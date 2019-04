Häihin sijoitetaan keskimäärin 15 000 euroa, ja moni ottaa niitä varten lainaa – hääsuunnittelijat varoittelevat "hääkrapulasta"

Hääpäivä on yksi elämän tärkeimmistä päivistä. Siihen ollaan valmiita sijoittamaan aikaa ja rahaa.

Vuonna 2014 häämessuilla tehdyssä haastattelututkimuksessa selvisi, että suomalaisissa häissä on keskimäärin satakunta vierasta ja budjetti on noin 10 000 euroa. Nykyään keskimääräinen summa on Suomen hääsuunnittelijat ry:n mukaan noussut 15 000 euroon.

Enää hääparin vanhemmat eivät maksa viuluja, sillä harva nuorikko astuu avioon suoraan lapsuudenkodistaan. Jos mielii järjestää kunnon juhlat, on siis kaivettava itse kuvetta.

Usein se tarkoittaa visiittiä pankkiin.

Yhä useampi ottaa lainaa häitä varten

Mitään tilastoja siitä, kuinka yleistä lainan hakeminen on tai miten paljon lainaa häitä varten otetaan, ei ole, kertoo Marko Mettenranta Nordean viestinnästä. Häälainat ovat kulutusluottoja, joten käyttötarkoitusta ei tilastoida.

– Ylipäänsä kulutusluottojen kysyntä on ollut jo jonkin aikaa kasvussa, joten ehkä voimme arvella, että myös häitä varten rahoitusta hakevien lukumäärä on kasvussa, Mettenranta kertoo sähköpostitse.

Lainan käyttötarkoitus ei Mettenrannan mukaan vaikuta sen myöntämiseen.

– Teemme myös häihin liittyvien hakemusten yhteydessä asiakkaista aina yksilöllisen luottoarvion. Luottopäätös perustuu kokonaisarvioon asiakkaan tilanteesta ja maksukyvystä, hän sanoo.

Konttorinjohtaja Ina Lassas Länsi-Kymen Osuuspankista Elimäeltä vahvistaa, että osa pareista ottaa lainaa nimenomaan häitä varten.

– Osa haluaa panostaa häihin hieman enemmän, ja silloin kulutusluotto voi olla hyvä vaihtoehto.

Lassas lisää, että luotto voi olla vakuudellinen tai vakuudeton. Summa on hänen mukaansa yleensä 2 000–10 000 euroa ja laina-aika korkeintaan viisi vuotta.

Lyhennä vieraslistaa ja säästä sievoinen summa

Suomen hääsuunnittelijat ry:n puheenjohtaja Petra Kiiskinen vierastaa ajatusta lainarahalla järjestetyistä häistä.

Hän ymmärtää kyllä, miksi monella on paineita tehdä niin. Varsinkin morsiamet seuraavat tarkasti sosiaalisesta mediasta, millaiset ovat täydelliset häät, ja lähtevät tavoittelemaan niitä. Se maksaa.

Häistä jäävät ihanien muistojen lisäksi jäljelle kuitenkin myös velat.

– Morsiusparille voi tulla häiden jälkeen eräänlainen hääkrapula. Kupla puhkeaa, ja pari miettii, että mitäs nyt. Se voi olla kova paikka, Kiiskinen sanoo.

Kiiskisen lääke vaivaan on tämä: siirtäkää juhlia vuodella tai kahdella ja säästäkää rahat etukäteen.

– Helpoin keino on vähentää vieraiden määrää. Suomessa ruoka ja juoma on niin kallista, että ne nielevät usein puolet budjetista. Kun vieraita on vähemmän, kustannukset pienenevät, hän sanoo.

Kiiskisen mielestä häihin ei ole tarpeen kutsua koko sukua. Etenkin pääkaupunkiseudulla häät ovat yhä intiimimpi tilaisuus. Vieraita on esimerkiksi vain 40. Tavallisinta on, että heitä on 60–70 mutta hyvin harvoin sata.

– Maakunnissa tilanne voi toki olla vähän eri, hän sanoo.

Kiiskinen tietää, että Suomessakin järjestetään sadantuhannen euron häitä. Niitä ei yleensä kuitenkaan juhlita lainarahalla.

– Silloin budjettia ei yleensä tarvitse muutenkaan miettiä, hän sanoo.

Suunnitteluapua löytyy yleensä lähipiiristä

Kukkalinjan yrittäjä ja hääsuunnittelija Anni Toikka sanoo, että hääsuunnittelijan käyttäminen on toistaiseksi melko harvinaista.Yleensä apua tarvitaan vain johonkin osa-alueeseen, esimerkiksi hääpaikan vuokraamiseen ja koristeluun sekä pitopalvelun järjestämiseen.

