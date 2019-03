Talousvalmentajan mielestä rikastuminen on niin helppoa, että "oravakin sen osaa" – Minna, 44: "Oivalsin, ettei kaikkea ei tarvitse omistaa"

Hallitsematon rahankäyttö ja taloudelliset vaikeudet eivät yleensä johdu tiedon tai taitojen puutteesta vaan tunteista, sanoo rahataidon valmentaja Mikko Sjögren.

– Sijoittaminen ja säästäminen on helppoa. Oravakin osaa sen. Se pistää pähkinöitä säästöön, kun niitä on, ja käyttää, kun ei ole, Sjögren sanoo.

Ihmisillä puolestaan rahankäyttöön liittyy erilaisia tunteita ja uskomuksia, jotka vääristävät suhdetta rahaan. Moni on oppinut käyttämään rahaa väärin jo lapsuudenkodissaan eikä pysähdy miettimään, onko oma talous matkalla siihen suuntaan, mihin sen haluaisi menevän.

Myynnissä vain näkemyksiä

Sjögren valmentaa ihmisiä parempaan rahankäsittelytaitoon Varapuu-yrityksensä avulla. Sjögrenin mukaan rahataidonvalmennuksessa on käynyt jo 30 000 ihmistä. Valmennuksessa ihmisiä opetetaan käsittelemään rahaa ja tekemään sitä lisää sijoittamalla. Varsinaisesta sijoitusneuvonnasta ei ole kyse, sillä sijoitusneuvojan työ on luvanvaraista ja sitä valvoo Finanssivalvonta.

Talousneuvoja voi periaatteessa antaa kuka tahansa.

– Sijoitusneuvojat myyvät usein jotain tiettyä sijoitustuotetta. Meillä ei myydä mitään tuotetta. Voimme auttaa asiakasta vertailemaan eri rahastoja mutta emme sano, mitä niistä hänen pitäisi ostaa, Sjögren sanoo.

Rahankäyttö on tunnetta

Sjögren sanoo, että 80 prosenttia valmennuksesta on psykologiaa. Monilla ihmisillä on myös rahaan liittyviä traumoja. On tullut konkursseja, avioeroja, lama tai riitaisa perinnönjako. Isoisä on hävinnyt pokerissa saaren, tai suvun kartano on aikoinaan ryypätty.

– Useimmilta löytyy jokin juttu, joka vaikuttaa omaan rahankäyttöön.

Käytännössä valmennuksessa selvitetään, mitkä ovat ihmisen henkiset ja fyysiset voimavarat ja mikä on nykyinen taloudellinen tilanne. Paljonko rahaa on käytettävissä?

– Jos ihminen on innoissaan, hän keksii keinot, jos hän on masentunut, hän keksii tekosyyt. Moni ajattelee, että on huono säästämisessä, eikä yritä kunnolla. Silloin tulos on huono, mikä vahvistaa uskomusta.

Palkasta ensimmäisenä säästöön

Yksi valmennuksessa syntyvistä isoista oivalluksista on Sjögrenin mukaan se, että rahalla on eri arvo eri vaiheessa kuukautta. Ei kannata tehdä niin, että laittaa säästöön sen, mitä on jäljellä tilillä ennen palkkapäivää. Siinä vaiheessa rahaa on jäljellä vähän ja sen tunnehinta on korkealla. Parempi on ohjata palkkapäivänä automaattisesti säästöön rahaa ennen kuin mitään muuta on kulutettu.

– Jos tilille tulee 2 000 euroa ja siitä lähtee automaattisesti säästöön 200 euroa, jää käyttöön 1 800 euroa. Se on vieläkin iso raha.

Rahaa kannattaa Sjögrenin mielestä muutenkin jakaa eri käyttötarkoituksiin.

– Avaa erilliset pankkitilit. Laita 200 euroa sijoituksiin, 200 euroa säästöihin ja 200 euroa kulutukseen. Kulutukseen tarkoitetun rahan saa kuluttaa, mutta pitää osata lopettaa kuluttaminen, kun raha loppuu.

