Haluatko johtajaksi, nuori? Rakenna ura vuosi kerrallaan

Mitä olet tehnyt, mistä olet kiinnostunut, mitä olet valmis tekemään tavoitteesi eteen?

Näitä nuoren kannattaa pohtia, jos miettii tekevänsä näyttävän työuran. Osa rakentaakin uraansa systemaattisesti, toiset miettivät työuraansa eri näkökulmasta.

– He miettivät omaa vapaa-aikaansa, harrastuksia ja ehkä perheen perustamista suhteessa työelämään ja saattavat priorisoida valintojaan sen mukaisesti. Heillä on usein ihan hyvä koulutus, mutta uraa ajatellaan eri tavalla, sanoo Sonja Grönlund-Lamminsalo, työuravalmennusta antavan UP Partners Oy:n toimitusjohtaja.

Valintoihin voivat vaikuttaa myös vanhempien uravalinnat.

– Jos jollain on ollut uraa tekevät vanhemmat, jotka eivät ehkä ole olleet koko ajan läsnä, omille lapsille halutaan ehkä erilaista.

Joku tietää jo 25-vuotiaana, millaisen uran haluaa luoda. Nuoret elävät tässä hetkessä, kun edelliset sukupolvet suunnittelivat uransa aina eläkepäiviin saakka.

– Nuoret miettivät usein, pääsevätkö he ikinä eläkkeelle tai maksetaanko eläkkeitä lainkaan siinä vaiheessa, kun se aika olisi, Sonja Grönlund-Lamminsalo toteaa.

Tulevan uran suunnittelu on hyvä aloittaa koulutusta miettiessä, mutta käytännön toimissa jo kesätöissä.

– Kaikilla aloilla näkee, että ne jotka suunnittelevat uraansa, erottuvat jo kesätöissä. Työnantajat ottavat mielellään sellaisia työntekijöitä myös töihin.

Mielenkiinto yritystä kohtaan voi herätä esimerkiksi sen edustaman arvomaailman tai sen tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta.

– Yritysten kannattaa pitää huolta siitä, että luvattu arvomaailma toteutuu. Nuoret jakavat helposti kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa ja etenkin silloin, jos eivät voi suositella yritystä työpaikaksi muille, Sonja Grönlund-Lamminsalo muistuttaa.

Kun osaava nuori on saatu riveihin, osaava esimies kannustaa, antaa vastuuta ja auttaa etenemään yrityksen sisällä.

– Sellaistakin on, että hyvälle työntekijälle ei kerrota etenemismahdollisuuksista tai vaikkapa talon sisällä vapautuvista uusista tehtävistä, koska hänet halutaan pitää omassa yksikössä. Työnantajan vastuulla on miettiä myös, mikä voisi olla nuoren uusi tehtävä yrityksessä, Sonja Grönlund-Lamminsalo painottaa.

Joskus on myös todettava, että "tämä tehtävä ei ehkä ollutkaan se, missä olet parhaimmillasi".

– Silloin pitää miettiä, olisiko jokin muu tehtävä, jossa henkilö voisi kukoistaa. Jokainen loistaa jossain.

Uran suunnittelussa yhä useampi ottaa avuksi ammattilaisen. Up Partnersin Susan Calonius miettii asiakkaidensa kanssa, miten löytää uusi ura. Hänen puoleensa kääntyvät esimerkiksi ihmiset, jotka haluavat asiantuntijatason tehtäviin, esimiestehtäviin tai vaikkapa toimitusjohtajaksi.

– Suuri osa valmennettavista tulee ammattiliittojen kautta tai yritysten yt-neuvottelujen jälkeen. Yksityishenkilöt haluavat apua oman uran suunnitteluun, kun hakevat taloudellisesti kannattavaa tai merkityksellistä työtä, Susan Calonius kertoo.

– Kaikille motivaatio ei ole työn taloudellinen puoli, vaan työn merkityksellisyys. Se auttaa jaksamaan työssä paremmin.

Osa ajattelevat koulutusta sijoituksena, jonka haluaa tuottavan rahaa.

Uravalmentaja kartoittaa, mitä asiakas osaa ja mistä hän on kiinnostunut, ja sitten mietitään, miten mieleistä työpaikkaa tavoitellaan.

– Laaditaan ikään kuin markkinointistrategia. Työn hakeminen on kovaa työtä, ja siinä pitää erottua muista hakijoista, Susan Calonius kuvaa.

Kiinnostusta osoitetaan muun muassa opiskelemalla yritystä. Perusasioihin kuuluu verkoston luominen, ja LinkedInissä on oltava ajan tasalla oleva profiili. Palo ja halu uran luomiseen on oltava.

– Joku nuori voi asettaa tavoitteeksi päästä tietyn organisaation toimitusjohtajaksi, poliittiseksi vaikuttajaksi tai kansainvälisen yhteisön johtotehtäviin. Uraa rakennetaan vuosi vuodelta, ja uraa voidaan ajatella jopa kymmenien vuosien päähän.

