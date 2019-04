"Jos koko ajan jahtaa rahaa, ei voi nauttia elämästä" – Virpi Hämeen-Anttilalle raha ei ole statuksen merkki eikä onnen tuoja

Tutkija, kirjailija Virpi Hämeen-Anttila, 60, pitää rahan hankkimista yli oman tarpeen typeränä.

Millainen rahankäyttäjä olet?

Yleensä käytän rahaa varovasti. Se on perua lapsuudestani: molemmat vanhempani olivat köyhästä perheestä. Tahdon, että tilillä on aina rahaa odottamattomiin menoihin. Pidän silmällä tiliä ja viikottaisia menojani. Koska tuloni vaihtelevat vuoden aikana paljon, on säästettävä aina niukempaa aikaa varten.

Oletko koskaan katunut rahankäyttöäsi?

En yleensä kadu, sillä harkitsen pitkään, jos tahdon ostaa jotakin kallista tai sijoittaa johonkin varoja vaativaan. Jos jotakin kadun, niin halvan vaatteen tai muun rihkaman ostamista.

Mihin panostat, mistä nipistät?

Panostan kirjoihin, kulttuurielämyksiin ja hyviin ulkoilukenkiin. Nipistän kalliista liikkumisesta, eli suosin kotimaan matkailua ja käytän ahkerasti joukkoliikennettä. En tarvitse kallista autoa: riittää kun kapine kulkee.

Mikä on paras hankintasi?

Paras viime aikojen hankinta olivat hyvä toppatakki ja retkeilykengät. Palelen helposti, ja mukava, lämmin takki oli hyvä sijoitus. Hyvät kengät maksavat paljon, mutta ne kestävät, istuvat jalkaan eivätkä luista talvella. Isoista hankinnoista paras oli oma asunto kolmekymmentä vuotta sitten.

Mitä rahalla saa muuta kuin tavaraa tai palveluja?

Raha merkitsee minulle turvallisuutta. Sitä olisi hyvä olla sen verran, ettei siitä tarvitse olla koko ajan huolissaan, eikä elämä suistu raiteiltaan helposti, jos tulee jokin kolhu, sairaus tai muu. Katson myös, että työstä pitää maksaa kunnon palkka. Raha ei ole minulle statuksen merkki eikä onnen tuoja muuten kuin välillisesti, koska jos on rahasta pula, se syö ihmistä ja hänen elämänlaatuaan. Pidän rahan hankkimista yli oman tarpeen typeränä. Jos koko ajan jahtaa rahaa, ei voi nauttia elämästä.