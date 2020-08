Katinkullan perustajan Seppo Juurikon, 73, miljoonavelat vanhenivat vasta kuusi vuotta sitten – "En omista edes vaatteita, jotka minulla on ylläni"

Seppo Juurikko ei tiennyt itkeäkö vai nauraa. Siksi hän teki molempia.

Summa oli käsittämätön: 256 miljoonaa markkaa, nykyrahassa noin 43 miljoonaa euroa. Sen verran hänen yhtiönsä oli velkaa nyttemmin jo kuopatulle Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille Skopille.

Vielä hetki sitten oli mennyt hyvin. Nyt kauppa pysähtyi kuin seinään.

Juurikko oli yhtiökumppaninsa Pertti Lindemanin kanssa saanut loppuun valtavan urakan eli Vuokatin Katinkullan rakennustyöt. Oli vuosi 1991 ja odotukset olivat korkealla. Miehet olivat Katinkullan perustajat ja rakennuttajat.

Rakennustyöt oli aloitettu nousukaudella vuonna 1988. Mutta kun Katinkullan avajaisia vietettiin, Suomi oli ajautunut jo lamaan, lainojen korot olivat nousseet yli 20 prosentin – eikä kukaan enää ostanut loma-osakkeita.

– Eikä tullut edes vuokralomalle, Juurikko huomauttaa.

Elettiin keskellä likviditeettikriisiä. Maksuvalmiutta ei ollut.

Skop oli lainannut hankkeeseen rahat ja ajoi Katinkullan rakennuttajayhtiön konkurssiin vuonna 1992. Lomakeskuksen toiminta jatkui seuraavat vuodet pankin pyörittämänä.

Juurikolla ei ole mairittelevaa sanottavaa lama-ajan hallituksen toiminnasta.

– Valtio päätti pelastaa pankit ja uhrata yrittäjät, hän sanoo.

Laman keskellä Juurikko aloitti kaiken alusta – tai oikeastaan pitkälti miinuksen puolelta.

Katinkullan pienoismallit ovat Seppo Juurikon hallussa ja sijaitsevat Vanhan Passin juhlatilassa. Kuva: Katja Juurikko

Lähes 30 vuotta myöhemmin Seppo Juurikko, 73, ottaa vieraat vastaan Karjalohjalla.

Siellä sijaitsee hänen juhla- ja matkailupalveluja tarjoava tilansa Vanha Passi. Ekoenergiaa hyödyntävän idyllin keskellä vietetään häitä ja syntymäpäiviä, savusaunotaan ja joogataan.

Juurikko vakuuttaa, että olemme nyt keskellä kauneinta Suomea.

– Löin tästä paikasta kättä päälle välittäjän kanssa jo ennen kuin tiesin hintaa, Juurikko sanoo silmät tuikkien.

Luotat siis edelleen ihmisiin?

– Täysin, hän sanoo ensin mutta tekee välittömästi korjausliikkeen:

– Tai no, en ihan.

Ennen 90-luvun lamaa toisen osapuolen sanaan saattoi luottaa. Mutta sitten tuli moraalikato, kuten Juurikko asian ilmaisee.

– Nyt kaikesta pitää olla kirjallinen sopimus. Oman edun häikäilemätön tavoittelu on lisääntynyt niin paljon.

Juurikon valtavat velat vanhenivat vasta kuusi vuotta sitten. Sitä ennen ulosottomies koputteli hänen ovelleen lähes 20 vuotta.

– Hän ulosmittasi kaiken, minkä irti sai.

Seppo Juurikko asuu Helsingissä, mutta hänellä on koti myös Vanhassa Passissa. Kuva: Katja Juurikko

Juurikolla on työmiehen kourat. Hän on uurastanut Vanhassa Passissa lukemattomia tunteja niiden kymmenen vuoden aikana, jolloin se on ollut hänen hyppysissään.

Vanhan Passin omistaa yritys nimeltä Akrieer oy. Sen Juurikko perusti heti Katinkullan konkurssin jälkeen vuonna 1993.