Ja jos haluaa edetä, työpaikkaa, työtehtävää tai asemaa pitää pyrkiä vaihtamaan.

– Nykyisin suositellaan, että työtä vaihdetaan kolmen vuoden välein. Tosin: ei kaikkien tarvitse edetä. On myös ihan okei olla pitkään samassa firmassa.

Ikää 36 vuotta, pituutta pari metriä ja työpaikka Kiinassa. Hän on Sami Pekkola, entinen SM-tason koripalloilija, joka on ollut jo kuuden vuoden ajan lahtelaisen energia- ja ympäristöteknologiayritys Oilonin Kiinan maajohtaja.

Menestynyt urheilija oivalsi jo varhain, että koripalloura päättyy jossain vaiheessa ja kun niin käy, on oltava koulutus ja urasuunnitelma tehtynä.

– Halusin kansainvälisen uran. Ei välttämättä ulkomailla, mutta halusin olla ainakin tekemisissä kansainvälisten asioiden kanssa, hän kertoo.

Ajatus vahvistui Yhdysvalloissa asuessa. Hän pelasi neljä kautta NCAA-yliopistosarjaa St. Francisin joukkueessa New Yorkissa.

– Kävin samalla collegen ja suoritin kauppatieteiden kandin tutkinnon.

Suomeen palattuaan vuonna 2008 hän jatkoi pelaamista. Kouluksi vaihtui Lappeenrannan yliopisto ja kauppakorkeakoulu.

– Tein maisterin tutkinnon pelaamisen ohella. Työelämään siirtyminen oli koko ajan selvää, Suomessa ei ole kuin muutama pelaaja, jotka voivat jäädä alalta eläkkeelle. Minun pelaamiseni loppui ennen toivottua aikaa loukkaantumisten takia.

Hänelle tehtiin polviin ja nilkkoihin 11 leikkausta. Lääkäri kertoi, että jos pelaaminen ei lopu, käveleminen loppuu nelikymppisenä.

Pekkola ehti uransa aikana edustaa Suomessa Lappeenrannan NMKY:tä ja Namika Lahtea. Kasvattiseuransa riveissä hän oli voittamassa myös Suomen mestaruutta.

Peliura oli ohi, mistä työ?

– Olin tehnyt graduni lahtelaiselle Oilonille ja jäin sen jälkeen yritykseen töihin. Olin aluksi markkinoinnissa ja vastasin uusista bisneksistä.

Pekkola kartoitti gradussaan Oilonilla mahdollisuuksia saada liiketoiminta Yhdysvaltoihin ja mennä maan kilpailluille poltinmarkkinoille. Nykyisin Oilonilla onkin tehdas rapakon takana.

Muutaman vuoden kuluttua, juuri kolmenkympin kynnyksellä tarjoutui mahdollisuus lähteä Kiinaan Oilonin maajohtajaksi.

– Ei sitä tarvinnut kauan miettiä. Tyttöystäväni lähti mukaan. Nyt olemme naimisissa ja meillä on kolmevuotias tytär.

Vuodet Yhdysvalloissa antoivat hyvät valmiudet ja rohkeutta lähteä ulkomaille töihin.

– Lähtemistä helpotti, että veljeni oli tehtävässä ennen minua. Tiesin, minne olin menossa.

Isoveli Pasi Pekkola tekee nykyisin uraa kirjailijana.

Elämä on jatkuvaa oppimista. Kolmekymppiselle nuorukaiselle se tarkoitti muun muassa kiinan kielen opiskelua.

Oilon on moderni ympäristöteknologian yritys, ja aihe kiinnostaa myös Pekkolaa. Hän on nähnyt, miten paljon Kiinassa valtio kamppailee huonon ilmanlaadun kanssa. Päästömääräyksiä tiukennetaan jatkuvasti.

– Tämä on ollut vähäpäästöisille kaasupolttimillemme sekä energiaa säästäville lämpöpumpuille suotuisaa ja auttanut Kiinan tiukassa kilpailussa.

– Ympäristöteknologia on nykyhetkeä. Kiina muuttuu koko ajan, sen vuoksi minulla ei ole kiire pois sieltä.

Jos työpaikka ei olisi löytynyt Oilonilta, lahtelaisosaaja olisi pyrkinyt tekemään uraa muissa seudun kiinnostavissa yrityksissä.

– Nuorille neuvoisin, että kannattaa opiskella ainakin sen verran, ettei sulje mitään ovia. On hyvä tietää, mitä haluaa vanhempana ja miettiä ajoissa, mitkä alat voisivat kiinnostaa. Kannattaa tutkia niitä tarkemmin, että ymmärtäisi, vastaako alan todellisuus omia kuvitelmia, Sami Pekkola neuvoo.

– On tärkeää, että ei jämähdä paikoilleen, vaan jatkaa itsensä kouluttamista työuran loppuun asti.