Sjögrenin laskukaavalla 2 000 euron nettopalkasta jää vielä 70 prosenttia käytettäväksi kiinteisiin kuluihin.

– Usein ihmisillä menee 40 prosenttia pelkkään kulutukseen, ja mitään ei jää.

Kohtaa totuus

Tärkein vinkki on kuitenkin se, että ottaa selvää omista numeroista. Paljonko tuloja tulee ja paljonko rahaa menee. Monet eivät halua selvittää, mihin rahaa on oikeasti mennyt, vaan rakentavat talouttaan arvailujen varassa.

– Yksi kaverini halusi säästää puskurirahaston ja samalla syödä terveellisemmin ja laihtua. Kun hän piti pari kuukautta kirjaa menoistaan, kävi ilmi, että hän oli pelkästään sinä aikana käyttänyt 750 euroa herkkuihin. Hän ei mennyt kohti kumpaakaan tavoitettaan.

Ulkopuolinen näkemys toi uusia ideoita

Minna Kuusisto, 44, osallistui talousvalmennusta tarjoavan Varallisuusakatemian henkilökohtaiseen talousvalmennukseen ensimmäisen kerran vuonna 2014 ja uudestaan viime vuonna. Kuusisto kokee olleensa jumissa talousasioidensa kanssa, ja ulkopuolisen katse toi niihin uusia näkökulmia.

– Tilanteeni oli valmennuksen alussakin ihan hyvä. Minulla ei ollut mitään erityistä ongelmaa, mutta halusin kehittyä sijoittajana, Kuusisto sanoo.

Ylimääräistä rahaa ei kuitenkaan ollut, koska Kuusisto oli vasta palannut hoitovapaalta töihin ja teki lyhennettyä työaikaa.

– Ehkä suurin oivallus valmennuksessa oli se, että kaikkea ei tarvitsekaan omistaa itse, voi myös vuokrata. Suomalaiset haluavat yleensä asua omassa asunnossa ja pitää omaa kesämökkiä ja omaa autoa, Kuusisto sanoo.

Lainaa ei kannata aina maksaa kiireellä

Kuusisto päätti myydä omistamaansa omaisuutta ja laittoi siitä saadut rahat sijoituksiin. Kuusisto ymmärsi myös sen, ettei esimerkiksi asuntolainaa kannata välttämättä lyhentää niin nopeasti kuin mahdollista, vaan rahaa voi sijoittaa samalla muuallekin.

– Valmennuksessa asetin tavoitteen, että siitä lähtien minulla on aina varaa sijoittaa, ja se on onnistunutkin. Pystyin heti karsimaan kuluja ja suuntaamaan kulutustani eri asioihin. Arki parani heti, sijoitusten tuotto näkyy sitten vasta tulevaisuudessa, Kuusisto sanoo.

Haaveena taloudellinen vapaus

Vaikka valmennukset olivat kalliita, Kuusisto on saanut niihin sijoitetut rahat takaisin ja enemmänkin.

– Olen keskustellut sijoitusvaihtoehdoista myös pankissa, mutta olen kokenut, että sieltä tarjotut vaihtoehdot ja näkemys ovat jääneet yksipuolisiksi, eikä heillä ole ollut samoja intresseja kuin minulla.

Tulevaisuuden unelmana Kuusistolla on taloudellinen riippumattomuus eli se, ettei tarvitse käydä töissä vaan voi elää sijoitusten tuotolla. Siihen on kuitenkin vielä matkaa.

– Välimaastossa on kuitenkin se, että työtä voi tehdä vähemmän tai olla töissä vain siksi, että haluaa. Haluan myös, että minulla on varaa asioihin, joita tarvitsen. Tai jos elämässä tulee yllätyksiä, niistä selviää, eikä tarvitse tehdä hätiköityjä ratkaisuja.