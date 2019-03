Näin sinäkin voit vaurastua: Varallisuusvalmentajan 10 vinkkiä alkuun

Varallisuusakatemian varallisuusvalmentaja Minna Nikula antaa kymmenen vinkkiä oman talouden haltuunottoon.

1. Mieti, miksi sijoitat ja säästät.

Jos säästämiselle ei ole selkeää syytä, tulokset jäävät yleensä huonommiksi. Tavoite voi olla vaikka se, että viettää talvet Espanjassa, perustaa oman yrityksen tai haluaa olla taloudellisesti riippumaton ja lopettaa työnteon. Kun syy on kirkkaana mielessä, se auttaa silloin, kun sijoitusten arvo menee alaspäin ja tekee mieli luovuttaa, ja silloin kun raha polttelee taskussa ja tekisi mieli ostaa jotain.

2. Tee taloudestasi ylijäämäinen.

Sijoittaminen on vaikeaa, jos ylimääräistä rahaa ei jää yhtään. Jos velkamäärä kasvaa joka kuukausi, talous on alijäämäinen. Niin ei voi jatkaa, vaan jotain pitää muuttaa. Usein ihmiset eivät tiedä yhtään, paljonko rahaa heiltä kuluu. Moni ei tiedä edes sitä, paljonko rahaa tulee.

3. Aloita.

Nikulan mielestä kaikkein tärkein vinkki on se, että aloittaa sijoittamisen nyt. Moni pelkää, että häviää rahat sijoittamalla, mutta jos rahaa pitää tavallisella pankkitilillä, jossa inflaatio on korkoa suurempi, voi olla aivan varma, että rahan arvo häviää. Silti suomalaisilla on yhteensä yli 87 miljardia euroa pankkitileillä.

4. Aloita siitä, minkä tunnet.

Rahaa voi sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin, hyödykkeisiin, jalometalleihin, asuntoihin tai liiketoimintaan. Kannattaa sijoittaa siihen, mikä itseä kiinnostaa, vaikka toiset vaihtoehdot vaativat enemmän osaamista. Liiketoiminnasta saa parhaat voitot, mutta myös riskit ovat suurimmat ja vaaditaan paljon erikoisosaamista. Jos mikään ei erityisesti kiinnosta, rahasto on hyvä sijoituskohde.

5. Aloita pienesti.

Vaikka rahaa olisi saanut kerrytettyä tilille enemmänkin tai sitä olisi tullut vaikkapa perintönä, koko summaa ei kannata sijoittaa kerralla.

– Yhdelle asiakkaalle oli kertynyt tilille 100 000 euroa, koska hän ei vain ollut keksinyt mitään ostettavaa. Jopa hän alkoi sitten sijoittaa 15 euroa kuukaudessa, Nikula sanoo.

Useimmat aloittelevat sijoittajat tekevät virheitä, mutta kun aloittaa pienestä, virheetkin ovat pienempiä. Ja virheistä oppii.

6. Muista korkoa korolle -ilmiö.

Albert Einstein nimesi korkoa korolle -ilmiön maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Kun sijoitukset kasvavat korkoa ja korkotuotto sijoitetaan uudestaan, pienellä kuukausisijoittamisella saa muutaman vuosikymmenen aikana isot voitot. Se edellyttää toki sitä, että tuotto sijoitetaan uudestaan eikä esimerkiksi sijoitusasunnon vuokratuottoa käytetä heti omaan elämiseen. Korkoa korolle -ilmiön takia pienetkin summat kertautuvat. Parin prosenttiyksikön ero tuotoissa on kahdenkymmenen vuoden päästä tuhansien ero euroissa.

Korkoa korolle -ilmiö toimii myös veloissa. Jos ottaa pienen luoton eikä maksa sitä heti pois, kohta velkaa on monin kerroin.

7. Älä pelkää riskiä

Moni pelkää sijoittamista, koska sijoituksissa on riski. Riski on kuitenkin hyvä asia, sillä se tuo tuoton. Jos riskiä ei ota, ei saa tuottoakaan. Riski tarkoittaa vain sitä, että markkina heiluu.

8. Hajauta

Sijoituksia kannattaa hajauttaa ajallisesti, esimerkiksi juuri kuukausisäästämällä ja omaisuuslajien väillä. Ei kannata ostaa koko rahalla yhden yhtiön osakkeita. Kun rahaa on enemmän, kannattaa sijoittaa osa osakkeisiin ja osa vaikka asuntoihin, jotta kaikki sijoitukset eivät ole kiinni samassa markkinassa.

9. Sijoita vain siihen, minkä ymmärrät.

Ei kannata lähteä mukaan sellaiseen sijoittamiseen, jota ei itsekään ymmärrä.

10. Opiskele.

Mitä enemmän opit, sitä enemmän ansaitset.

– Tätä ei voi korostaa tarpeeksi. Olen itse kauppatieteiden maisteri, ja silti opiskelen sijoittamista edelleen koko ajan, Nikula sanoo.

Jos valmennukset tuntuvat kalliilta, mene kirjastoon. Siellä on paljon hyviä kirjoja sijoittamisesta.