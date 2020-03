Onko ylipainoisen vaikea edetä työuralla? – Vastaa kuuteen väitteeseen

Tuore tutkimus osoittaa, että ylipaino kaventaa palkkanauhaa ja vaikuttaa työelämässä menestymiseen ikävällä tavalla.

Ylipainon ja palkkatason välillä on yhteys molempiin suuntiin: Ylipainolla on vaikutusta heikompaan työllisyyteen ja ansiotasoon. Matala palkkataso puolestaan on yhteydessä epäterveellisiin ruokailutottumuksiin ja sitä kautta ylipainoon.

