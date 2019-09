Menestyneimmät somettajat tienaavat ruhtinaallisia summia – mitä pitää tehdä, jotta somen avulla voi rikastua?

Sosiaalisesta mediasta on tullut yhä useammalle suomalaiselle pääasiallinen elannon lähde.

Varsinkin monet nuoret unelmoivat someurasta, sillä alalla on vetävä imago ja sillä voi tienata sievoisia summia.

Menestyneimmät kotimaiset Youtube-julkaisijat eli tubettajat ansaitsevat jopa yli 100 000 euroa vuodessa.

– 1980-luvulla nuoret haaveilivat olevansa julkkiksia. Nyt he haluavat olla tubettajia, jotka esittelevät bile-elämäänsä tai poseeraavat hienoissa vaatteissa, kärjistää somekouluttaja Katleena Kortesuo.

Someasiantuntija Johanna Janhonen arvioi, että Suomessa on jo tuhansia kaikenikäisiä ihmisiä, jota elättävät itsensä kokonaan tai osin somen avulla. Määrän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, sillä somen kaupalliset käyttömahdollisuudet lisääntyvät ja uusia kanavia otetaan käyttöön jatkuvasti.

Some työllistää jo monien alojen ihmisiä, kuten valokuvaajia, videokuvaajia, tekstintuottajia, taiteellisia johtajia, yhteisömanagereita, moderaattoreita, mielipidevaikuttajia, somejulkkiksia ja somekouluttajia. Tulevaisuudessa sosiaalisen median odotetaan tarjoavan uusia töitä yhä useammalle alalle.

– Mieleen tulevat ruokataiteilijat, piirtäjät, kokit, joogavalmentajat, soitonopettajat, elämäntapavalmentajat ja ASMR-kuiskuttelijat, jotka tarjoavat äänten tuottamaa mielihyvää videoiden avulla. Ammattimaisella sometuksella yritys tai verkkokauppa saa asiakkaita, Janhonen kertoo.

Kortesuo arvioi, että uusia alan töitä voivat luoda etenkin elämäntapabloggaajat, tubettajat ja tiktokkaajat. Tiktok on lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu mobiilisovellus.

– He ovat nykyajan julkkiksia, joita seurataan, joiden vaatevalintoja kopioidaan ja joihin viitataan keskusteluissa. Some tuottaa paljon muutakin työtä esimerkiksi somekonsulteille, hakukoneoptimoijille ja somestailaajille, Kortesuo ennakoi.

Kortesuo itse on kriisiviestinnän ammattilainen, joka hankkii osan tienesteistään kouluttamalla yritysväkeä someasioissa.

Janhonen taas toimii yrittäjänä, joka opettaa somettamista ja tuottaa sisältöjä someen, esimerkiksi tietotekstejä yrityksistä ja ihmisistä Wikipediaan.

Osa someammattilaisista on Janhosen ja Kortesuon kaltaisia ihmisiä, jotka ovat kaupallistaneet someosaamisensa ja perustaneet yrityksen sen ympärille. Molemmat innostuivat alasta aikoinaan kiinnostuksen kohteidensa ansiosta ja hankkivat sometaitonsa harrastustensa, töiden ja koulutusten avulla.

– Somessa kiehtovat yhteisöt ja ihmiset, jotka jakavat samat mielenkiinnon kohteet, Janhonen kiteyttää.

– Sosiaalisessa mediassa minua innostavat itseilmaisu, vuorovaikutus toisten kanssa ja mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan, Kortesuo (taas) sanoo.

Osa alan ammattilaisista taas on sellaisia, joita yritykset ovat palkanneet viime vuosina yhä enemmän somekanavien päätoimisiksi tai osa-aikaisiksi päivittäjiksi. Alalla on myös freelancereita, jotka työskentelevät sisältötoimiston kautta.

Lisäksi on mielipidevaikuttajia, jotka tuottavat sisältöä lähinnä itsestään. Tällaisten ammattilaisten määrä lasketaan Janhosen mukaan "ehkä sadoissa". Wikipediaan on listattu 50 suomalaista tubettajaa ja 61 bloginpitäjää.

