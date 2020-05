Kenkiä, käsilaukkuja, merkkivaatteita... muutama sata tonnia meni, kun Jenni, 42, törsäsi pakonomaisesti – "Ostin läheisillekin mitä vain, jopa auton"

Jenni, 42, (nimi muutettu) sairastui shoppailuriippuvuuteen vähitellen sen jälkeen, kun hän muutti nuorena töiden ja puolison perässä ulkomaille.

Hyväpalkkainen rahoitusalan työ mahdollisti lopulta maanisen tuhlailun, jota kesti kymmenisen vuotta.

– Rahaa meni ensin ”välttämättömään”, kuten kodin sisustamiseen, matkailuun ja ulkona syömiseen. Jossain vaiheessa oli koti sisustettu ja tilille alkoi kertyä rahaa, ja sille piti tehdä jotain, Jenni kertoo.

Nyt Jenni on jo parantunut riippuvuudestaan, mutta vielä kymmenisen vuotta sitten hän tyydytti ostohimoaan pakonomaisesti.

– Ostin ihan mitä vain. Raha oli vain saatava kulumaan. Muutama satatuhatta siinä meni, Jenni kuvailee.

– Otin kalliita kauneushoitoja, ostin luksusmeikkejä, merkkivaatteita, kenkiä ja käsilaukkuja, tilasin laatikoittain arvokkaita viinejä, tein ruokaostoksia herkkukaupoissa ja kävin kaupungin kalleimmalla kampaajalla.

Jenni kertoo myös auttaneensa avokätisesti muita.

– Ostin läheisille vaikka mitä silmälaseista pyykkikoneeseen ja jopa auton.

Jotain positiivistakin ostelussa oli: muutama kiinteistöhankinta on osoittautunut jälkikäteen hyväksi asiaksi.

Jenni ei velkaantunut liikashoppailun takia, koska hän tienasi niin hyvin ja hänen aviomiehensä rahoitti parin asumisen.

Jenni kertoo, että jatkuva shoppailu boostasi egoa ja antoi itsevarmuutta. Shoppailuriippuvuus ei aiheuttanut hänelle masennusta tai muita vaikeuksia.

– Korkeintaan ostoskäyttäytyminen aiheutti pientä känää parisuhteessa.

Jenni selvisi ostoskierteestä, kun hän kävi syviä filosofisia keskusteluja tuntemiensa talousasiantuntijoiden kanssa ja oppi heidän suhteestaan rahaan ja materiaan.

– Ajatus kristillisestä köyhyydestä kypsyi, kun sain esimerkkejä erilaisesta kulutuskäyttäytymisestä henkilöiltä, joita arvostan suuresti. Opin, miten tavaroista, vaatteista ja kengistä pidetään huolta niin, että ne pysyvät hyvinä pitkään.

Sitten Jenni sai ajatuksen, että hän saisi ostaa uutta vain, jos hän luopuu vanhasta samantyyppisestä tavarasta.

Samoihin aikoihin sijoittaminen alkoi kiinnostaa häntä aiempaa enemmän. Lopulta ostohimo vaimeni ja kanavoitui harkitsevaan sijoittamiseen.

Nyt Jenni on jo vuosia pitänyt shoppailunsa hallinnassa.

– Minulla menee hyvin, ja mielestäni en ole shoppailuriippuvainen. Olen tietoinen kuluttaja, ja harkitsen ostoksia usein pitkään. Myöskään sijoittaminen ei ole pakkomielteistä.

Jenni arvioi, että oma kotikasvatus vaikutti ainakin osin siihen, miksi shoppailu ryöstäytyi käsistä.

– Opin jo kotona, että velkaakin voi ottaa eli voi kuluttaa yli tulojen.

Shoppailuriippuvuus on viime vuosina yleistynyt ja lisääntyy jatkossa edelleen. Näin arvioivat riippuvuuksista tietävät asiantuntijat.

– Ostamisesta on tehty paljon aiempaa helpompaa, perustelee psykoterapeutti Päivi Wilen.

Mainoksia satelee nenän eteen joka puolelta, maksukorttia voi vinguttaa helposti, ja velkarahaa saa käden käänteessä.

– Pikavipit ovat tosi paha juttu, joka ruokkii shoppailuriippuvuutta, harmittelee riippuvaisia auttavan Myllyhoitoyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Minna Ekholm.

Asiantuntijat uskovat, että nyt korona-aikana ihmiset voivat aiempaa herkemmin sairastua shoppailuriippuvuuteen.

– Väittäisin, että tällaisena aikana ihmiset hakevat entistä enemmän elämyksiä ja vaihtelua netistä. Verkko-ostoksia on vaarallisen helppo tehdä, Wilen sanoo.