Yritys on nimetty hänen tyttäriensä Annikan, Kristan ja Eerikan mukaan. He omistavat yhtiön, ja isä-Juurikko on yrityksen toimitusjohtaja.

Juurikko ei maksa palkkaa itselleen.

– Mikään ei ole minun omaani. En omista edes vaatteita, jotka minulla on ylläni.

Hän sanoo, ettei raha ole koskaan merkinnyt hänelle mitään. Hänelle se on vain muotoaan muuttavaa energiaa, joka mahdollistaa uusissa projekteissa mukana olemisen. Fiiliksen saamisen.

Juurikko ei ole koskaan ollut hienojen vaatteiden, kellojen tai autojen perään. Pientä ristiriitaa väitteen kanssa ilmenee, kun hän kertoo ensimmäisestä työpaikastaan nuorena juristina.

– Lähdin muutaman tunnin jälkeen pois, kun minulle tarjottiin työsuhdeautoksi Volkswagen Passatia eikä Audia, johon olin tykästynyt.

Vanhassa Passissa on muun muassa taidegalleria. Kuva: Katja Juurikko

Juurikko ei ole koskaan osannut erottaa työtä ja vapaa-aikaa toisistaan. Tästä joutuu toisinaan keskustelemaan kotona kumppanin kanssa.

Vanha Passi on ollut Juurikon pelastus. Hän kutsuu siellä ahkerointia psykofyysiseksi terapiaksi.

– Jos olisin konkurssin jälkeen jäänyt Kallion yksiöön asumaan, olisin jo kauan sitten ampunut aivoni pellolle tai juonut itseni kuoliaaksi.

Mustimmat hetket olivat todella mustia.

Juurikko oli kuitenkin nähnyt läheltä, että kriiseistä selviää. Hän oli käynyt läpi muitakin takaiskuja, toki Katinkullan pettymystä pienempiä, ja noussut aina jaloilleen.

– Olen psyykannut itseni pysymään rauhallisena.

Nykyisin kylpylähotellin omistaa intialainen Mahindra-yhtiö. Juurikko on tehnyt koko ajan töitä Katinkullan eteen, onpa toiminta ollut kenen käsissä hyvänsä.

– Se on ollut Katinkullan etu. Mutta ei se helppoa ole aina ollut.

Hän istuu edelleen useissa Katinkullan hallituksissa.

– Katinkulta on elämäntyöni. Lapseni. Kuka lapsensa hylkää?

Juurikko käy Vuokatissa kerran vuodessa kokoustamassa.

Kasvoilla on ilkikurinen ilme.

– Lomailemaan en sentään sinne mene.

Vanhassa Passissa hyödynnetään ekoenergiaa. Kuva: Katja Juurikko

Älä sääli itseäsi vaan jatka elämää

Koronavuonna 2020 moni suomalaisyritys on vaarassa ajautua konkurssiin tai sen partaalle, kertovat talousuutiset.

Miten lakimies Seppo Juurikko neuvoisi maksuvaikeuksiin joutunutta?

– Ole aktiivinen. Ellet saa maksettua laskuja, ota velkojaan yhteys ja kerro tilanne. Uusia maksuohjelmia ja jaksotussuunnitelmia voi yleensä aina tehdä.

Itsesäälissä vellominen ja asioiden vatvominen eivät paranna tilannetta, hän huomauttaa. Totuutta on paras katsoa silmiin ja hyväksyä tilanne.

– Tartu toimeen, asiat selviävät kyllä. Kun kaikki viedään, on vain pakko alkaa elää uutta elämää.

Juurikko kehottaa myös hankkimaan juttukumppanin. Asioita ei ole hyvä pyöritellä yksikseen.

Vaikka Juurikko ennustaa, että koronasta seuraa vielä pahempi lama kuin 90-luvulla nähtiin, tällä kertaa hallituksen toimet saavat häneltä hyväksynnän.

– Ajatus siitä, että yritetään pelastaa yritykset, on paljon terveempi kuin ajatus siitä, että yritetään pelastaa pankit.