– Suunnitteluapuna käytetään herkästi kavereita ja sukulaisia, hän sanoo.

Hääsuunnittelija saa harvoin täysin vapaat kädet morsiusparilta. Toikalle on käynyt niin vain kerran. Hän muistelee, että kyseisten häiden budjetti oli noin 20 000 euroa.

– Me varasimme juhlapaikan, järjestimme ruuat, juomat ja ohjelmaa sekä huolehdimme siitä, että myös morsiamen kaaso, äiti ja mummo pääsivät kampaajalle ja meikattavaksi ennen juhlaa.

Hääsuunnittelijan palkkio kokonaisbudjetista on noin 10–15 prosenttia. Jos suunnittelijalta toivotaan apua esimerkiksi vain juhlapaikan koristeluun, palkkio pyörii satasissa.

Isot häät, pieni budjetti

Emilia Pulkki ja Erno Pulkki menivät naimisiin viime vuoden syyskuussa. Juhlat vietettiin haminalaisessa seurantalossa. Häiden budjetti oli noin 6 500 euroa eli noin puolet siitä, mitä suomalaispariskunnilla keskimäärin.

– Toki loppuvaiheessa kaikkia kustannuksia ei enää laskettu, joten ihan tarkka summa ei ole tiedossa, Emilia Pulkki kertoo.

Rahat saatiin kasaan noin vuodessa säästämällä. Myös molempien vanhemmat auttoivat jonkin verran.

Pariskunta halusi kaikki heille tärkeät ihmiset mukaan, joten vieraita oli noin 120.

– Suurin kuluerä oli pitopalvelu ja tarjottavat ruoat ja juomat. Käytännössä häiden budjetista noin puolet meni tarjoiluihin, nuori vaimo kertoo.

Näin kävi siitä huolimatta, että hääpari osti pitopalvelusta vain ruuat. Morsian leipoi itse kaikki hääkakut yhdessä kälynsä kanssa, ja anoppi ja oma äiti tekivät muut leivonnaiset.

Pitopalvelu maksoi, mutta sijoitus kannatti

Myös bändi oli tärkeä osa Pulkkien häitä. Se huolehti musiikista aamuyön tunneille asti.

Pulkit eivät juuri vertailleet hintoja häitä suunnitellessaan.

– Halusimme häihimme pitopalvelun josta tiesimme, että heidän kanssaan homma toimii ja ruoka on hyvää.

Hääpukuun ei mennyt rahaa, sillä sen morsian sai lahjaksi lapsuudenystävältään.

– Ystäväni meni naimisiin muutama vuosi sitten, ja hän antoi oman hääpukunsa minulle. Hääpuku maksoi käytännössä puvun muokkausten verran. Lisäksi ystäväni meikkasi minut hääpäivänä, Emilia Pulkki kertoo.

Juhlapaikan vuokra oli edullinen, 250 euroa.

– Sekin vähensi kustannuksia, että sinne sai tuoda omat alkoholijuomat sekä oman pitopalvelun.

Juhlapaikan koristeluunkaan ei huvennut rahaa, sillä pariskunta suosi luonnonmateriaaleja ja hyödynsi vanhaa. Maljakkoina toimivat muun muassa lasipurkit, jotka oli koristeltu morsiamen mummin vanhoilla pitseillä. Kukkasiksi valikoituivat mustikanvarvut.

Ohjelmana ollut drag show oli häälahja. Noin 200 euroa maksanut häämatka maksettiin marketostoksista saaduilla bonuksilla.

Tärkein hankinta on sormus

Pauliina Nurminen on menossa Aki Liekkisen kanssa naimisiin heinäkuussa 2019. Pariskunnan hääbudjetti on 7 000–8 000 euroa, ja vieraita on näillä näkymin tulossa vajaat sata. Summa on säästetty etukäteen.

Tärkein yksittäinen hankinta on sormus, johon hääpari on valmis sijoittamaan noin 500 euroa.

– Myös puvut, juhlapaikka ja pitopalvelu ovat tärkeitä. Niiden pitää miellyttää itseä, hinta ei ole niin tärkeä, Pauliina sanoo.

Tarjouksia pyydettiin vain pitopalvelusta ja juhlapaikasta.

– Hintoja puvuista ja sormuksista pystyi vertailemaan netissä, Nurminen sanoo.