Kuva: Suvi Lantta

Ostosriippuvuus eli oniomania on sairaus, josta kärsivällä on pakonomainen tarve ostaa. Riippuvainen hakee mielihyvää shoppailusta ja käyttää rahaa muuhunkin kuin välittömään tarpeeseen.

– Kyseessä on tunne-elämän sairaus, jonka taustalla on yleensä jokin trauma tai omaksuttu tapa, joka pikkuhiljaa kehittyy riippuvuudeksi, päihdeterapeuttina aiemmin työskennellyt Ekholm kiteyttää.

Usein riippuvainen tukeutuu luottokortteihin ja pikavippeihin rahoittaakseen ostoksiaan. Seurauksena on usein velkaa ja maksuvaikeuksia.

– Pahimmassa tapauksessa riippuvainen on voinut velkaantua kymmenillätuhansilla euroilla ottaessaan pikavippejä ja muuta velkaa shoppailua varten, Wilen toteaa.

Ekholmin mukaan shoppailuriippuvaisten määriä on vaikea arvioida, koska asiasta ei kerätä tietoa.

– Näppituntuma on, että ostosriippuvuus on aika yleistä, varsinkin naisilla.

Wilen arvioi, että 70 prosenttia ostosriippuvaisista on naisia ja 30 prosenttia miehiä. Joukossa on niin sinkkuja kuin parisuhteessakin olevia.

– Ostosriippuvuuden todellista yleisyyttä on vaikea arvioida siksi, että ihmiset salailevat riippuvuuksiaan, koska häpeävät niitä, Wilen huomauttaa.

Useimmiten kyse on nuorten aikuisten ongelmasta.

– Varmaan tämä johtuu siitä, että nuoret muutenkin käyttävät kulutushyödykkeisiin eniten rahaa, Wilen arvelee.

Useimmiten shoppailuriippuvainen ostelee vaatteita, elektroniikkaa ja elämyksiä ja elää yli varojensa. Toki riippuvaisissa on myös varakkaita, joilla on varaa shoppailla mielin määrin.

Ekholmin mukaan shoppailuriippuvaisella on usein myös mielenterveyshäiriöitä tai muita riippuvuuksia, kuten päihde- ja peliongelmaa. Jos ihminen on moniriippuvainen, tilanne voi olla hyvin hankala. Jos hän vaikka lopettaa liikashoppailun, hän saattaa herkästi ajautua juopottelemaan tai uhkapelaamaan aiempaa enemmän.

Shoppailusta tulee riippuvaiselle elämän keskipiste: hän suunnittelee elämäänsä sen mukaan, milloin hän pääsee ostelemaan.

Shoppailu on riippuvaiselle keino paeta todellisuutta ja lääke, jolla hän lievittää jonkin trauman aiheuttamaa pahaa oloa.

– Toisaalta jos riippuvaisella on hyvä mieli, hän voi ruokkia hyvää oloaan shoppailemalla. Ääritunnekokemus laukaisee toimintaa, josta saa hetken tyydytystä, Ekholm pyörittelee.

Ekholm arvioi, että shoppailulla lääkitään yleisimmin kalvavaa yksinäisyyden tunnetta. Muita yleisiä syitä ovat epätyydyttävät ihmissuhteet ja työelämän vaikeudet.

Riippuvuus voi viedä hulluuden partaille.

– Pahimmillaan ihminen ostaa jatkuvasti tavaraa velaksi eikä edes tyhjennä ostoskasseja tuotteista, Ekholm kertoo.

Riippuvuus voi johtaa joskus rikoskierteeseen, jos ostoksia ei pysty rahoittamaan omalla tai velkarahalla.

– Ostelu voi myös aiheuttaa valtavaa häpeää ja johtaa jopa itsemurhaan, Ekholm sanoo.

Kuva: Suvi Lantta

Shoppailuriippuvaisia hoidetaan yleensä psykoterapian avulla. Terapeutti selvittää riippuvaisen kanssa ostosriippuvuuden syitä ja sitä, mitä tarvetta se palvelee.

Ajoittain henkilöllä on monia riippuvuuksia, joten silloin hoidetaan samalla niitä kaikkia.

Hoidon päätavoitteena on, että riippuvainen havahtuu ja tunnustaa ongelmansa. Pyrkimyksenä on etsiä kultainen keskitie osteluun. Tarkoitus on, että riippuvainen itse löytää keinot selättää ongelmansa.

Wilenin mukaan usein terapia auttaa ihmistä pääsemään liikashoppailusta eroon. Joillekuille tähän riittää 10 terapiakäyntiä, toisilla terapia voi kestää vuosia.