Käteisellä vai kortilla? – Fiksu reissaaja ottaa ulkomaille mukaan kaksi maksukorttia ja ainakin vähän käteistä rahaa

Moni suomalaismatkailija luottaa siihen, että korttimaksaminen onnistuu maailmalla yhtä hyvin kuin kotimaassa. Monissa paikoissa se onnistuukin, mutta myös käteinen raha on Pohjoismaiden ulkopuolella edelleen erittäin käytetty maksutapa.

Jo Keski-Euroopassa on lukuisia paikkoja, joissa korttimaksamisessa on rajoitteita. On esimerkiksi liikkeitä, joissa kortilla voi maksaa vain tietyn summan ylittäviä ostoksia, kuten 15 euroa.

Ennen matkaa kannattaakin selvittää, mikä on kohdemaan tyypillinen maksutapa.

– Edes paikan hieno ulkonäkö ei kerro, käykö kortti vai ei, muistuttaa Forex Bankin maajohtaja Harri Andersson.

– Esimerkiksi suositussa matkailumaassa Thaimaassa kortit käyvät pääasiassa vain suurissa kaupungeissa ja turistikohteissa.

Jos kortilla pärjää, ota matkalle mukaan kaksi maksukorttia varkauden tai katoamisen varalle.

– Toinen lompakkoon ja toinen hotellin kassakaappiin mahdollista tarvetta varten, sanoo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen asiantuntija Oona Sterhufvud.

Hyvä olisi, jos kortit olisivat kahdesta eri luottokorttiyhtiöstä: jos toinen järjestelmä kaatuu, toinen saattaa toimia.

Muista tallentaa kortin sulkupalvelun numero puhelimeesi kansainvälisessä muodossa ennen reissua.

Kun maksat kortilla euroalueen ulkopuolella, myyjä kysyy, millä valuutalla ostokset veloitetaan: paikallisena valuuttana vai euroina.

Sterhufvud ohjeistaa, että aina kannattaa valita tai pyytää erikseen paikallinen valuutta. Tällöin luottokorttia veloitetaan pankin tai luottoyhtiön päiväkohtaisen tukkukurssin mukaan. Se on turistille edullisempi kuin myyjän tekemä valuuttamuunnos.

Sama kannattaa muistaa euroalueen ulkopuolisella automaatilla rahaa nostettaessa. Kun teksti ruudulla kysyy, "with or without currency conversion", vastaa "without" eli "ilman muunnosta". Ilman muunnosta nosto tulee halvemmaksi.

Euromääräisiä automaattinostoja voi tehdä toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin kotimaassa.

EU:n ulkopuolella käteisen nostokulut voivat kasvaa isoiksi. Automaattinostoista maksetaan tavallisesti 2–3 euron kiinteä maksu, parin kolmen prosentin suuruinen provisio sekä suunnilleen samansuuruinen valuuttalisä. Lisäksi automaatinhaltija voi periä oman maksunsa.

Käteisen nostaminen kortin credit-puolelta eli korttiluotolta on sekä ulkomailla että kotimaassa kalliimpaa kuin nostaminen debit-puolelta eli pankkitililtä.

Vaikka maksaisikin pääosin kortilla, aina kannattaa varata jo kotimaasta mukaan edes hiukan käteistä rahaa.

Finen Sterhufvudin mukaan hyvä nyrkkisääntö on, että käteistä kannattaa ottaa mukaan vähintään sen verran, että pääsee lentokentältä hotellille.

– Jokainen matkakohde on erilainen. Käteisen määrään vaikuttaa myös se, mitä aikoo lomallaan tehdä, Andersson toteaa.

Suomalaisten valuutanvaihto noudattaa sesonkeja, toisaalta osa valuutoista on kestosuosikkeja.

Forexissa vaihdetaan Anderssonin mukaan eniten USA:n dollareita ja Thaimaan bahteja. Myös Pohjoismaiden kruunut ja Englannin punta ovat vaihdetuimpia valuuttoja.

Kaikkien maiden valuuttoja ei ole Suomessa saatavilla. Tällaisia ovat esimerkiksi Kuuban peso, Tunisian dinaari, Kambodzan rial, Laosin kip ja Ukrainan hryvnia.

Jos valuuttaa ei saa vaihdettua Suomessa, tarkista, kannattaako paikalliseen valuutan vaihtoon tarvittava raha ottaa mukaan USA:n dollareina vai euroina.

Valuuttaa saa Suomessa vaihdettua kolmella tavalla: tilaamalla sitä verkkopankin kautta, ostamalla sitä valuutanvaihtoyrityksistä ja nostamalla sitä automaatista Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Pankista tilattu valuutta toimitetaan yleensä joko lähipostiin tai Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, vähintään 3–5 pankkipäivää ennen noutoa. Pankilla vaihtokurssi on usein edullisempi, mutta palvelumaksut korottavat hintaa.

Jotkin pankit ohjaavat suoraan valuutanvaihtoyrityksiin. Näillä, kuten Forexilla, Change Groupilla ja Tavexilla, valuutanvaihtomaksut sisältyvät kurssiin. Toimipisteidensä lisäksi ne toimittavat lisämaksusta tilatun valuutan Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Postin toimipisteisiin.

Yleensä lentokentän valuuttakurssi on kallein vaihtoehto.

EU:n sisällä käteisen valuutan maahantuonti- ja vienti on vapaata. Jos EU-alueelle saavuttaessa tai sieltä poistuttaessa mukana on vähintään 10 000 euron arvosta käteistä rajaa, siitä on ilmoitettava tulliviranomaiselle.

EU:n ulkopuolisilla mailla saattaa olla omia rajojaan sille, kuinka paljon maahan saa tuoda mukanaan paikallista valuuttaa tai dollareita.

Matkakohteessa kannattaa olla tarkkana, missä valuuttansa vaihtaa. Virallinen valuutanvaihtopiste on varma, mutta ei aina se edullisin. Syrjäisestä kojusta rahaa voi saada edullisempaan hintaan, mutta saatu raha ei välttämättä ole aitoa.

"Pysyn kärryillä, kuinka paljon rahaa kuluu"

Käteisen rahan etuja on sen konkreettisuus, ja siitä ominaisuudesta on hyötyä matkoillakin. Näin ajattelee myös jyväskyläläinen Noora Laitinen, 24.

– Käteisen kanssa pysyn hyvin kärryillä siitä, kuinka paljon rahaa kuluu, hän toteaa.

Laitinen vaihtoi Forex Bankin konttorissa euroja punniksi, sillä edessä oli viikonloppureissu Lontooseen siellä asuvaa ystävää tapaamaan. Hän uskoi, että 300 puntaa riittää hyvin.

– Jos ei riitä, käytän loppuajasta korttia.

Forexin toimihenkilö Annina kertoi Laitisen olevan hyvin tyypillinen asiakas.

– Puntia vaihdetaan paljon. Nuoret miettivät vaihdettavan summan etukäteen eivätkä tarvitse siihen juurikaan neuvoja.

Noora Laitinen matkustaa mielellään aina, kun siihen on mahdollisuus. Maksuvälineiksi hän ottaa sekä käteistä että kortin.

– Korttia käytän lähinnä isoimpiin ostoksiin. Mitään ongelmia kortilla maksamisessa ei ole koskaan ollut.

Laitinen hoitaa valuutanvaihdon aina kotimaassa ennen matkaa.

– Näin pääsen suoraan lomanviettoon.

