ja Keski-Viroon avaruuspuisto

Viro panostaa perhematkailuun avaamalla seitsemän uutta kohdetta eri puolille Viroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Niistä ensimmäinen, Euroopan suurin trampoliinipuisto, korkattiin jo viime vuoden lopulla Tallinnan T1-kauppakeskuksessa, kertoo tallinna.24-sivusto.

Lisäksi kauppakeskuksen katolle avataan kevään aikana SkyWheel-maailmanpyörä

Lokakuussa avautuu Tallinnan Noblessnerin telakan alueella virtuaalitodellisuutta hyödyntävä keksintötehdas Proto. Sen näyttely keskittyy 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suuriin tieteen harppauksiin.

Muita myöhempiä kohteita ovat uudistunut Paksun Margareetan tykkitornin merimuseo Tallinnan vanhassa kaupungissa, Tallinnan eläintarhan uusi Pilvimetsä-näyttelyalue, Kuressaaren WOW-keskus, Pöltsamaan avaruuspuisto sekä Viron länsirannikolle tuleva Dirhamin Meritähti-keskus.

Jögevan kuntaan rakentuva avaruuspuisto on Skandinavian ainoa, ympäri vuoden avoinna oleva avaruusteemainen perhekeskus. Luvassa on muun muassa maailman ensimmäinen tuubikahvila, jossa kaikki ruoka on pakattu tuubeihin, kuten astronauteilla. Lisäksi keskukseen tulee sisätuulitunneli, jossa pääsee kokeilemaan laskuvarjohypyn tapaista vapaata pudotusta.

Viron valtion matkailua kehittävä Enterprise Estonia myönsi vuonna 2017 uusille matkailukohteelle yhteensä yli 17 miljoonaa euroa tukea.