– Monet sisällöntuottajat ovat nuoria ja opiskelijoita, jotka somettavat osapäiväisesti opiskelunsa ohessa.

Mielipidevaikuttajissa on niitä jättisummia ansaitsevia julkkiksia.

– Somejulkkis, kuten tubettaja, voi tienata esimerkiksi tekemällä videoita, kuvia ja tekstejä yritysten kanssa. He voivat vaikka testata yritysten palveluita tai tuotteita: oleskella päivän lomakohteessa, tehdä meikkitestauksen, kokata tiettyjä tuotteita tai esitellä uuden laitteen tai pelin, Janhonen selvittää.

– Lisäksi he ansaitsevat rahaa myymällä mainoksia kanavalleen ja sivustolleen. He saavat palkkaa myös esiintymisten ja koulutusten avulla.

Kortesuo vertaa someammattilaisia näyttelijöihin.

– Supersuositulla näyttelijällä voi olla valtavat tulot. Sitten on niitä vähän tienaavia pikkuteattereiden näyttelijöitä. Samoin somettajien tuloerot vaihtelevat muutamasta kympistä yli 100 000 euroon vuodessa.

Somealalla menestyminen vaatii vahvan itsetunnon

Kaikista ei voi tulla lääkäreitä, poliiseja, opettajia – eikä someammattilaisia. Jos ryhtyy somealalle, pitää olla hyvä itsetunto, korostaa somekouluttaja, Ei oo totta -blogia pitävä Katleena Kortesuo.

Someammattilainen saa herkästi kielteistä ja kriittistä palautetta. Arvostelu pitää osata suodattaa: asiattomuudet pitää jättää omaan arvoonsa, ja rakentavasta kritiikistä on hyvä ottaa opiksi. Kortesuon mukaan monet someurasta haaveilevat, itsetunnoltaan haavoittuvaiset nuoret eivät osaa huomioida työn rankkaa puolta.

– Vahva itsetunto on somettajan tärkein työväline. Pitää tietää, kuka on, mitä tarvitsee ja miksi on olemassa. Itsestä ei pidä kuitenkaan ajatella, että on parempi kuin muut.

Kortesuon mukaan someammattilaisen kannattaa hankkia tukiverkosto omaa jaksamista varten. Ei ole tavatonta, että somettaja uupuu.

– Alalla ollaan työssä 24 tuntia vuorokaudessa, ja siinä ikään kuin uhrataan oma yksityiselämä.

Teknisen osaamisen puute ei ole este someuralle, sillä tietotekniikkaa voi aina opetella: voi mennä alan kursseille tai harjoitella esimerkiksi Youtube-videon tekemistä salatulla sivustolla.

Aloittelevan someammattilaisen kannattaa miettiä, mikä on hänen ydinviestinsä. Usein somettajan sisällöt käsittelevät omaa elämää joltakin kantilta: aiheena voi olla vaikka oma kokkausharrastus.

– Viestin pitää kummuta aidosti omasta itsestä. Kilpailu on kovaa, joten menestyäkseen on erottauduttava joukosta, Kortesuo muistuttaa.

Someasiantuntija Johanna Janhonen sanoo, että aloittelijan pitää tehdä itselleen selväksi, mitä haluaa tehdä.

– Someala on hyvin laaja, joten valinnanvaraa riittää. Haluaako olla moniosaaja, joka tuottaa pienessä yrityksessä monipuolista somesisältöä, vai keskittyykö videosisältöihin sisältötoimistossa tai isommassa yrityksessä? Someosaajaksi haluavan kannattaa joko henkilöbrändätä itsensä tai luoda projekti, jonka avulla osaamistaan voi esitellä, Janhonen neuvoo.

Mitä sitten pitää tehdä, jotta somella voisi rikastua?

Janhosen mukaan rikkauksista haaveilevan pitää keksiä omaperäinen idea ja toteuttaa se kiinnostavalla tavalla oikeaan aikaan.

– Lisäksi tarvitaan rohkeutta, sinnikkyyttä, kovaa työtä, hyviä verkostoja ja tuuria, Janhonen summaa.

