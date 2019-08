Uusi pesukone metelöi ja hyppii – teetkö sinäkin tämän virheen?

Moni tekee uuden pesukoneen käyttöönotossa varsin klassisen ja helposti vältettävän virheen.

– Yleinen virhe on, että unohdetaan poistaa kuljetustuet ennen pesukoneen ensimmäistä käynnistystä. Jos kuljetustuet jäävät paikoilleen, kone pitää kamalaa meteliä ja hyppii paikallaan, Gigantin kodinkonevalikoimasta vastaava myyntipäällikkö Sami Viitanen sanoo tiedotteessa.

Yhtiö saa asiakkailta säännöllisesti huolestuneita yhteydenottoja ongelmasta. Usein syyksi paljastuvat juuri kuljetustuet.

– Jos kuljetustukia ei poista, voi lukitun koneen käytön yrittäminen johtaa pahimmassa tapauksissa korjauskelvottomiin vaurioihin, joita valmistajan takuu ei kata, Viitanen muistuttaa.

Kuljetustuet tukevat nimensä mukaisesti pesukoneen rumpua ja suojaavat koneen osia vaurioitumiselta kuljetuksen aikana.

– Uudessa pesukoneessa on yleensä kahdesta neljään kuljetustukea, ja ne on helppo poistaa itse. Tuet ovat pieniä tai hieman isompia ruuveja tai muovisuojia koneen mallista ja merkistä hieman riippuen. Käyttöohjeissa on yleensä kuvalliset ohjeet kuljetustukien poistamiseen, Viitanen vinkkaa.

Tuet kannattaa pitää tallessa ja teipata esimerkiksi pienessä pussissa pesukoneen taakse. Ne pitää laittaa takaisin, jos koneen aikoo esimerkiksi muuton yhteydessä siirtää.

Moni myös huolestuu, kun myyntipakkauksesta puretun pyykinpesukoneen rummussa näkyy vettä ja merkkejä kosteudesta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että olisi tullut huijatuksi ja ostanut käytetyn koneen.

– Vesijäämät osoittavat, että koneen toiminta on testattu tehtaalla. Näin voit siis olla varma, että uusi koneesi toimii kuten pitääkin, Viitanen sanoo.

– Tärkeämpää on tarkistaa, ettei koneessa ole lommoja ja että kuljetuspakkaus näyttää ulkoisesti siistiltä.

Ennen pyhäpaitojen pesua koneessa kannattaa pyöräyttää testipyykki.

– Kun käytät pesukonetta ensimmäistä kertaa, pese vaikka jokin vanha pyyhe tavallisella puuvillaohjelmalla. Näin varmistat, että letkuihin ei jää mahdollisesti testikäytössä jäänyttä vettä, Viitanen vinkkaa.

Muista puhdistaa pesukone silloin tällöin käyttämällä perusohjelma maksimilämmöllä. Näin pesu- ja huuhteluainelaatikot huuhtoutuvat ja mahdolliset pesuainejäämät ja lika saavat kyytiä.